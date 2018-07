Hamilton: "Vamos a mantener a los coches rojos a raya"

Google Plus

Lewis Hamilton saldrá desde la pole en el Gran Premio de Hungría tras arrebatarle la pole en la última vuelta a su compañero de equipo y tras las difíciles condiciones en las que se encontraba la pista.

"Es genial para el equipo tener la primera línea de la parrilla, no podíamos haberlo esperado", comenzaba diciendo el piloto británico. También añadió que los Ferrari habían sido más rápidos durante todo el fin de semana, ya que Vettel lideró los segundos y los terceros entrenamientos libres. En la jornada del viernes, los Mercedes solo pudieron ser quinto y sexto, pero en los libres antes de la clasificación, las flechas plateadas dieron un paso al frente y se acercaron a los coches rojos.

Hamilton ha confesado que estaban intentando hacerlo de la mejor manera posible para tratar de acercarse a Ferrari, su máximo rival en la lucha por el campeonato. "Al final las condiciones lo han igualado todo", comentó. Y es que la lluvia ha dificultado mucho las cosas, ya que como él mismo ha explicado al terminar la carrera, al principio algunas partes del circuito estaban bastante secas, pero en el último sector la pista requería neumáticos de lluvia extrema.

Sin embargo, en la recta final de la clasificación, la pista estaba cada vez más mojada y eso ha sido un reto para el piloto británico. "Cuando tenías los extremos buscabas una línea, tenías que tener cuidado con los neumáticos y aunque no ha hecho valer, me parece que es como sería. Podías notar el movimiento del coche", continuó diciendo. También explicó que ha sido realmente emocionante, ya que tenía que ver cuánto podía tirar del coche y, al mismo tiempo, no cometer un error.

En cuanto a las expectativas para la carrera, los dos Mercedes salen desde la primera posición, por lo que Hamilton tratará de defender bien la pole. "Vamos a trabajar como equipo y mantener a los coches rojos a raya", sentenció el poleman.