Ecuador Mundial F1: Pierre Gasly, la 'otra' revelación

Pierre Gasly debutó en Fórmula 1 la temporada pasada, lo hizo en las últimas cuatro pruebas sustituyendo a Carlos Sainz, que hizo lo propio moviéndose a Renault antes del final de la temporada. Pese a esto, Gasly es considerado prácticamente 'rookie'. El #10 de Toro Rosso ha demostrado un gran nivel desde el inicio de la temporada, y ha mostrado porque fue campeón de la GP2 hace dos temporadas, el chico tiene madera para ser un grande de la Fórmula 1.

Su gran 'problema', por llamarlo de alguna manera, esta temporada ha sido el coincidir con el primer año de Charles Leclerc, quien ha eclipsado a todo aquel que no sea uno de los 'Big 6' de la parte de arriba. Pese a esto, Gasly no ha querido quedarse de brazos cruzados, su cuarto en Baréin, su sexto en Hungría y su séptimo en las calles de Mónaco, le avalan.

Hungría, 2do mejor resultado de su carrera

Tras el 'milagro' que el francés logró en la noche de Baréin, en el desierto, este no volvió a marcar una actuación igual, aunque también hay que apuntar, y no olvidar, que el chico esta pilotando un Toro Rosso. Sin embargo, en Hungría lo volvió hacer, volvió a obrar algo que al alcance de muy pocos, y llevó su Toro Rosso al sexto lugar e irse así en muy buena forma al parón veraniego.

Durante todo el fin de semana, el Toro Rosso funcionó de manera brillante teniendo en cuenta sus características, incluso Brendon Hartley se coló en esa Q3 marcada por la lluvia. Una vez en carrera, el neozelandés cayó poco a poco en la parrilla, contrario a lo que hizo su compañero, que se mantuvo. Pierre salía desde el sexto lugar, al lado de Carlos Sainz, ambos por delante del Red Bull de Max Verstappen, quien aseguró que su monoplaza no estaba bien configurado para condiciones de lluvia.

A parte, Gasly arrebató a Sainz la quinta posición en la salida, pero en el transcurso de la carrera, Ricciardo fue quien arrebató esa posición a Gasly, relegando al francés a la definitiva sexta posición. Por otro lado el ritmo del #10 fue espectacular durante toda la prueba teniendo en cuenta que rodaba con un Toro Rosso en condiciones normales de seco. En la primera fase de la prueba llegó a rodar dos segundos más rápido que sus habituales rivales de la zona media.

Evolución en la 1a parte de la temporada

Pierre Gasly llegó a Toro Rosso como un parche. No fue un 'caso Verstappen' donde el señor Marko quería subirlo la antes posible a toda costa; es más, habiendo sido campeón de la GP2, en 2017, disputó la SuperFórmula China porque no tenía sitio en F1 a pesar de ser campeón. Pero cuando hubo el hueco, subió, y está demostrando porqué. Estos son sus datos en estas 12 carreras:

GP Posición Puntos 1. Australia Retirado (fallo motor Honda) 0 puntos 2. Baréin Cuarto 12 puntos 3. China Decimoctavo 0 puntos 4. Azerbaiyán Duodécimo 0 puntos 5. España Retirado (accidente en la salida) 0 puntos 6. Mónaco Séptimo 6 puntos 7. Canadá Undécimo 0 puntos 8. Francia Retirado (accidente vuelta 1) 0 puntos 9. Austria Undécimo 0 puntos 10. Gran Bretaña Décimo 1 punto 11. Alemania Decimocuarto 0 puntos 12. Hungría Sexto 8 puntos Total de Puntos 27 puntos

Pierre Gasly. Foto: F1

Puntos fuertes y puntos débiles

Un campeón de GP2 y que está en Fórmula 1 con tan solo 22 años, puede presentar muy pocos puntos débiles, y al igual que en Charles Leclerc, este es el caso aunque hay una pequeña faceta negativa que hace que no tenga el pleno de puntos positivos. Cuando se fijan en el monegasco, ahora y en categorías inferiores, sí, es rápido, tiene talento, calidad, etc... Pero algo muy importante es que tiene cabeza, no se pone nervioso, y pase lo que pase, siempre hace la suya.

Este punto es el que le 'cojea' a Pierre Gasly. Es muy rápido, adelanta muy bien, tiene un talento innato, su ritmo suele ser muy constante en todas las pruebas, clasifica muy bien, como dijo Franz Tost es muy maduro para la edad que tiene, y tiene la cabeza muy amueblada, pero el problema es cuando alguien que va muy cerca lo aprieta mucho, lo pone contra las cuerdas, justo ahí es donde Pierre se pone nervioso, y pierde su regularidad, lo demostró en GP2 cuando Giovinazzi se acercó a el, o incluso se puso por delante a falta de escasa pruebas, y esa actitud es la que recuerda al principal punto débil de pilotos como Nico Rosberg o Sebastian Vettel.

Posible evolución en la 2da parte del año

Teniendo en cuenta los datos que ha presentado el francés antes del parón veraniego, el #10 debería firmar una buena segunda parte de temporada, y como ya ha hecho en ocasiones intentar coger la mayor cantidad de puntos en los circuitos donde el motor no importa tanto, Singapur, Abu Dabi... e intentar sobrevivir en circuitos como Spa o Monza.

Como se ha contemplado en los datos, cuando no se ha retirado, o ha puntuado o ha clasificado en undécima o duodécima posición, siempre cerca de los puntos con un coche que no debería estar ahí, solo hay que mirar al vecino. Los puntos serán claves para cerrar una buena temporada entera de debut, que puede ser la última en Toro Rosso si sus resultados son satisfactorios, y de esta manera, Red Bull, lo llama para ser el sustituto de Daniel Ricciardo en el equipo 'senior'.

Conclusiones

Gasly parece que el primer objetivo lo tiene logrado, el de todo piloto, el de quedar por delante de su compañero. El neozelandés no se ha adaptado a la Fórmula 1, y con la buena actuación de Gasly, la batalla parece decantada a favor del #10, salvo catástrofe de última hora. Por otro lado, otro horizonte, y otro objetivo es el que tiene que reventar el francés en estas nueve carreras que restan.

Daniel Ricciardo se ha ido de Red Bull, y para 2019, hay un asiento libre al lado de Max Verstappen. Ese asiento parece que principalmente se disputa entre Carlos Sainz y el mismo Pierre Gasly. Gasly gusta para tomar ese asiento, pero debe acabar de demostrar que es el idóneo para el puesto y que puede estar a la altura de la Verstappen, que sería el nuevo número 1 de Red Bull.