Ejecutivo de los Lakers afirma que el roster puede cambiar durante la temporada

Tras una offseason bastante ocupada en los Ángeles Lakers en la que se ha creado el espacio salarial suficiente para dos contratos máximos, dándole uno de ellos a LeBron James y, tras las negativas de Paul George, que decidió quedarse en Oklahoma City Thunder, y de Kawhi Leonard, el cual pese a su deseo de jugar en Los Ángeles no ha acabado allí, se ha repartido entre veteranos con un año de contrato, con la clara intención de tener un gran margen salarial en la próxima agencia libre de 2019 en la que suenan nombres como los de Klay Thompson, Kawhi Leonard o incluso Jimmy Butler.

Sin embargo, pese al gran número de jugadores que han llegado a los Ángeles, la gente no se esperaba que los nombres que acompañarían a LeBron en este año serían Lance Stephenson, Rajon Rondo, Michael Beasley y JaVale McGee, ante lo que un ejecutivo anónimo de los Lakers ha dicho, según informa Eric Pincus de Bleacher Report: "El roster que tengamos en octubre puede que no sea el mismo que tengamos en Febrero" dejando claro que la plantilla no está ni mucho menos cerrada.

No se puede adivinar lo que pasará en seis meses, sin embargo todo indica que irán a por Kawhi Leonard, quien fue traspasado a los Toronto Raptors negándole de esta manera su deseo de vestir la dorada. Los Ángeles Lakers tienen una young core más que buena y que podría interesarle a Toronto Raptors en caso de que vean que no es posible convencer a Kawhi de que se quede en el equipo canadiense, incluso hay futuras rondas del draft que serían bien recibidas tanto en Toronto como en cualquier otro equipo.

Lo que está claro es que el plan de los Lakers gusta en todas partes, pues pese a tener el roster actual lleno de jóvenes y veteranos, el ejecutivo también añadió: "estamos contentos con lo que tenemos".