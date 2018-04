Previa de Renault en el GP de China 2018: falta un peldaño más

Google Plus

El Gran Premio de Baréin dejó peores sensaciones que Australia en los equipos motorizados por Renault, pero tal vez sea el propio equipo Renault quien salió mejor parado, sobre todo gracias al papel de un Nico Hülkenberg que está en un momento de forma espectacular.

El resultado obtenido en la clasificación de Shakir fue bastante positivo al pasar ambos coches a la Q3, algo que no consiguió ni Haas, al quedar Romain Grosjean fuera en la Q1, ni McLaren, que no metió a ninguno de sus coches entre los 10 mejores, por lo que la escudería francesa consiguió un resultado conjunto mejor que el de sus rivales más directos, pero se coló por delante el sorprendente Toro Rosso de Pierre Gasly y el Haas de Kevin Magnussen, otro piloto que está de dulce.

En carrera el ritmo del Renault fue bueno y le permitió a Hülkenberg mantenerse en su posición, ganando una posición gracias al abandono doble de los Red Bull y tras ser sobrepasado el supremo Mercedes de Lewis Hamilton. En el caso de Sainz, no pudo entrar en puntos esta vez tras una carrera complicada en la que perdió hasta 4 posiciones en la salida que no pudo remontar a lo largo de la carrera.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault, identifica dos puntos a mejorar para China, el ritmo en tandas largas con neumático blando y el consumo de combustible. Deberán superar estos problemas si no quieren perder la estela de Haas y Toro Rosso, que se mostraron superiores a la escudería francesa.

Renault enfila el Gran Premio de China quinto en el campeonato de constructores con 15 puntos.

Nico Hülkenberg

El piloto alemán se esta mostrando intratable estos dos Grandes Premios, rápido los sábados y los domingos y acertado y sin errores en sus decisiones. Ha terminado séptimo y sexto en las dos carreras disputadas y siempre se ha mostrado más rápido y confiado que su compañero, Carlos Sainz. Sexto en el mundial de pilotos, está mostrando, probablemente, el mejor nivel de su carrera.

Nico se mostró contento pero algo frustrado por no alcanzar el ritmo de los coches que tenía delante. "Hoy hemos obtenido el mejor resultado posible en carrera, lo cual es muy positivo. Sin embargo, no teníamos el ritmo suficiente para competir con los coches que llevábamos delante, y eso me deja un poco decepcionado".

Hlkenberg fue el más afectado por los problemas con el neumático blando. Si superan esos problemas, ganaran es extra que necesitan para gobernar la zona media de la parrilla, que está realmente ajustada.

Foto: @RenaultSportF1

Carlos Sainz

El piloto español no está en su mejor momento, desde luego. A sus problemas estomacales y su salida de pista mientras luchaba con Alonso en Australia se le ha sumado un nuevo Gran Premio complicado en Baréin, donde durante todo el fin de semana no encontró la velocidad que habitúa.

Sainz se mostró por detrás del ritmo de su compañero de equipo en todo momento. Mientras Hülkenberg conseguía colocarse octavo el sábado para la parrilla del domingo, el español lo hacia décimo, a cuatro décimas de su compañero de equipo y superado por el Force India de Ocon.

En carrera la cosa fue a peor y en la salida perdía 4 posiciones que a lo largo de la carrera no pudo recuperar, quedando por detrás del Alfa Romeo Sauber de Ericsson, que marcó una carrera de ensueño.

Carlos deberá mostrar su mejor cara si no quiere perder el duelo con su compañero y no hundirse en la clasificación de pilotos, donde se encuentra 13º con un solo punto.

Pero China se le da bien al madrileño y ya el año pasado hizo una de sus mejores carreras, quedando séptimo con un Toro Rosso que no pasaba por su mejor momento. Si Renault supera sus problemas y Carlos muestra su potencial, puede darse un fin de semana muy bueno para él en China