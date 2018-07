Fernando Alonso: “Es nuestra pole de la clase media”

Google Plus

Fernando Alonso saldrá desde la undécima, tal vez beneficiado por los problemas que tuvieron tanto Lewis Hamilton, fallo hidráulico, como Daniel Ricciardo. Alonso marcó mejor tiempo en Q1 dejando su crono en 1:13.614, mientras que la Q2 le dejó en 1:13.657, seis decimas más que el décimo clasificado que fue el Force India de Sergio Pérez.

Esto dejo en evidencia que el McLaren sigue muy atrás en la clasificación y en la Fórmula Uno de hoy en día es demasiado importante.

Alonso está contento por su posición de salida en carrera: “La posición es muy buena, beneficiado por Hamilton y Ricciardo, hemos aprovechado la oportunidad. Salimos en nuestra pole de la clase media, con neumáticos nuevos y los que queramos, hemos visto algo de “blistering” en otros equipos, eso podría ayudarnos, y la posibilidad de puntos está ahí”.

Sobre la estrategia de carrera espera que mañana McLaren no se vea afectada por el “blistering”, algo que se vio el viernes en muchos equipos, pero que los británicos no sufrieron: “Nosotros no tuvimos problemas ayer, espero que mañana tampoco. En Austria hubo el mismo problema y salimos beneficiados, mañana una buena salida y esperemos coger algún puntillo”, expreso para finalizar.

Alonso sale de la undécima plaza por segunda vez este 2018. En Australia finalizó la carrera en quinta posición, mostrando al mundo como defender una posición ante Max Verstappen. Pero esta no ha sido su mejor posición de salida esta temporada, fue en el Gran Premio de Mónaco, en el cual ocupó la séptima plaza.

Fernando Alonso ocupa la octava plaza del Mundial, un punto por encima de Kevin Magnussen y dos por debajo de Nico Hülkenberg, si mantiene o asciende una posición querrá decir que el español firma una carrera extraordinaria. Ambos pilotos salen por delante, el alemán noveno y el danés cuarto. El Haas, esta temporada, se ha postulado como el primero de los mortales.