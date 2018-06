Sergio Llull: "Queremos ganar la Liga aquí y cerrar un año histórico"

Google Plus

La gran final de Liga Endesa está dejando un baloncesto espectacular. Partidos muy igualados, con alternancias en el marcador, finales de infarto y jugadas de enorme calidad. Comenzaba con los vitorianos robando la ventaja de campo y asaltando el Wizink Center. Rápidamente saltaron las alarmas en la casa blanca, recordando la derrota del año anterior ante el Valencia Basket. Sin embargo, han sabido reponerse, ganar dos encuentros consecutivos y darle la vuelta a la tortilla (2-1). Ahora, los blancos tienen la primera opción de ganar la Liga, pero el segundo encuentro en el Buesa Arena va a ser un infierno ambiental.

Sergio Llull compartió opiniones sobre este partido crucial, sabe de la dificultad del mismo, pero no quiere que la serie se alargue, deben aprovechar esta primera opción para finiquitarlo: "Queremos ganar mañana. Somos el Real Madrid y siempre jugamos para ganar. Está claro que te quitas un poco esa presión, porque sabes que tienes un poco de red, pero mañana vamos a salir a morder. Queremos ganar la Liga aquí para cerrar un año histórico".

Levantarse tras caer

El base-escolta blanco ha destacado la importancia y el valor de todos sus compañeros para darle la vuelta a una final que se había puesto complicada de inicio. El Baskonia es un equipo muy poderoso, por lo que mirarle a los ojos y vencerle dos partidos consecutivos no es fácil: "Hemos conseguido ese 2-1 para recuperar el factor campo. El equipo está con ganas e ilusión para hacer un buen partido mañana e intentar ganar la Liga aquí. Nunca hemos bajado los brazos. Probablemente sí sea la mejor final de los últimos años. Los dos equipos estamos haciendo muy buen baloncesto, atractivo para el espectador. Creo que divertido de jugar también por parte de los jugadores. La afición está disfrutando y esperemos hacer mañana un gran partido y poder ganar".

Pese a tener confianaza en la victoria que les de el título, Llull volvió a destacar la dureza de los vascos, así como la fuerza extra que les proporciona jugar en casa: "Espero el mismo Baskonia que ayer. Un equipo agresivo, muy duro en defensa, que juega muy buen baloncesto y aquí aún mejor con esa gran afición que tiene. Seguro que el pabellón va a estar lleno otra vez y vamos a tener que hacer un gran partido, mejor que ayer, para poder ganar ese título".

Confianza personal

Tras una terrible lesion en los ligamentos de la rodila, que le ha dejado fuera de las pistas más de ocho meses, Llull ha vuelto en toda la pomada de la temporada. Hasta ahora todo ha ido bien, pero la carga de esfuerzo es importante. Él se siente seguro, aunque no ha tope, pero lo importate es aportar: "Intento aportar en todo lo que pueda. Cuando juegas hay días que entran, días que no, hay rachas malas… Pero yo estoy tranquilo, estoy trabajando bien y ya entrarán. Intento siempre jugar al cien por cien, ayudar al equipo en todo lo que pueda el tiempo que esté en cancha y aquí lo importante no es quién juegue bien o mal, sino que el equipo gane".