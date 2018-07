Los Heat esperarán pacientemente a Wade

Google Plus

El de Dwayne Wade es el caso del último agente libre importante del verano. Aunque quizá ya no sea por la importancia o el rol que puede desempeñar en un equipo, si no por la leyenda de la liga que es. Un jugador muy importante, si no el más importante de la historia de Miami Heat.

Es una situación muy complicada para el jugador. Tiene varias opciones. Retirarse sería una de ellas. Tras su último intento fallido de conseguir otro anillo, el jugador podría haber vuelto al equipo de su vida para retirarse con esa camiseta. Otra opción muy seria es la de jugar en la liga china. Wade tiene una oferta muy suculenta (25 millones en tres años) como para plantearse de veras conseguir algo más de dinero por jugar en una liga de mucho menor nivel. La última posibilidad sería jugar, al menos por otra temporada, en los Miami Heat.

Con toda esta situación, los Miami Heat están siendo muy comprensivos. Pensando el lo mejor para la leyenda de su franquicia, le darán el tiempo que sea necesario para tomar su decisión, para que pueda meditar todos los aspectos con la calma y la preparación que requieren este tipo de decisiones.

Así lo ha anunciado la pasada semana Pat Riley, General Manager de los Heat. "Pienso que lo mejor es darle algo de tiempo", ha dicho tras ser preguntado por esto "quiero que vuelva como jugador, como competidor". Este comentario es debido a que durante los últimos meses se ha barajado que Wade ocupase un hueco en la franquicia como técnico o directivo.

Sin duda, es una de las historias que nos quedan por seguir este verano, cuyo desenlace nos contará si el futuro de este jugador y esta franquicia siguen unidos, o por el contrario, se separarán en un mar de lágrimas para los aficionados de los Miami Heat y de la NBA.