Anuario VAVEL 2016: Divina Seguros Joventut, época de sufrimiento

Fotomontaje: Álvaro García (VAVEL.com)

El 2016 ha sido un año de mucho sufrimiento en el Joventut de Badalona. El conjunto verdinegro consiguió una permanencia en la Liga Endesa más que tranquila tras derrotar al ya descendido Gipuzkoa Basket a falta de varias jornadas para el final de la liga regular. La temporada se despidió de la mejor manera posible: con una victoria contundente ante el Herbalife Gran Canaria (96-76) y con la renovación de Sergi Vidal por dos temporadas más otra opcional.

El verano fue muy movido en Badalona. Tras cinco temporadas en el club verdinegro, se marchó el entrenador Salva Maldonado, y también lo hizo el capitán Nacho Llovet. Además, tampoco siguió uno de los mejores la pasada temporada, Brandon Paul. No todo fueron malas noticias, ya que renovó un jugador muy querido por la afición, Albert Ventura, que más tarde fue designado capitán del equipo. Diego Ocampo fue el sustituto de Maldonado, el gallego ha llegado a Badalona con muchas ganas y está trabajando mucho con el equipo, aunque los resultados no le acompañen. La confección de la plantilla no fue del todo buena en verano y es por eso que tuvieron que llegar dos fichajes con la liga ya empezada, y también una rescisión de contrato.

Fin a una racha muy negativa para empezar el año

El primer partido del año en el Olímpic ante UCAM Murcia se presentaba como una pequeña final, ya que la Penya llegaba al partido después de encadenar ocho derrotas consecutivas tras el gran inicio de temporada (se empezó con cinco victorias y una derrota). El equipo de Maldonado se llevó la victoria y por fin rompió la racha negativa.

Brandon Paul era la gran estrella del equipo, el que tenía más puntos en sus manos. Muchos partidos se ganaron gracias a él, aunque también se mostró muy irregular justo cuando más le necesitó el equipo.

Permanencia sellada

El Joventut de Badalona se enfrentaba al ya descendido Gipuzkoa Basket en un partido más importante de lo previsto, ya que si los locales vencían, sellarían definitivamente su permanencia tras una temporada muy irregular. Los verdinegros sufrieron pero consiguieron vencer a los de San Sebastián (90-88) y sellar la permanencia en la Liga Endesa.

Una vez sellada, los verdinegros afrontarían las dos últimas jornadas sin presión alguna, y eso se vio reflejado en los resultados. Ante un gran UCAM Murcia se perdió sobre la bocina tras una canasta de Cabezas, y en la última jornada, ante Herbalife Gran Canaria, se venció de manera fácil y haciendo vibrar a la afición en el último partido de la temporada 2015-16.

Además, el final de la liga llegó con una sorpresa, la renovación de Sergi Vidal por dos temporadas y una más opcional. Es uno de los pilares del equipo y la afición se mostró muy contenta tras la confirmación del club.

Marcha toda una institución en Badalona: Salva Maldonado

Tras cinco temporadas en el club verdinegro, Salva Maldonado anunció su marcha del Joventut de Badalona. El de Sant Adrià de Besós alegó que se encontraba desgastado y que necesitaba un cambio de aires: semanas después firmó con el Movistar Estudiantes.

El adrianense ha sido una pieza fundamental en los últimos años de la Penya, con el presupuesto más bajo de la categoría consiguió llevar a los verdinegros dos veces a la Copa del Rey (Madrid 2013 y Gran Canaria 2015).

En su primera temporada de verdinegro, el equipo alcanzó las 17 victorias y tuvo opciones de playoff hasta la última jornada, además vencieron al Real Madrid 78-75 en diciembre. En la 2012-2013 llegaron hasta las 16 victorias, con una última jornada ofensivamente ofensiva donde anotaron 112 puntos en una victoria abultada frente al Estu.

Además, en el 2015 también consiguió clasificar al Joventut a los playoff, enfrentándose al FC Barcelona en cuartos, club al que ya ganaron en la liga regular en el Palau Blaugrana con una canasta de Suton a falta de dos segundos para el final.

Divina Seguros, nuevo patrocinador principal

Después de cinco temporadas, con la 2014-2015 como punto deportivo más alto, de la mano de FIATC Joventut, la entidad catalana se desvinculó del club verdinegro y aterrizó la empresa valenciana Divina Pastora. Con el cambio de patrocinio, también cambió el nombre del club que pasaría a llamarse Divina Seguros Joventut.

El representante de Divina declaraba que “cualquiera puede llegar a donde quiera si le dan una oportunidad y le motivan para conseguirlo. Eso es lo que representa el Club Joventut Badalona. No estamos aquí por sus resultados deportivos (aunque deseamos que ganen muchos títulos) estamos aquí porque pase lo que pase en el primer equipo, al año siguiente siempre habrá chavales de la cantera que asciendan. Estamos aquí para garantizar que cualquier chaval que se lo proponga tenga la oportunidad de alcanzar su sueño”.

Confección de la plantilla para la temporada 2016-17

Con la marcha de Salva Maldonado confirmada y la renovación de Sergi Vidal, al club le tocaría mostrar su mejor versión en el mercado, empezando por el entrenador. Tras los intentos fallidos de Carles Duran, Paco Redondo y Zan Tabak, el club apostó por Diego Ocampo, exentrenador de Estudiantes y UCAM Murcia.

Con el entrenador ya confirmado, empezaron las salidas y las entradas. Muchos fueron los que marcharon del club verdinegro, por lo que también se tendrían que hacer bastantes fichajes. Se marcharon del Divina Seguros Joventut, a parte del entrenador Salva Maldonado, Demond Mallet (libre), Brandon Paul (Philadelphia 76ers, ahora en Anadolu Efes), Goran Suton (Movistar Estudiantes), Milovan Rakovic (libre), Nacho Llovet (Rio Natura Monbus Obradoiro), Ousmane Drame (Samsunspor DSI) y Zoran Nikolic (KK Buducnost).

Por otra parte, los fichajes fueron Luka Lapornik (KRKA Novo Mesto), Luka Bogdanovic (MoraBanc Andorra), Sarunas Vasiliauskas (Prienai Vytautas), Tomasz Gielo (Universidad de Ole Miss) y Garrett Stutz (Tsmoki Minsk).

La última semana de agosto empezaron los primeros entrenamientos y las revisiones médicas. La pretemporada fue muy completa y finalizó con un auténtico partidazo ante el Fenerbahçe Ülker.

Mal inicio de temporada

Las cosas no empezaron muy bien en Badalona. El conjunto de Diego Ocampo arrancó la liga con un balance de 0-5 (derrotas ante UCAM Murcia, MoraBanc Andorra, Montakit Fuenlabrada, Iberostar Tenerife y Baskonia), aunque algunos partidos con finales a cara o cruz.

La primera victoria llegó, por fin, en la jornada 6. Los verdinegros visitaban al ICL Manresa en la siempre difícil cancha del Nou Congost. El Divina Seguros Joventut consiguió vencer con sufrimiento pese a ganar de más de 15 puntos en el tercer cuarto. El centenar de aficionados verdinegros desplazados hasta la capital del Bages disfrutó de lo lindo en tierras manresanas celebrando la primera victoria oficial de la temporada 2016-17.

Primer cambio importante en la plantilla: llegan Jerome Jordan... y las victorias

Ante la poca aportación de los pívots Garrett Stutz y Albert Miralles, el director deportivo Jordi Martí tuvo que buscar una alternativa en el mercado. Y acertó de lleno, se trata del pívot jamaicano con pasado NBA Jerome Jordan. Llegó a España el lunes 31 de octubre y el domingo de esa misma semana ya disputaría sus primeros minutos, serían dieciséis. Diego Ocampo confiaría en él y sería el primer relevo de Albert Miralles en pista. Además, Jordan también contaría con la confianza del técnico tras el descanso, ya que salió en el quinteto inicial de la segunda parte.

El nuevo pívot del Divina Seguros Joventut ha aportado mucha garra al equipo, cada balón que coge en la pintura acaba machacado en forma de mate. Tiene muchos puntos en sus manos y su aportación fue divina (y nunca mejor dicho) en las victorias ante Unicaja y Valencia Basket.

Pese a llevar poco tiempo en Badalona, el jamaicano se ha convertido ya en el máximo mateador de la Liga Endesa, promedia más de dos por partido.

Nueva racha negativa

Después de conseguir dos victorias de mérito ante dos equipos potentes como son Unicaja y Valencia Basket, una nueva racha negativa llegaría al equipo dirigido por Diego Ocampo. Los verdinegros disputarían dos partidos seguidos fuera de casa y ambos se saldaron con derrota: la primera en Miribilla y la segunda en el Fontes do Sar, la segunda más dolorosa ya que era ante un riva directo como es Obradoiro.

Tras las dos derrotas, llegaría un partido vital en el Olímpic ante el Real Betis Energía Plus, que también se saldó con derrota pese a ir ganando en la mayor parte del partido. Sin embargo, a la semana siguiente, cuando todos los pronósticos daban una derrota clara ante el FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana, se estuvo a punto de dar la campanada, de hecho el Joventut estuvo por delante en el marcador bastante tiempo.

Una gran noticia que se vivió en el Palau Blaugrana fue el debut en ACB de Neno Dimitrijevic, base macedonio de 18 años.

Rescisión de contrato de Vasiliauskas; llega Terry Smith

El Divina Seguros Joventut y Sarunas Vasiliauskas llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el 30 de junio de la presente temporada. La muy baja aportación del lituano obligó a la directiva mover ficha y cambiar de director de juego.

Con la marcha de Vasiliauskas, el club no tardó en encontrar su relevo, se trata de Terry Smith, base americano con pasaporte armenio que venía de promediar 16 puntos en la Superliga Rusa. El nuevo jugador verdinegro llegó con muchas ganas a Badalona: "He venido aquí para ayudar a ganar, no soy un perdedor. He jugado en 10 países diferentes, empezando desde abajo para llegar al máximo nivel. He vivido el baloncesto desde diferentes perspectivas, ha sido un viaje y una carrera muy larga".

Smith ha dado muy buenas sensaciones en los entrenamientos pese a estar pocos días en la dinámica del equipo y ya podría debutar ante el Tecnyconta Zaragoza, partido vital para los verdinegros.

Villacampa se marcha y podría desaparecer el club, aunque hay optimismo

El presidente Jordi Villacampa anunció en la junta general de accionistas que termina su mandato después de 17 años como presidente del Club Joventut Badalona SAD y que no se presentará a la reelección.

Por una cuestión de responsabilidad, la actual junta continuará al frente del Club Joventut Badalona entre 2 y 3 meses para arreglar todos los asuntos acordados verbalmente para firmarlos y formalizarlos, con la intención de presentar la dimisión irrevocable a mediados de marzo.

La actual junta considera que, una vez realizada la venta de los terrenos de Pomar, haber pagado una parte importante de la deuda con Hacienda y con un pacto verbal para liquidar el resto, junto con un acuerdo global con Bankia, el club tiene un plan estratégico para arreglar la situación de la entidad. Si se lleva a cabo, la transición será tranquila y el club seguirá adelante, pero en caso de no realizarse, el Club Joventut Badalona entrará en proceso de liquidación.