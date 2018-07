CWL Pro League S2 W8: Rise decae y OpTic acaba líder

La última semana de fase regular en la CWL Pro League en la temporada de WWII determinó que la División B acabe como la más polarizada de las dos. Además, se aclararon los cruces de los playoffs en los que decidirán el campeón de Stage 2.

Los tres primeros encuentros de la semana finalizaron 3-0, UNILAD, contra Mindfreak primero y contra Tainted Minds después, y CompLexity Gaming en su encuentro frente a Luminosity Gaming. Si bien, los australianos de Mindfreak frenaron la racha arañando un mapa ante eUnited en la victoria de los de James "Clayster" Eubanks.

En uno de los grandes encuentros de la semana, que decidiría el devenir de la zona alta, Rise Nation no fue capaz de imponerse a OpTic Gaming y acabaron cayendo 1-3.

En el segundo día de competición lo abrieron eUnited y Tainted Minds con una solvente victoria de los norteamericanos frente a los oceánicos por 3-1. La siguiente serie trajo una sorpresa en la que el otro equipo de la APAC, Mindfreak, consiguió imponerse a CompLexity 3-2. De nuevo eU se llevó una serie por 3 a 1 en el partido contra un Luminosity perdido.

UNILAD venía sorprendiendo con su buen desempeño a lo largo del Stage, pero OpTic Gaming les puso los pies en el suelo venciendo 3-1. Precisamente el mismo resultado se vio en la victoria de Rise Nation contra Luminosity Gaming, recuperando sensaciones tras la derrota contra OpTic.

En el último día hubo duelo de la APAC entre Tainted Minds contra Mindfreak, el cual se llevo el equipo de Denholm "Denz" Taylor por 3-1 dejando claro que siguen siendo los mejores de la región. Precisamente por 3-1 UNILAD venció a Rise y dejó claro que es candidato a todo en playoffs y el Mundial.

eUnited cerró una semana impecable con un contundente 3-0 contra CompLexity y así colocarse segundos. Por último Luminosity se resarció de las tres derrotas seguidas al ganar a OpTic Gaming 3-2, si bien no valió para mucho.

OpTic, eUnited, UNILAD y Rise Nation se clasifican para los playoffs del Stage 2 mientras que Luminosity, CompLexity, Mindfreak y Tainted Minds se quedan fuera ya con las vistas puestas en el CWL Championship.

Los cruces, ya definidos, de los playoffs del Stage 2 quedaron así: Red Reserve vs Rise Nation, eUnited vs Echo Fox, Team Kaliber vs UNILAD Esports y OpTic Gaming vs FaZe Clan.

Del 27 al 29 de julio se disputarán los playoffs del Stage 2.