Alberto Contador disputará la Vuelta a España

Alberto Contador estará presente el próximo 23 de agosto en Jerez de la Frontera para disputar la Vuelta ciclista a España. El corredor del conjunto Tinkoff Saxo ha confirmado su presencia en la ronda española tres recuperarse a tiempo de la fractura de tibia sufrida en el Tour de Francia hace justo un mes.

En un mensaje difundido a través de los canales oficiales del madrileño en las redes sociales, Contador ha confirmado la noticia: "Hola a todos. He estado montando en bicicleta durante los últimos diez días, y ayer fue el primer día que pude subir un puerto sin dolor en la rodilla, y eso me ilusiona, me motiva y me llevó a tomar la decisión de que voy a correr la Vuelta a España”, ha anunciado Contador.

El dolor en la rodilla derecha de Contador ha desaparecido. La ausencia de dolor, junto a la ilusión por correr la carrera de casa, han sido los detonantes de la decisión: “Llevo ahora diez días montando en bicicleta y ayer fue el primer día que pude subir un puerto sin dolor en la rodilla. Eso me ilusiona, me motiva y me ha llevado a tomar la decisión de correr la Vuelta a España. Sé que es una Vuelta a España que me voy a tener que plantear de una manera muy diferente a como tenía pensado a principio de temporada o a como me planteé el Tour de Francia, pero creo que me puede venir muy bien pensando en el final de temporada y en empezar el año que viene con garantías”, ha declarado Contador.

La condición física con la que Alberto llegará a la Vuelta a España será una incógnita. El ciclista de Tinkoff se descarta para la general y apunta a una victoria parcial durante la última semana de competición: “Quizás en la última semana podré estar luchando por alguna victoria de etapa. Trataré de aprovechar al máximo esta última semana que me queda hasta la salida y nos vemos en Jerez”, ha acabado el de Pinto.

Con la presencia de Contador, la Vuelta a España se asegura un cartel de lujo. Chris Froome, Nairo Quintana, Joaquim Rodríguez, Alejandro Valverde y Alberto Contador, entre otros candidatos, estarán en la salida de la ronda española, que tendrá una participación envidiable en una de las ediciones que se prevén más disputadas y emocionantes de los últimos años.