Despedidas VAVEL 2016: Jean-Christophe Peraud, el hombre de la eterna juventud

Jean-Christophe Peraud es un ciclista francés que se inició en el mundo de la BTT, disciplina en la cual obtuvo grandes éxitos, pudiendo incluir una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008. Pero en 2009 todo cambió, decidió participar en algunas pruebas en carretera.

Con 32 años dejó la BTT para debutar en la carretera

Y llegó su día, un 25 de junio, en el que se dio a conocer en el mundo de la carretera. Participó en los Campeonatos Nacionales de Francia, en la modalidad de contrarreloj; Obtuvo una gran victoria por delante de Sylvain Chavanel. Este gran éxito le hizo correr en los Campeonatos del Mundo obteniendo una meritoria duodécima posición. Decidió alargar su gran momento participando en la Chrono Des Nations donde finalizó en segunda posición por detrás de Alexandre Vinokourov.

Peraud en el podium de los JJ.OO. | Fuente: GettyImages

Los buenos resultados cosechados le permitieron que un equipo World Tour, el Omega Pharma-Lotto, se interesase en él. En el siguiente año, 2010, se inició la andadura en el ciclismo en carretera de un buen contrarrelojista, a priori, pero con un gran potencial para las Grandes Vueltas, y que se acabaría demostrando en los años siguientes.

2010, a demostrar el potencial

A sus 32 años estaba iniciando su primera temporada completa en el mundo de la carretera. Inició la temporada en el mes de febrero con cinco pruebas en las Islas Baleares sin ningún resultado destacado, pero viajó hasta Portugal para participar en la Volta ao Algarve, donde obtuvo una meritoria decimotercera posición en la general y con un buen sabor de boca en la montaña, ya que en la tercera etapa con final en el Alto do Malhao estuvo cerquita de los mejores. Acababa de demostrar que podía ser importante en la montaña, su equipo se dio cuenta.

El Omega Pharma-Lotto le dio su confianza y participó en Paris-Niza y Vuelta ciclista al País Vasco, pruebas importantes en el panorama internacional, y obtuvo unos excelentes resultados. En Francia acabó en una octava posición final y en España en una cuarta con tres top10 en las últimas tres etapas.

Estaba demostrando tener suficiente nivel como para luchar por estar con los mejores, pero la maldición del novato se apoderó de él. Tuvo un paso poco destacable por las Ardenas y no pudo terminar en Romandia ni en Dauphiné.

Pero el equipo tenía la confianza depositada en él y tenían previsto que participará en su primera Gran Vuelta, la Vuelta a España. Para ello pasó por Polonia con una duodécima posición final, una prueba en territorio francés e inició su participación en La Vuelta a España. Al iniciar, no tenía un rol de líder, pero se esperaba un buen papel. Después de 21 etapas se vio a un gran escalador, ya que estuvo con los mejores en dos grandes etapas como fueron el final en Peña Cabarga y en Lagos de Covadonga. También se metió en una fuga que le permitió acabar séptimo en la etapa nueve.

Peraud en La Vuelta a España 2010. | Fuente: Velo News

Esta había sido su temporada 2010 y se planteaba encarar una segunda gracias a las buenas sensaciones transmitidas. Y le llegó una oferta del equipo en el cual estaría el resto de sus años, un rol de líder, un papel importante en el AG2R-La Mondiale, un equipo de su país natal.

2011, primer gran objetivo, el Tour de Francia

La temporada 2011 empezó con un objetivo claro: hacer una buena general en la ronda gala. En su preparación podríamos destacar un segundo puesto en el Tour Méditerranéen, en la París-Niza y en el Critérium Internacional acabó, en ambas pruebas, en la sexta posición.

Después, tuvo una ligera bajada de forma y no estuvo en la disputa en el País Vasco ni en Romandia, pero llegó el Critérium Dauphiné y demostró su potencial con una séptima posición final.

Noveno en su debut en el Tour de Francia

Y empezó el Tour de Francia, tres semanas de máximos esfuerzos y una gran regularidad que le permitieron acabar en novena posición final y estando cerquita de los mejores en las etapas importantes, destacando seis top-15.

Peraud compitiendo con los mejores en el Tour 2011. | Fuente: Zimbio

Cuando hubo terminado el Tour de Francia ya había acabado su gran objetivo, pero aun así participó en tres vueltas más haciendo un top10 en cada una de ellas.

2012, más sombras que luces

La temporada 2012 se planteaba igual que la anterior, con el Tour de Francia entre ceja y ceja, pero la temporada no empezó bien. Destacó una tercera posición en la cronoescalada de la Paris-Niza, una undécima posición en el Critérium International y una séptima plaza en la Vuelta Ciclista al País Vasco, en cambio, en dos pruebas importantes (Tour de Romandia y Critérium du Dauphiné) no apareció en carrera.

A la hora de la verdad, en el Tour de Francia, la mala preparación física y los percances le acabaron pasando factura y sólo destacó con una segunda posición en la etapa 12, gracias a una fuga y siendo superado por David Millar en el sprint final.

Peraud en la etapa 12 del Tour de Francia 2012. | Fuente: GettyImages

La temporada siguió su camino sin grandes resultados. Lo mejor para el galo fue finalizar la temporada.

2013, mejores resultados pero las esperanzas “cayeron”

La temporada 2013 estuvo caracterizada por una mejor preparación para el Tour de Francia, su objetivo, pero tuvo mala suerte en él.

La temporada fue preparada de una forma similar a los años anteriores y obtuvo grandes resultados en el Tour Méditerranéen con una segunda posición final con la victoria de la penúltima etapa, una tercera posición final en Paris-Niza y un quinto en el Critérium International. En País Vasco no le fueron tan bien las cosas quedando en la posición 17, pero en Romandia lo arregló con un sexto puesto final.

Ya había hecho el primer tramo de la temporada, faltaban dos meses para el Tour de Francia, y aquí, cambió el plan respecto a otros años. Cambió el Critérium Dauphiné por el Tour de Suiza, obteniendo una decimotercera posición.

Demostración de su pundonor tras disputar la crono del Tour con la clavícula fracturada

Y llegó el momento más esperado, el Tour de Francia. Empezó bien, siendo regular, como siempre. Iba noveno en la general y aguantaba con los mejores (10º en Mont Ventoux), pero llegó la crono de la etapa 17. Por la mañana salió a hacer el reconocimiento del trazado y se cayó, fracturándose la clavícula, pero decidió disputar la etapa. Pero la mala suerte siguió cerca de él, y a dos kilómetros del final e la contrarreloj se volvió a caer encima de la misma clavícula, obligándole a abandonar definitivamente. Su objetivo se había ido, ya no le quedaba tiempo para remediarlo, se acabó su temporada sin ningún éxito más.

2014, obtención de su ansiado podio

En 2014 obtuvo el mejor resultado de su carrera, un podio en el Tour de Francia. Como no podía ser de otra manera, planificó la temporada de la misma forma. Como grandes puntos podríamos destacar que obtuvo una victoria de etapa y una segunda posición final en el Tour Méditerranéen, una cuarta posición en Tirreno-Adriático, ganó la reciente desaparecida prueba, el Critérium International, quedó tercero en la Vuelta ciclista al País Vasco. Volvió a obtener grandes resultados en los Campeonatos Nacionales de Francia con una cuarta posición en la contrarreloj.

Jean-Christophe en el podio del Critérium International 2014. | Fuente: GettyImages

Peraud devolvió a Francia un podium en los Campos Elíseos tras diecisiete años

Acababa de terminar su preparación, y empezó el Tour de Francia, en el cual acabaría segundo en la clasificación final a 7’37” de Vincenzo Nibali, en una exhibición del italiano. Pero Peraud fue el más regular de la segunda línea, estando con los mejores en todas las etapas importantes y obteniendo siete top-10. Acababa de obtener su ansiado podio en París, el AG2R La Mondiale ya tenía su premio a la confianza en él.

El premio al esfuerzo. | Fuente: ASO

La temporada prosiguió y sólo destacó una quinta posición final en el Tour de l’Ain.

2015, sin triunfar

El 2015 se planteó de la misma forma, pero sin resultados relevantes salvo la conquista del Critérium Internacional donde ganó una etapa y la general.

Participó en el Tour de Francia, pero no empezó bien y también estuvo mermado físicamente por una espectacular caída que tuvo y que le impidió luchar por etapas

2016, cambio de calendario, más caídas, pero buena despedida en la Vuelta a España

En su último año se planteó correr el Giro de Italia, pensando ya en su retirada y en que Romain Bardet sería el líder en Francia, pero las cosas no le salieron de cara, ya que no hizo una gran preparación y encima se topó con la mala suerte. En el Giro de Italia, Peraud se fue al suelo en la tercera etapa y no pudo continuar. Se acababa de truncar su temporada, pero intentaría arreglarla con su participación en la Vuelta a España.

Durante la preparación para la ronda española no obtuvo grandes resultados, pero cuando llegó a España todo cambió. Era su última prueba, quería despedirse a lo grande, pero no obtuvo grandes resultados en las etapas, ya que no destaca por ningún top-10, pero su gran regularidad le permitió acabar en la decimotercera posición en la general final.

Peraud en la Vuelta a España 2016. | Fuente: Unipublic

Se acababa una carrera, ya no volvería a aparecer más por una prueba ciclista profesional. El ciclista que primero destacó en BTT, pero a los 32 años empezó en la carretera, un ciclista que buscaba su eterna juventud, se va. No volveremos a verle entre los primeros puestos de la general, no volveremos a ver su gran regularidad en las etapas. El AG2R-La Mondiale lo echará de menos, le ha dado mucho a este equipo, pero Romain Bardet deberá cubrir su sombra y su liderazgo.