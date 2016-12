Anuario VAVEL 2016: Jolyon Palmer, la vida en la mediocridad más absoluta

Google Plus

Jolyon Parlmer llegó a la Fórmua 1 con la vitola de ser campeón de GP2. Ganar este campeonato, sin embargo, no garantiza dar el salto a la Fórmula 1, como demuestran los casos de Giorgio Pantano, David Valsecchi, Fabio Leimer y Pierre Gasly, campeones en 2008, 2012, 2013 y 2016 respectivamente. En otros, como los de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, campeones de 2005 y 2006, sobran las palabras, pues cuentan entre ambos cuatro campeonatos de Fórmula 1.

También, los hay que se han convertido en pilotos de gran nivel, como Timo Glock, Nico Hülkenberg, Romain Grosjean y, presumiblemente, Stoffel Vandoorne, campeones en 2007, 2009, 2011 y 2015. Finalmente, otros pilotos consiguen dar el salto, como Pastor Maldonado, campeón en 2010, aunque pasan desapercibidos. Una sola victoria adorna el palmarés del piloto venezolano, que es más bien una anécdota dentro de su pobre bagaje y su fama de piloto peligroso.

El caso de Jolyon se encuadra dentro del último supuesto. Tras imponerse en 2014 en la GP2, pasó la temporada de 2015 como piloto de reserva en Lotus, aunque muy presente en los grandes premios, ya que disputó los primeros entrenamientos libres de 14 de las 19 carreras de la temporada. Su preparación estaba encaminada a debutar en 2016, ya con cierta experiencia en la categoría.

Una temporada entera perdido en la clasificación

El equipo, es cierto, no ha sido el mejor pare debutar en Fórmula 1. Renault ha pasado una temporada de transición sin ninguna gloria y llena de pena. Con un chasis bastante mejorable casi sin evolucionar durante toda la temporada y con un motor sin inversión para centrarse en la temporada de 2017, era difícil cuajar buenas actuaciones. No obstante, su pilotaje tampoco ha acompañado.

La temporada de Jolyon ha sido de las más sombrías del año. Si no se le recuerda para bien, podría decirse que tampoco se le recordará por ser especialmente mala. La mediocridad se adapta bien a lo que ha sido su año 2016. El piloto inglés ha aducido problemas de comprensión en el comportamiento de su monoplaza como responsables de su mal rendimiento.

Sin puntos durante las 15 primeras carreras, todo hacía presumir que Jolyon acabaría el año sin unidades en su casillero salvo que algo extraño sucediera y que una carrera loca le diese la oportunidad de puntuar. Y, contra todo pronóstico, su punto no llegó de esta forma, sino remontando y con una buena estrategia.

Jolyon comenzó el Gran Premio de Malasia como muchos este año, eliminado en Q1 y desde la 19ª posición. Otro día más por el desierto se aventuraba para el piloto británico, pero no iba a ser así. Logró salvar los neumáticos y aguantar la presión a la que le sometió Carlos Sainz y conseguir, de esta manera, su primer punto en Fórmula 1. El único que tiene en su palmarés, de hecho. Aparte del punto logrado en el circuito de Sepang, el mejor resultado de Jolyon es el 11º puesto logrado en su debut, en Australia.

El final de año le daría un protagonismo inesperado, ya que se llevó por delante a Carlos Sainz, arruinando la carrera del madrileño en Abu Dabi. El sabor de boca con que dejó la temporada no sería sino el mismo regusto amargo que saboreó todo el año.

Balance y un futuro incierto

A pesar de que ha sido una temporada decepcionante para Jolyon Palmer, su compañero, Kevin Magnussen, no lo ha hecho mucho mejor. El danés ha superado al británico, pero por sólo seis puntos, ya que terminó séptimo en Rusia y décimo en Singapur. En la comparación entre ambos, la victoria del nórdico tampoco es muy abultada. Ambos han terminado por delante en su duelo particular en seis ocasiones. No obstante, Kevin ha clasificado 11 veces por delante de Jolyon, que sólo le ha conseguido vencer en ocho.

Jolyon Palmer fue confirmado como piloto oficial de Renault para 2017 sólo tras la certeza de que el fichaje de Carlos Sainz devino imposible. El interés en el piloto madrileño fue confirmado tanto por Renault como por el propio piloto. El contrato que Carlos tiene con Red Bull y la negativa de la casa austríaca a desprenderse de un talento de futuro ante lo que pudiera suceder en 2017 impidieron que Renault renovase al completo su alineación, toda vez que Kevin Magnussen será sustituido por Nico Hülkenberg.

De este modo, se abre una posibilidad a Jolyon de demostrar finalmente que sí que vale para la Fórmula 1 y conseguir que su paso sea digno de recordar y no una simple sombra más de las que el Gran Circo ha triturado.