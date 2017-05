Gorka Izagirre consigue la primera victoria española

Google Plus

Izagirre, vencedor de la octava etapa | Fuente: Twitter - @GiroItalia

El español Gorka Izagirre (Movistar Team) venció la octava etapa del Giro de Italia 2017 después de una dura etapa, imponiéndose a sus principales compañeros de escapada, Giovanni Visconti (Bahrain Merida), Luis León Sánchez (Astana Pro Team) y Valerio Conti (UAE Team Emirates) que resistieron la dureza de la etapa impuesta a base de un alto ritmo. Los hombres de la general entraron juntos y solamente se produjo un ataque de Mikel Landa (Team Sky) a menos de cinco kilómetros de meta.

Etapa sinuosa para romper la "volata"

La octava etapa del Giro de Italia 2017 presentaba un perfil sinuoso en la segunda mitad de la carrera, provocando que la opción de un esprint masivo se diluyera. Una etapa de 189 kilómetros, aunque con los primeros 85 completamente llanos, hasta la llegada del puerto de segunda categoría, Sant'Angelo. Posteriormente un terreno complicado con continuas subidas y bajadas para llegar a la meta de Peschici con una ligera ascensión, con un máximo del 12%.

Dureza buscando la primera fuga

La etapa empezó con un pelotón dispuesto a pelear para intentar controlar los ataques y decidir cuál sería la fuga consentida de la jornada, provocando que no se formase fácilmente la escapada con una media de prácticamente 55 km/h en la primera hora de carrera. Finalmente, se formó un fuga con 16 ciclistas, aunque el pelotón no dejaba mucho margen, ya que Gazprom-Rusvelo y Wilier-Selle Italia no habían entrado en la escapada, provocando que trabajaran de valiente para acercarse.

El gran grupo trabajando para neutralizar | Fuente: Twitter - @GiroItalia

Luis León Sánchez enciende la mecha en Sant'Angelo

La fuga se acercó a Sant'Angelo con 100 kilómetros por delante y solamente una ventaja de un minuto. Luis León Sánchez (Astana Pro Team) decidió que era el momento de tensar la cuerda y aumentó el ritmo para irse en solitario. Por detrás, en el grupo no había mucho entendimiento y el pelotón, encabezado por Team Sky recortó diferencias con el resto de escapados. El grupo perseguidor perdió tiempo y unidades, facilitando ataques por detrás, como por ejemplo Giovanni Visconti (Bahrain Merida), Davide Villella (Cannondale-Drapac)... saltaron del gran grupo.

La escapada en solitario de Luis León | Fuente: Twitter - @GiroItalia

'Luisle' coronó el puerto con un minuto de margen sobre los primeros de muchos perseguidores y con 1'40" sobre el pelotón. Aunque, a 70 kilómetros de meta, después del descenso, se juntarían todos los escapados con dos minutos de margen respecto al consentimiento del Quick-Step Floors en el gran grupo. La nueva escapada estuvo formada por quince ciclistas: Giovanni Visconti (Bahrain Merida), Clement Chevrier (AG2R La Mondiale), Julen Amezqueta (Wilier-Selle Italia), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Gregor Muhlberger y Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe), Davide Vilella (Cannondale - Drapac), Branislau Samoilau (CCC Sprandi Polkowice), Ivan Rovny (Gazprom-Rusvelo), Gorka Izagirre (Movistar Team), Kristian Sbaragli (Dimension Data), Laurent Didier (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) y Enrico Barbin y Nicola Boem (Bardiani-CSF). Su ventaja aumentó hasta los cuatro minutos debido a que en el pelotón solamente tiraba Katusha-Alpecin.

Quick-Step Floors intentó recortar

El equipo Quick-Step Floors hizo un amago de recortar, ya que su empuje produjo una reducción hasta menos de 2', aunque posteriormente la fuga volvió a ganar diferencias, debido a que se empezaron las hostilidades en la escapada, con Visconti y Conti como principales artífices. Cerca de 35 kilómetros para la llegada se formó un quinteto cabecero con Visconti, Conti, Izagirre, Luis León y Mulhberger (Bora-Hansgrohe), los más fuertes de la escapada inicial.

El quinteto fugado | Fuente: Twitter - @GiroItalia

Restaban 20 kilómetros y la ventaja para el quinteto cabecero se mantenía en 2'54" y el segundo grupo perseguidor perdía cerca de 25". El equipo Quick-Step Floors volvió a imponer su ritmo, ya que el liderato virtual estaba en manos de Conti y la ventaja se redujo hasta los dos minutos, aunque la victoria parecía estar en la escapada.

Aparecen las hostilidades en busca de la victoria

En la fuga sabían que tenían muchas opciones para la victoria y los ataques se sucedieron cerca de los diez kilómetros a meta. Primero era el turno de un activo Visconti. En uno de sus ataques, Izagirre se pegó a su rueda, parecía que se iban, aunque Luis León y Conti llegaron con dificultades. Conti quería controlar la carrera, mientras por detrás se produjo un ataque por parte de Mikel Landa. La ventaja se redujo debido al trabajo de Team Sunweb y Movistar Team para neutralizar al de Team Sky.

Visconti y Izagirre al ataque | Fuente: Tim de Waele

Cuatro kilómetros a meta, cuatro ciclistas con un minuto de ventaja respecto a un pelotón reagrupado con FDJ trabajando duro para tener opciones a la victoria. Pero por delante el ritmo era elevado y a un kilómetro de la llegada la ventaja resistió en los 30". Los cuatro de delante sabían que tenían la victoria. Conti controló el grupo, aunque en una de las últimas curvas se fue al suelo. Izagirre aprovechó la oportunidad para lanzar un duro ataque imposible de responder por sus dos compañeros. Gorka apretó hasta la línea de meta para llevarse su primera victoria en una grande. Visconti apretó para llegar en segunda posición y Luis León cerró el podio por delante del grupo de favoritos encabezado por Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo). La general no sufrió cambios destacables.