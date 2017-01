Las vergüenzas del '#NBAVote'

'#NBAVote', el postureo llega a la NBA | Foto: NBA.com

La NBA ya no es como antes. Para que nos ubiquemos un poco más en el tiempo, la NBA ya no es como en los 80', ni como los noventa y ni siquiera como en el principio de los 00'. Los tiempos han cambiado, algunos dirán que a mejor y otros apuntaran que a peor, pero es un hecho que han cambiado. Durante la Regular Season y los Playoffs se puede ver como el estilo de juego ha variado y los jugadores juegan de forma diferente. Sin embargo, es cuando llega el All Star, donde se evidencia más que nunca que las ya todo es distinto.

Y no con esto no me refiero sólo al tema del partido. Un encuentro que ha perdido su esencia de baloncesto y se ha convertido en un mero espectáculo de estrellas congregadas. Es un espectáculo, sí, pero no es baloncesto en su más pura esencia. Principalmente porque el baloncesto exige defensa, y en esa noche de domingo se puede encontrar de todo menos defensa. El All Star se ha convertido en eso, los unos contra unos ahora son escasos y la emoción que ofrece un partido de baloncesto es inexistente. Llámenlos puristas, pero cuesta pensar que un buen aficionado al baloncesto disfrute más viendo el pasotismo del All Star, que degustando un partido igualado y que mínimo que competido.

Las camisetas del All Star Game | Foto: NBA

Por mucha camiseta retro que impongan para dicho encuentro, no se puede esconder que el partido de las estrellas ha perdido su esencia. Es cierto que siempre ha habido más desajustes defensivos y cierta parsimonía, pero lo de los tres últimos años no tiene ni punto de comparación. Partidos de 150 puntos, concursos de triples y de mates, jugadores que no encajan en ese sistema de juego. Si quieres montar ese circo, hay jugadores que sobran. Para jugar al baloncesto hay que defender. Y para jugar una pachanga de solteros contra casados hay que defender. Porque a día de hoy, menos mal, es inentendible concebir el baloncesto y la defensa por separado.

Las consecuencias del "#NBAVote"

Sin embargo, toca hablar de un lastre que está sufriendo el All Star. La NBA ha impuesto desde hace unos años un novedoso sistema para elegir a los diez titulares del All Star Game. Se trata de un modo de votación que no atiende a ningún tipo de condición y en el que se premia las grandes cantidades. Este sistema es tan simple como peligroso. Tan sólo necesitas una cuenta de Twitter y de Facebook para poder participar y se tarda en votar alrededor de diez o quince segundos (según si sabes escribir o no el nombre del jugador).

Los aficionados tienen un 50% de peso en la elección de los titulares

Si quieres votar a tu jugador favorito, sólo debes sentarte en el sofá, tomar una buena señal WiFi y escribir: "#NBAVote (nombre y primer apellido del jugador)", en una red social. Es decir, cuantas más personas escriban ese tweet con tu nombre, más posibilidades tienes de llegar a ser titular del All Star. En definitiva, ya no sólo tienes que ser un jugador maravilloso, si no que también tienes que caer bien a la gente y tener una gran masa social detrás.

Las injusticias del sistema de votación

Por lo que podéis comprender, hay jugadores que tienen mayor facilidad para captar votos y a otros que les cuesta un poco más. Pongamos un ejemplo. Stephen Curry es un jugador que cae bien, tiene sus bailecitos, sus triples desde nueve metros y un talento descomunal con una pelota de baloncesto. Estos rasgos le han hecho ser el jugador más votado de los 'bajitos' en la Conferencia Este de la NBA. Aunque, sobre el papel, las estadísticas dicen que el dos veces MVP no debería de salir por delante de Russell Westbrook o James Harden.

Marc Gasol y Pau Gasol | Foto: Getty Images

Ahora pongamos el ejemplo de Marc Gasol. El pívot español tiene un juego menos vistoso que el de DeMarcus Cousins y lo está pagando muy caro. Pese a ser considerado uno de los mejores pívots de la NBA, la gente no se ha lanzado a votarle. Sus estadísticas son muy buenas y esta siendo tremendamente decisivo para su equipo. Un jugador capaz de haber mantenido a unos mermados Grizzlies en lo alto del Salvaje Oeste. Un jugador que es el décimo más votado del Oeste y que está a más de 400.000 votos de Zaza Pachulia.

El caso de Zaza Pachulia

Toca hablar de la cumbre de este sistema de votación, el cachondeo entre el cachondeo. Toca hablar de Zaza Pachulia. El bueno del georgiano está reventando por completo este sistema de votación. Cuesta pensar que a la NBA le guste ver su nombre encabezando la lista de los jugadores más votados, y es que es un síntoma más que el "#NBAVote" no funciona. Al All Star van las estrellas y Pachulia está a años luz de ser una de ellas.

El jugador nacido en Georgia es un interior muy útil que cumple su papel a la perfección en los Golden State Warriors. Es decir, el papel de sacar la basura y hacer el trabajo sucio. Sus estadísticas están más que lejos de ser los de una estrella. Promediando algo más de cinco puntos y cinco rebotes por partido. Pero ahí está el hombre, con medio billete para New Orleans (dado que los aficionados tienen un 50% de peso en la elección de los titulares). Un país que se ha sabido organizar bien y que la gente ha sabido seguirle el rollo. Y con la tontería ya tiene 439.675 votos, por delante de jugadores como Anthony Davis, DeMarcus Cousins o el propio Marc Gasol. Esto equivaldría a las votaciones del delegado de clase, en las cuales se votaba al más despistado y desorganizado que había.

En fin, la NBA ha cambiado. Ahora los equipos y los jugadores tienen que mendigar votos para que sus estrellas vayan al día de las estrellas. Duele imaginar ver a esos Celtics de Larry Bird teniendo que pedir votos para que su leyenda pueda acudir al All Star de la NBA. Un mérito que es prestigioso y aparece en los currículum de las leyendas, se ha convertido en un simple juego de masas.