El aspirante frente al campeón

Los Thunder pondrán las cosas difíciles a unos Warriors con la posible baja de Durant. | Foto: Santiago Arxé Carbona (VAVEL.com)

Esta madrugada, a las 02:00, hora española, se disputará el partido que enfrentará los Warriors frente a Oklahoma. En la víspera de Acción de Gracias, llega el mejor partido, en cuanto a nombres, que puede disfrutarse dentro de la Conferencia Oeste. Curry, Westbrook, Paul George, Klay Thompsom, Carmelo Anthony, y quizás Kevin Durant, todos en la misma cancha.

El partido llega en momentos muy diferentes para ambos equipos.

Los de Steve Kerr llegan en una inercia muy positiva. Han ganado nueve de los últmos diez partidos, derrota que llegó en la cancha del mejor equipo de la NBA, Boston Celtics. Además, los Warriors han recobrado el buen juego que realizaron durante la temporada pasada, tras un nicio de temporada un poco dubitativo, en el que perdieron tres de los primeros siete partidos disputados. Tras ello, la racha de 9-1 anteriormente mencionada. A esto hay que sumarle que una de sus grandes estrellas, Stephen Curry, viene de anotar 35 y 39 puntos en los dos últimos partidos disputados. Y que, Klay Thompson, en los últimos seis partidos de los de la bahía promedia 20 puntos y un 47% tanto en tiros de campo como en triples. La única mala noticia en los Warriors es la duda de Kevin Durant, en el regreso a la que fue su casa durante nueve años. KD aun no está totañmente recuperado del esguince de tobillo que sufrió el pasado sábado en el partido frente a Philadelphia.

Sin embargo, Oklahoma no llega en un buen momento. El conjunto de Billy Donovan llega tras dos derrotas consecutivas, record negativo (7-9) y fuera de las posiciones de playoff. No están ni cerca de cumplir las espectativas que se crearon en verano con respecto al equipo. El juego del equipo sigue sin fluir, y a parte del big three, el resto del equipo sigue sin aportar en ataque, siendo el 19º equipo de la liga en esta faceta. Aunque no todo es malo en Oklahoma, están consiguiendo hacer un fortín de su cancha, donde su record es de 5-2, siendo uno de los mejores locales de la liga. El partido de esta madrugada podría servir de punto de inflexión para los Thunder, ya que una victoria ante sus máximos rivales, los Warriors, podría impulsar a un equipo que se maquetó con el objetivo de ganar la la mejor liga de baloncesto del mundo. Ser campeón de la NBA.

Las claves

La defensa de Oklahoma tendrá que ser tónica del partido si quieren tener alguna opción frente a los actuales campeones. Y es que, en tres de las cuatro derrotas de Golden State, los de la bahía no anotaron más de 107 puntos. Un equipo que promedia esta temporada 117 puntos por partido, el mejor de la liga, por los 103.2 puntos que promedian los Thundres.

Frenar el perímetro de los Warriors es otra de las claves habtuales cuando quieres tener opciones de ganarle un partido a los de Steve Kerr. Si consiguen que buenos defensores como son Westbrook, George o Roberson, puedan parar los triples de Curry, Thompsom y compañía, OKC tendrá muchas más opciones de poderse llevar el partido a su terreno.

Oklahoma necesita que el partido no se convierta en un corre calles, ya que Golden State Warriors son el mejor equipo de la liga en los ataques en transición. Les interesa mucho más a los Thunder un partido a posiciones largas.

El dominio del rebote será muy importante. Oklahoma debe hacer valer su, a priori, mayor capacidad reboteadora, lo que le aportará segundas opciones en ataque, y no conceder estas en defensa.

La participación o no en el encuentro de Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la liga, marcará el partido. Los Warriors son mucho más peligrosos si él está en la cancha, tanto en ataque como en defensa.