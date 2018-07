Raikkonen: "En la segunda vuelta he ido con un poco de precaución"

Kimi Raikkonen saldrá en tercera posición en el Gran Premio de Alemania, el piloto finés fue incapaz de meterse en la primera línea a pesar de hacer grandes vueltas. Sin embargo, una vez más los pequeños errores le condenaron a Kimi que perdió un par de décimas en sus dos vueltas en la Q3. Por tercer Gran Premio consecutivo Raikkonen saldrá en tercera posición.

Ha sido un gran día para el equipo Ferrari con la pole de Sebastian Vettel aunque una vez más el piloto alemán se verá algo desprotegido al tener al Mercedes de Valtteri Bottas con él en la primera línea. Los errores en clasificación le están costando algo caro a un Raikkonen que en carrera sí está cumpliendo muy bien su función de escudero aunque en clasificación haya bajado algo su nivel de principio de año.

El piloto finés respondió a las preguntas que le hizo David Coulthard, un viejo conocido para él ya que ambos fueron compañeros de equipo durante tres años en McLaren. "En el primer intento me he ido de lado en alguna de las curvas, no ha sido una vuelta ideal y en la segunda vuelta he ido con un poco de precaución, sin duda el coche tenía más de sí pero no ha llegado" afirmó Kimi, algo descontento con su vuelta.

Raikkonen acabó la entrevista afirmando que su objetivo es correr para él y no para Vettel aunque necesitan correr como equipo: "Bueno obviamente intentaré correr para mi, vamos a intentar correr como equipo y este tercer lugar es un buen lugar para empezar la carrera aunque veremos mañana." Kimi buscará en este Gran Premio de Alemania su cuarto podio consecutivo, algo que no ha coseguido con el equipo italiano desde que regresara en 2014, sin duda Kimi ha vuelto a tener esa regularidad que le hizo ser campeón del mundo con Ferrari en 2007 y lo quiere demostrar.