Previa de Force India en el GP de China 2018: deben seguir trabajando

Force India solo consiguió un punto en el Gran Premio de Baréin, el que Esteban Ocon le arrebató a Carlos Sainz en las últimas vueltas, tras ejercer una gran presión sobre él para superarle y volver a estar entre los diez primeros. Ocon consiguió colarse en la Q3 en la sesión clasificatoria y salió noveno, pero Sergio Pérez solo pudo ser duodécimo. La carrera se complicó para Checo, primero tras el toque con Hartley y después con la sanción de treinta segundos que le impuso la FIA, por lo que su posición final es la décimosexta.

Lo positivo del segundo Gran Premio de la temporada, según indican desde el equipo, es que consiguieron incorporar mejoras en comparación con Melbourne, por lo que deben seguir trabajando para evolucionar en la misma dirección en China.

Sergio Pérez

El piloto mexicano no empezó la carrera con buen pie, ya que se tocó con Brendon Hartley en la primera vuelta. Tal y como él mismo indica, su carrera estaba perdida en la primera vuelta, a pesar de ser cauto porque sabía que debían evitar problemas en la salida para hacer una buena carrera. Hartley perdió el control de su coche, por lo que le golpeó, le obligó a hacer un trompo y tener que reincorporarse en la parte trasera. Finalmente, tras una carrera divertida en cuanto a batallas, logró terminar en la duodécima posición, la misma en la que salió.

Aunque esta no sería su posición final, ya que Pérez y Hartley protagonizaron un incidente en la vuelta de formación. Durante esta vuelta, los pilotos no pueden adelantar, pero el de Force India adelantó al piloto de Toro Rosso, algo bastante común en los primeros metros, ya que los pilotos no tardan mucho en volver a su posición inicial. En este caso, Hartley estuvo durante toda la vuelta por detrás del piloto mexicano, quizá para no recibir ninguna sanción por adelantar en la vuelta de calentamiento. Cuando llegaron a la posición de salida, cada uno ocupó su lugar sin mayor problema, pero al término de la carrera, los comisarios decidieron que esa acción debía ser sancionada. La FIA impuso una sanción de 10 segundos de ‘Stop & Go’ a cada piloto, pero como la carrera ya había terminado, la sanción final fue de 30 segundos de tiempo añadido, por lo que Sergio Pérez terminó en la décimosexta posición, mientras que Hartley cae a la décimoséptima.

Sergio Pérez en el GP de Baréin | Imagen: Getty Images

Esteban Ocon

El piloto francés finalizó en la décima posición. Ocon ni ganó ni perdió posiciones y en las primeras vueltas intentó atacar a Fernando Alonso, aunque el español se mantuvo firme y no dejó que le ganara la posición. El que sí les ganó la posición a todos fue Lewis Hamilton, en una espectacular remontada.

Ocon califica de “muy dura” la carrera y asegura que no tuvo la oportunidad de recuperar el aliento, ya que siempre estaba inmerso en batallas, o si no tenía que empujar o perseguir. A falta de dos vueltas para el final, consiguió adelantar a Carlos Sainz, aunque aún así se siente decepcionado por el resultado, ya que, saliendo desde el octavo puesto, podría haber terminado la carrera mejor. Aunque prefiere quedarse con lo positivo, dadas las circunstancias, que son las mejoras en comparación con el primer Gran Premio de la temporada y, por supuesto, con poder mejorar y aumentar el rendimiento del Force India en China.

Ocon en el Gran Premio de Baréin | Imagen: Getty Images

Expectativas para el Gran Premio de China

Force India ya incorporó algunas mejoras después del Gran Premio de Australia, por lo que se espera que sigan trabajando para mejorar los resultados en el Gran Premio de China, sobre todo tras terminar en la cuarta posición del Mundial de Constructores las dos últimas temporadas.

Parece que Baréin puede ser el punto de inflexión en el equipo, y que a partir del próximo fin de semana consigan mejorar sus resultados. "Estamos de vuelta en la Q3 tras un gran esfuerzo por parte del equipo en las dos últimas semanas", dijo Ocon tras pasar a la Q3 en Baréin, por lo que se prevé que las mejoras lleguen; además, el equipo ha demostrado que están haciendo un gran esfuerzo, y que tienen una buena velocidad en recta y un ritmo de carrera decente.

Por tanto, Force India continuará mejorando y se espera que los aficionados puedan volver a ver a la escudería peleando en la parte media de la tabla con McLaren o Renault, aunque será difícil que consigan subir al podio en alguna ocasión, algo que no consiguen desde 2016.