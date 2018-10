Previa CWL Championship: más favoritos que nunca

Tras una larga temporada con seis eventos open, dos stages de la Pro League, múltiples torneos 2k, los cuatro stages de circuitos nacionales además del Last Chance Qualifier, 32 equipos se han ganado un puesto en el evento final y más importante de la temporada: el Call of Duty World League Championship 2018.

Al igual que en las ediciones anteriores, los 32 equipos quedan divididos en ocho grupos de los cuales los dos primeros pasan a las eliminatorias con un formato de doble eliminación.

Al igual que en 2017, el evento se disputará entre cinco días, del miércoles 15 al domingo 19, si bien esta temporada, por primera vez, el Mundial de Call of Duty viaja a Columbus, Ohio, ciudad en que se han disputado los stages de la Pro League y el LCQ.

Grupo A: El momento de Heretics

Team Kaliber: Kenny, Accuracy, Fero, Enable.

Epsilon eSports: Dqvee, Vortex, Reedy, Hawqeh.

Team Heretics: Jurnii, Lucky, MethodZ, Sukry.

Lightning Pandas: Goonjar, Royalty, Xotic, Theory.

Uno de los grupos donde los equipos de fuera de la Pro League tienen más posibilidades. tK, vigentes campeones del Stage 2, parten como principales favoritos al título y no deben tener problemas para pasar; si bien sus rivales tendrán que luchar por el segundo lugar. Epsilon es de los equipos menos consistentes de la Pro League y de los que peores actuaciones han tenido. Para muchos jugadores y especialistas, el equipo español de Heretics es el favorito de estos tres a pasar teniendo además experiencia en vencer a Epsilon (en Seattle) y LP (en Birmingham) en ocasiones anteriores.

Grupo B: Rise Nation y tres más

Rise Nation: Loony, Gunless, SlasheR, TJHaLy.

Tainted Minds: Nimble, Swiftaz0r, Swifty, Damage.

Lethal Gaming: TeddyRecks, Ramby, Super, Zaptius.

Brash eSports: Benji, DReal, Nevo, Dylan.

Todo apunta a que Rise Nation, al igual que tK, tendrá un grupo fácil, pero al contrario que en el A, parece que el segundo puesto se inclina más hacia el equipo Pro League. Tainted Minds se la tendrá que jugar contra un Lethal y un Brash que no parecen a la altura del equipo de APAC, si bien los europeos -que eliminaron a Giants en el LCQ- parten con algo de ventaja respecto a los de NA. Será una lucha interesante.

Grupo C: Ghost Gaming contra el orgullo de APAC

Red Reserve: Joee, Rated, Skrapz, Zer0.

Mindfreak: BuZZo, Fighta, Denz, Shockz.

Ghost Gaming: Parasite, Lacefield, GodRx, Pandur.

Zone GG: Bidz, Cammy, Defrag, endurAAA.

Nuevamente el seed 1 del grupo, Red Reserve, no debería tener problemas para superar la fase de grupos y aspiran a lo que no han conseguido pero sí han rozado: ganar el título. Por su parte el resto de los equipos deberán luchar por el segundo puesto, el cual estará principalmente disputado entre un Mindfreak que no ha pasado de grupos desde que quedara 6º en 2015 y un Ghost Gaming que ha tenido sólidas actuaciones desde el Open Bracket. La experiencia de jugadores como Parasite o Lacefield puede ser clave, pero la experiencia en Pro League de MF es un factor a tener muy en cuenta.

Grupo D: eUnited, Splyce y el deber de no fallar

eUnited: Clayster, Arcitys, FeLo, Prestinni.

Splyce: Joshh, Jurd, Bance, MadCat.

EZG eSports: Parzelion, Atura, Apox, RobbieB.

Team Sween: Peatie, QwiKeR, Moose, Weeman.

El D es uno de los grupos que más igualados puede estar pese a lo que parece. En principio eU es el favorito a pasar como primero e incluso de los favoritos al título, pero la escuadra europea de Splyce, siempre que tenga el día, puede plantarle cara a cualquiera y no tienen techo. Por su parte EZG y Team Sween pueden darles problemas. Los europeos, viejos conocidos todos, se juntaron para el LCQ y prometen dar guerra con jugadores que han estado en CWL en BO3 e IW. EZG cuenta con jugadores que no son de primera línea de NA, pero aun así tienen experiencia y darán guerra.

Grupo E: Censor y su objetivo, contra FaZe

FaZe Clan: Replays, Attach, ZooMaa, Priestahh.

compLexity Gaming: Dashy, Censor, Ricky, Blazt.

Enigma6 Group: General, Sender, Diabolic, aBeZy.

Morituri eSports: Nova, Mayhem, Phantomz, Spoof.

FaZe Clan venció en el Stage 1, pero tras eso no ha dado unas sensaciones muy consistentes. Por su parte compLexity llega tras el revuelo formado porque Censor, para poder centrarse en su objetivo de vencer en el Champs, acabó su relación con su pareja y todos los ojos están pendientes de su actuación. Precisamente esta actuación se verá en gran parte influenciada por cómo resulte la fase de grupos. FaZe parece que se clasificará y coL no debería tener grandes problemas, pero E6 y el roster de Morituri han tenido buenas actuaciones y podrían poner en problemas a alguno de los equipos Pro League.

Grupo F: La oportunidad de UNILAD

UNILAD Esports: Seany, wuskinz, Alexx, Zed.

Team EnVyUs: Huke, Classic, Chino, Decemate.

Team Prismatic: Malls, TonyJs, Wailers, Zayrox.

Mentality Esports: Demise, Hate, Tisch, GRVTY.

La actuación de UNILAD ha sido un tanto irregular durante la temporada, pero han sido la sensación del Stage 2 y se esperan grandes cosas de los británicos aun habiendo caído relativamente pronto en los playoffs del Stage 2. Envy no acaba de arrancar aunque el roster francés de Team Prismatic no debería ser rival y Mentality, pese a clasificarse, no dejó grandes sensaciones en el LCQ.

Grupo G: ¿Fin de la crisis de Echo Fox y Luminosity?

Echo Fox: Faccento, Aqua, Temp, Saints.

Luminosity Gaming: Slacked, FormaL, JKap, John.

Team Vitality: Tommey, Chain, Maple, Denz.

HavoK eSports: FA5TBALLA, Beehzy, Remy, MRuiz.

Pese a la buena fase regular de Echo Fox, sus playoffs no fueron demasiado buenos y cayeron a las primeras de cambio y el nuevo roster de Luminosity con FormaL se quedó fuera de los playoffs y no dio buenas sensaciones. Es por esto que podría ser la oportunidad de Vitality y HavoK de conseguir rascar algún partido ante ellos. Pero en condiciones normales, el pase de grupos no debería ser muy complicado para ellos, pero el avanzar muchas rondas se antoja más difícil y dependerán de sus cruces en gran parte.

Grupo H: ACHES, de nuevo contra OpTic

OpTic Gaming: Octane, Methodz, Scump, Crimsix.

Evil Geniuses: ACHES, Apathy, Assault, SiLLY.

Elevate: SpaceLy, MajorManiak, Maux, Proto.

Supremacy: Eazy, Natshay, Breszy, ATLAS.

Los storylines han querido de nuevo ACHES se enfrente a OpTic Gaming tras eliminarlos en los mundiales de 2015 y 2016. De hecho, los vigentes campeones y EG parten como claros favoritos para pasar de grupos y, si bien Elevate y Sy podrían dar problemas, solo la inconsistencia en algunos momentos de Evil Geniuses, podrían dar una oportunidad a estos equipos. Aunque OpTic tampoco ha sido el equipo más solvente, deberían poder pasar sin mayores dificultades.

Estos 32 equipos lucharán por una bolsa de premios de 1,5M$, de los cuales 600.000$ serán para el campeón y todos los equipos reciben 10.000$ solo por acudir. El Nationwide Arena de Columbus dictará sentencia.