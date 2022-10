AYM Esports y UD Almería unen sus fuerzas

AYM Esports se trata de un club de deportes electrónicos que saltó a este mundo el 15 de diciembre del pasado año. El fundador, el central del Manchester City e internacional con la Selección Española, Aymeric Laporte. Se presentaron con una plantilla del famoso videojuego League of Legends.

En su pequeña trayectoria, de momento, han estado presentes en grandes torneos internacionales de los videojuegos Apex Legends y Call of Duty. Este último en Los Ángeles. Los representantes en el videojuego Fortnite han disputado el torneo más importante a nivel europeo, la FNCS. La pasada temporada compitieron en la segunda división española de League of Legends. Actualmente, el representante de club en el videojuego Warzone está en Nueva York, disputando la TwitchCon. Para llevar poco tiempo en este mundo, poco a poco se están nutriendo de experiencias que harán mejor al club en un futuro.

Y ahora, es el turno de FIFA. Por ello, VAVEL ha conseguido una entrevista con los miembros y jugadores del club: ''Apostamos por este videojuego por la ilusión que tenemos en él. El planteamiento de la eLaLiga nos ha gustado mucho a la directiva de AYM y vemos una oportunidad de darnos a conocer y que nos vean competir. Además está relacionado con el fútbol, deporte que nos identifica por Aymeric Laporte, jefe del club. Decidimos aventurarnos junto a la UD Almería por la buena relación entre Laporte y ellos'', asegura Marcos Alcaide, del que más adelante hablaremos.

La plantilla está compuesta por los jugadores Cone y Pollichris. El mencionado anteriormente, Marcos Alcaide, será el mánager y como entrenador han fichado a David de las Heras, más conocido como Davo.

Marcos Alcaide, el mánager

El madrileño está actualmente centrado en el plantel FIFA como mánager, aunque desde comienzos del club, ayuda a este en todas las facetas disponibles. Afronta una nueva etapa con ilusión y muchas ganas: ''Tengo mucha confianza en mis jugadores y en mi entrenador. Tengo que ser optimista y pensar en llegar lo más lejos posible. La confianza depositada en ellos, tanto para torneos nacionales como internacionales, es máxima'', afirma Marcos Alcaide.

También mencionó la preparación que tendrán en los torneos: ''La preparación la estamos llevando con entrenamientos de juego, pero también hacemos terapias mentales. Al final es un juego que a veces no estará de tu lado y tienes que saber gestionar dicha situación para no salirte del partido. Mi meta personalmente es hacerlo de la mejor manera posible y aprender de este proyecto''.

Los genios del videojuego

AYM Esports y UD Almería eSports han conseguido hacerse con los servicios de dos grandes jugadores. Cone y Pollichris serán los representantes de ambos en la eLiga, LaLiga Santander de deportes electrónicos.

Ambos están muy contentos por la llamada de ambos clubes: ''Me llamó Marcos y me presentó el proyecto. No dude en que quería pertenecer a él. Tengo muchísima ilusión desde el primer día y trabajaré al máximo para dejar a ambos clubs donde se merecen. Las ganas de que empiece la competición este año son increíbles'', asegura Pollichris. Por su parte, Cone también nos explica dicha felicidad: ''Muy contento de formar parte tanto de AYM como del Almería. Es un proyecto serio y muy ambicioso''.

Tienen claro un objetivo, salir campeones de la eLiga y por lo tanto, proclamarse campeones de España. Plantel no les falta y van a hacer todo lo posible para llevarse el título a casa. La constancia y el esfuerzo son las palabras claves para hacerse con él y hay que trabajar pasito a pasito y hacer las cosas bien. Ambos aseguran que tienen un rooster muy completo y con grandes profesionales. En cuanto a los rivales a batir, Pollichris se queda con Zidane, vigente campeón y Cone no quiere hablar de nombres y sus rivales a batir son todos. Cómo récord a batir, ambos tienen en mente el mundial de FIFA y a nivel de equipo buscarán clasificarse al mundial de clubes.

Por último, han opinado de su compañero. Pollichris le dedicó unas palabras a Cone: ''Solo tengo palabras de admiración. Es un referente en el FIFA para mí y para muchos de los jugadores que compiten. Viene de hacer una gran temporada y tiene ganas de repetir este año. Para mi es un placer poder formar equipo con el y creo que por nuestras formas de entender juego vamos a compenetrarnos muy bien'', y viceversa, de Cone a Pollichris: ''Muy contento. Por lo poco que le conozco se le ve que es un chico muy trabajador y muy predispuesto siempre a ayudar en todo lo que pueda''.

El míster

David de las Heras, más conocido en este mundillo como Davo, es el entrenador elegido por Marcos Alcaide para llevar a la gloria al club. Empieza una temporada cargada de ilusión y la entrada a AYM Esports y UD Almería eSports le permitirá entrenar regularmente en la eLaLiga. Para él, es una motivación extra.

Su forma de trabajar se basa en mantener un trato cercano a los jugadores. Para él, esto es un requisito muy importante para que la comunicación y entendimiento sea más fluido. Con Davo, analizarán los partidos pasados y los rivales y en directo analizarán los errores para ir arreglándolos durante el encuentro. En un trabajo más personales, debe de hacer más análisis de los puntos fuertes y débiles de rivales y de sus propios jugadores.

También explicó sus metas a conseguir: ''Personalmente este año me gustaría asentarme en el entorno profesional desarrollando mis métodos de trabajo y disciplina a la vez que formarme en el aspecto psicológico del mundo gaming. Colectivamente creo que comparto con los jugadores los objetivos de clasificar a las finales de Laliga y asentarnos en el panorama internacional logrando una buena posición en los rankings europeos tanto individualmente como por parejas''.

Para terminar con la entrevista, Davo mostró la ilusión que tiene tras recibir la llamada y proponerle el reto. Se siente afortunado de compartir rooster con Pollichris y Cone, dos jugadores con los que ya había tenido trato en el pasado. ''Estas llamadas son trenes que pasan una vez en la vida y hacen muchas ilusión cuando te las encuentras'', afirmó para finalizar.

¡MUCHA SUERTE AYM! ¡MUCHA SUERTE UD ALMERÍA!