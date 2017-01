Google Plus

El fin de una era. Bernie Ecclestone deja la dirección de la Fórmula Uno | Fuente: Getty Images

Con casi cuatro décadas a su espalda, Bernie Ecclestone deja el mando de la Fórmula Uno tras una reunión con Liberty Media donde se ha tenido que ver obligado a cesar de su cargo. La compañía americana se encuentra, con el permiso de la FIA, a punto de hacer la compra completa y el traspaso de poderes de la categoría reina del automovilismo.

Esto ha dejado al inglés en una situación más que complicada para continuar como director ejecutivo desde septiembre, mes en el que Liberty Media comenzó a dejarse ver por el Gran Circo y donde se pudo ver la presencia de Chase Carey en el Gran Premio de Singapur junto con el magnate británico.

"Mi posición será asumida por Chase Carey"

Hasta que, este martes, Ecclestone ha hecho oficial para la publicación germana Auto Motor und Sport su marcha de la Fórmula Uno: "He sido depuesto hoy. Simplemente me voy. Es oficial. Ya no llevo la compañía. Mi posición será asumida por Chase Carey. Mi nueva posición es una expresión muy americana, una especie de presidente honorario. Recibo este título sin saber qué significa".

El adiós del ya ex CEO (Chief Executive Officer) de la categoría reina del automovilismo no significa que se olvide de todo lo relacionado con este deporte, ya que no descarta aparecer en algún que otro fin de semana por el paddock y los circuitos: "Mis días en la oficina serán ahora más calmados. Quizá vaya a algún Gran Premio. Aún tengo bastantes amigos en la Fórmula 1. Y tengo dinero suficiente para poder hacer una visita a una carrera".

¿Vuelta de Ross Brawn?

Lo cierto es que la marcha de Bernie Ecclestone le abre camino a Chase Carey para asumir su papel, algo que ha afirmado el británico pero que se hará oficial, a priori, el próximo martes. Además, se confirmarán las llegadas de Sean Bratchet para supervisar los ámbitos comerciales de la Fórmula Uno y el retorno de un viejo conocido, Ross Brawn, que volverá tras dejar la escudería Mercedes en 2013 para encabezar los vínculos entre las formaciones en los aspectos técnicos y deportivos.

La Fórmula Uno tiene nuevo dueño y, poco después de realizar su llegada hace unos meses, varios cambios en algunos aspectos como, por ejemplo, el formato de los Grandes Premios. ¿Irá a mejor o a peor? Ya sólo queda esperar.