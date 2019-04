Repaso al día 1 del CWL Atlanta

En el Georgia World Congress Center de Atlanta tiene lugar el tercer evento Open del circuito de la Call of Duty World League 2018, el CWL Atlanta.

Quince de los dieciséis equipos de la Pro League -todos menos Epsilon tras no viajar el equipo británico- y el invitado Lightning Pandas toman parte en la fase de grupos además de un total de 156 equipos en el Open Bracket por cuatro puestos en los grupos y otros cuatro en el Losers Bracket de la fase final.

Open Bracket: Los españoles cumplen

Dos equipos españoles se han presentado al evento: Team Heretics y Giants Gaming. Los herejes llevan a sus flamantes incorporaciones Endika "Sukry" Andrés y Juan Antonio "Jurnii" González, que vuelve a la competición activa tras cumplir la mayoría de edad.

Ambos cuartetos se saltaron la primera ronda por su buen seeding y empezaron en la segunda. Tras lograr tres victorias, Giants (al vencer a Kilo 7, Category 5 y Hydra Gaming) y Heretics (a Prevail or Die, Day 6 9 y GGEA Blue) están en quinta ronda de ganadores, donde tendrán dos rivales con reconocido recorrido. Los gigantes jugarán contra Ghost Gaming, que estuvo la pasada campaña en la Global Pro League, si bien sus actuaciones en los últimos eventos y en la CWL estadounidense no han sido especialmente prometedores. Por su parte Supremacy, el rival de los herejes, fue el mejor equipo de EU fuera de la Global Pro League en 2017, aunque esta temporada está un poco por detrás, pero en NOLA igualaron la actuación de Giants.

Algunos equipos conocidos que han perdido ya en el Open y han caído a perdedores son Enigma6, GGEA Purple (equipo de Mark "MarkyB" Briceland), Most Wanted (Brian "Braaain" Fairlamb y sus compañeros), Brash eSports (Liam "Carbines" Ryan y cía.), Gone Gaming (equipo de Colt "Havok" McLendon), Taboo ESC y Overtime eSports (equipo de Bjarne "Denz" Sleebus).

La ronda cinco de ganadores, además de los de los españoles) presentan los partidos Complexity vs eHawks (el ganador se enfrentará al vencedor del Ghost vs Giants), Tainted Minds vs Pure Gaming, Earthroot Gaming vs GGEA Orange, Midnight Gaming vs Morituri eSports, WaR vs Monaco eSports y Reign vs Mazer Gaming (el ganador jugará contra el del Sy vs Heretics).

Fase de Grupos

Grupo A

1.- Rise Nation 3-0

2.- Splyce 1-2

3.- Lightning Pandas 1-2

4.- Echo Fox 1-2

Rise llegaba a Atlanta como uno de los favoritos y lo acredita con buenos resultados en su grupo habiendo ganado 3-0 a Lightning Pandas y Echo Fox y habiendo cedido dos mapas en el 3-2 contra Splyce. Splyce venció a LP y perdió con Echo Fox, mientras que los invitados a los grupos ganaron a Echo Fox. A expensas de ver quién llega desde el Open Bracket, Splyce parece favorito por delante de los otro dos, pero cualquier cosa puede pasar aquí.

Grupo B

1.- Luminosity Gaming 3-0

2.- Team Kaliber 2-1

3.- Evil Geniuses 1-2

4.- Team Vitality 0-3

LG también llegaba a Atlanta como claro candidato al título y lo acreditó con tres victorias, solo cediendo mapas en el 3-2 contra tK, equipo se llevó victorias en el resto de partidos contra EG y Vitality. Los franceses de Vitality no pudieron contra EG y quedan en espera del equipo del Open para ver si pueden evitar la primera ronda de perdedores.

Grupo C

1.- OpTic Gaming 2-1

2.- FaZe Clan 2-1

3.- eUnited 1-2

4.- eRa Eternity 1-2

El considerado grupo de la muerte ha dejado grandes momentos y partidazos. OpTic consiguió vencer 3-1 a eU y a FaZe, en la que fue una de las mejores series del día que casi se marcha al último mapa. Pero no todo fue bueno para el Green Wall, ya que eRa se impuso 3-1 dando la campanada y haciendo preocuparse de nuevo a los fans de OpTic. FaZe pese a la derrota presenta su candidatura al vencer por un apretado 3-2 a eRa y fácil 3-0 a eUnited. Por su parte en el duelo directo fueron los de James "Clayster" Eubanks quienes vencieron a los de Rick "Ricky" Stacey. Todo por decidir.

Grupo D

1.- Team EnVyUs 3-0

2.- Mindfreak 2-1

3.- Red Reserve 1-2

4.- UNILAD Esports 0-3

Envy cumple con lo que prometía, incluso mejor. Red Reserve parecía un fuerte candidato, sin embargo parece que el sorprendente buen estado de forma de los australianos de Mindfreak les ha pillado por sorpresa, ya que han vencido tanto a los propios Red como UNILAD, que parecen la principal decepción del día al quedar 0-3 cuando debían luchar con MF por el tercer puesto.

La jornada del sábado definirá el quinto equipo de cada grupo y comenzarán las eliminatorias una vez termine el Open Bracket.