Irving tenía reclutado a Hayward para los Cavaliers antes de la firma de LeBron en 2014

La historia reciente de los Cleveland Cavaliers se ha centrado, indiscutiblemente, en LeBron James. La franquicia de Ohio ha contado con uno de los mejores jugadores de la historia durante muchas temporadas, y recibió su premio en forma de anillo en el 2016. Sin embargo, el campeonato obtenido por los Cavs llegó en la segunda etapa de LeBron en el equipo, después de pasar varias temporadas en los Heat y volver a firmar con los de Ohio en el 2014.

¿Cuál hubiese sido el panorama de la liga si James no hubiese firmado con aquellos Cavaliers comandados por un joven Irving? Se trata de una pregunta complicada, pero las últimas informaciones han dado pie a fantasías sobre el potencial de aquellos Cavaliers si no hubiese llegado LeBron. David Griffin, antiguo GM de la franquicia de Cleveland, desveló que Kyrie Irving habría apalabrado con Gordon Hayward, Trevor Ariza y Channing Frye sus fichajes para construir un equipo ganador durante aquel verano. El fichaje de LeBron frustró los planes de un Irving que años más tarde saldría de la franquicia rumbo a Boston Celtics.

El propio Hayward lo confirmó

En declaraciones de Gordon Hayward del pasado verano confirmó que Kyrie había estado tras él para firmar con los de Ohio. "Fui a Cleveland cuando era agente libre restringido en el 2014, y Kyrie me dijo que sería muy divertido si yo me uniese a ese equipo" comentó el actual alero de los Celtics. "El fichaje de LeBron frustró todas esas ideas que teníamos" añadió Hayward. El jugador acabaría renovando con los Utah Jazz después de que estos igualaran la oferta de los Charlotte Hornets. No obstante, Irving y Hayward se han vuelto a reencontrar en los Boston Celtics en un tándem que está casi inédito por la grave lesión que sufrió Gordon la temporada pasada.