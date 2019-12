Exhibición de Porte para igualar la general

El corredor de BMC, Richie Porte, vuelve a dejar claro que no va ceder su legado en el Tour Down Under tan facilmente. Ya que por quinto año consecutivo, el corredor australiano ha vuelto a vencer en la cima australiana Willunga Hill. Sin embargo, no le servirá para llevarse el triunfo de la clasificación general de la prueba australiana, ya que el sudafricano del Mitchelton-Scott, Daryl Impey, se agarró con uñas y dientes al primer puesto, tras sufrir lo indecible en los metros finales, donde acabó entrando a meta a tan solo ocho segundos del corredor de BMC.

Tras Porte e Impey cruzaron la línea de meta un quinteto formado por Jelte Slagter, Dries Devenyns, Egan Bernal (que sigue siendo el mejor joven de la carrera), Gorka Izagirre y Diego Ulissi. Después de mucho tiempo, el ganador del maillot naranja no saldrá del Willunga Hill. Ya que con Impey encabezando la clasificación y Porte como ganador de aquella etapa, la cima australiana no ha sido decisiva en la clasificación general.

Todo apunta a que el domingo el sudafricano se convertirá en el ganador de la vigésima edición del Tour Down Under. Aunque podría darse el caso de que en la última etapa, en una jornada completamente llana, veamos el primero y segundo clasificado disputando los segundos de bonificación que se reparten en Adelaida. Así que no sería de extrañar que el conjunto BMC, uno de los más potentes, optara por movimientos tácticos en las llanuras para ayudar a su líder Richie Porte a sacar tiempo respecto al primer clasificado, una ayuda que estará comandada por el gran rodador Rohan Dennis. Richie Porte y Daryl Impey llegan con el mismo tiempo a la última etapa. No pasaba desde 2003 cuando Mikel Astarloza ganó el maillot naranja con el mismo tiempo que Lennie Kristensen.

Clasificación de la etapa