Entrevista a Swiftaz0r: "todos los partidos serán muy duros"

Del 15 al 19 de agosto tendrá lugar en Columbus, Ohio, el Call of Duty World League Championship 2018 y allí estará nuestro entrevistado.

Kainen “Swiftaz0r” Kinni, nacido en Nueva Zelanda, juega para Tainted Minds y afronta el que será su tercer Mundial tras participar en 2016 con Team Orbit y en 2017 con Mindfreak Black. Hemos hablado con él para conocerle un poco y que nos hable de qué espera de los suyos en el CWL Championship 2018.

Pregunta: Por si alguien no le conoce, ¿cuándo comenzó a competir en Call of Duty y de dónde procede su apodo en el juego?

Respuesta: Comencé a jugar a Call of Duty en 2008 y a competir a finales de 2009. Mi apodo proviene de un primer nombre Swift-kid, y más tarde en World at War, Swiftacular, pero olvidé la contraseña y me puse Swiftaz0r porque zor significaba algo como increíble en lenguaje leet. Me sonaba genial cuando tenía 15 años.

P: En 2016 cuando jugaba en Orbit no pudieron pasar de grupos, pero el pasado año con Mindfreak Black consiguieron un top 13-16 tras perder contra OpTic y Enigma6. ¿De cuál de los dos mundiales tiene un mejor recuerdo? ¿Por qué?

R: Sin duda el top 16. Poder jugar en ese escenario fue increíble, sobre todo contra OpTic y enfrente de esa afición. Eso lo hizo mucho más intenso.

P: Esta temporada han participado en casi todos los eventos y pasaron de un top 49 en Dallas a clasificarse a la Pro League y a conseguir un top 7-8 en Anaheim. ¿Cómo ve su actuación individual y la de su equipo durante la temporada? ¿Les ha ayudado estar en la Pro League a mejorar su nivel?

R: Nuestra actuación en lo que se refiere a victorias y derrotas en la Pro League fue bastante malo. Pero haber tenido tantos entrenamientos de gran nivel nos ha hecho mejorar mucho individualmente y como equipo. Eso fue lo que mostramos en Anaheim.

P: ¿Qué opina del actual formato de la CWL y cómo afecta a la escena amateur, sobre todo en APAC?

R: Bueno en APAC, salvo que estés en uno de los 2-3 mejores equipos, tendrás un año complicado. Tan sencillo como eso.

P: En cuanto al Mundial, están en el Grupo B junto a Rise Nation, Lethal Gaming y Brash eSports. ¿Cuáles son sus aspiraciones en el torneo y qué opina de sus rivales del grupo?

R: Bueno, obviamente confío en que pasaremos de grupos. Sabemos mucho más sobre Rise que sobre los otros dos equipos pero le damos a cada partido la misma importancia. Todos los partidos serán duros.

P: ¿Será este el año de EU o de APAC?

R: Me gustaría pensar que será el de ambos. Creo que algunas buenas actuaciones son posibles para ambas regiones y equipos como Red Reserve tienen el talento para ganar el evento.

P: Bajo su punto de vista, ¿cuáles son los favoritos a ganar el CWL Championship este año?

R: Sin ningún orden: Team Kaliber, Rise Nation, Red Reserve, OpTic Gaming y Luminosity Gaming.

P: Para terminar, ¿cómo ve al equipo español de Team Heretics?

R: Creo que son muy buenos y he oído que tienen mucho talento. Creo que fue en Seattle cuando llegaron a fase de grupos y tuvieron una actuación bastante buena en general en el evento. Es genial ver a la escena española desarrollar nuevo talento.