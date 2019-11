Ninja, el rey de las redes sociales

El streamer de Fortnite, Ninja, ya es toda una celebridad e influencer que ya superó al futbolista Cristiano Ronaldo en popularidad dentro de redes sociales. Ninja está batiendo todos los récords de audiencia en Twitch. Mes tras mes el impacto de Tyler "Ninja" Blevins no deja de aumentar. La cara más reconocible del fenómeno Fortnite tuvo una trayectoria de alto nivel en los esports como profesional en Halo y, actualmente, formando parte de Luminosity Gaming. Ninja, quien actualmente logra facturar al mes cerca de $50 mil dólares por solo jugar Fortnite, ha logrado colocarse como el número uno en el ranking de interacciones sociales del mes de abril, superando a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar, Andrés Iniesta, James o Sergio Ramos.

In March, @Ninja became the first ever gamer to make the top ten list for social interactions among all athletes. Haters said it was because of Drake, a fluke, etc.



Last month, he hit #1 - ahead of Ronaldo, Shaq & Neymar.



Via @hookitcom (advanced sponsorship valuations company) pic.twitter.com/50gH5D04uv