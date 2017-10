Previa de Williams en el GP de Austin: en proceso de mejora

Google Plus

Foto: Twitter Williams F1 - @WilliamsRacing

Williams no dejó un buen sabor de boca en el Gran Premio de Japón. Se espera – y se sigue esperando – mucho más del que ha sido uno de los grandes de esta categoría. Se hicieron con el botín de un punto en el país nipón, pero siguen sin encontrar ese ritmo que les llevó a estar entre los tres primeros coches hace ya dos años.

Los ingleses se han puesto entre ceja y ceja ser los mejores de aquí a dos años. Quieren volver a ser ese coche rápido y fiable de las décadas de los ochenta y los noventa. Es por ello que esta semana han llevado a cabo un test en Hungaroring. Robert Kubica fue el encargado de realizarlo, dejando muy buenas sensaciones. Es más que probable que su regreso a la Fórmula 1 sea en el equipo inglés. Porque, si no vuelve a arrepentirse, Felipe Massa se retirará, definitivamente, al final de temporada, lo que dejará un puesto vacante en Williams.

Felipe Massa

Se notan los años para Felipe Massa. Sigue siendo un hueso duro de roer, pero el brasileño ya no es lo que era. A pesar de haber empezado con buen pie la temporada, con un sexto puesto en Australia y Bahréin, en el resto de carreras no ha superado la séptima posición. No obstante, hay que destacar ese último punto conseguido en Suzuka tras aguantar detrás, durante varias vueltas, a un Fernando Alonso con mucho más ritmo.

A falta de cuatro carreras, Felipe va a intentar dar lo mejor de sí. Comienza gira americana y quiere despedirse en condiciones. Alicientes a su favor: hacerse con la décima posición que ahora ostenta Niko Hülkenberg – con el que está empatado a 34 puntos – y el Gran Premio de Brasil, en su casa, donde este año no quiere abandonar de nuevo. El Gran Premio de Austin será una prueba de fuego más en la que tirar del Williams. Los pronósticos dan lluvia, por lo que, si se cumple, el brasileño, con su experiencia, tendrá una oportunidad para hacerlo bien.

(Felipe Massa, antes de una sesión con Williams | Mark Thompson/Getty Images Asia Pac)

Lance Stroll

El canadiense no lo está haciendo nada mal para ser su primera temporada. Ha cometido errores de novato y en las primeras seis carreras no consiguió ningún punto. A pesar de ello, este año se ha ganado el sueldo con ese tercer puesto en Azerbaiyán. Una carrera loca que. el joven de dieciocho años, supo aprovechar la ocasión. El abandono en Japón escoció porque llevaba nueve carreras sin hacerlo y porque lo estaba haciendo bien. Quién sabe, a lo mejor el punto que se llevó su compañero se lo podría haber llevado él.

Su temporada no está dejando indiferente a nadie y el futuro de la Fórmula 1 pasa por sus manos. Está a solo dos puntos de Massa y Hülkenberg en la general. Como mucho opta a la décima posición en la clasificación del mundial. Carlos Sainz, con 48 puntos, parece inalcanzable. La carrera de Austin, si finalmente es, en mojado puede ser una ocasión a tener en cuenta. Aunque sea la primera vez que corra aquí, él ya ha demostrado que, en los grandes premios que no siguen el guion previsto, él está ahí

Lance Stroll, durante el GP de Italia. Foto: Lars Baron/Getty Images

Williams ha dado un paso adelante en las últimas carreras con mejores resultados. En el box están contentos con el circuito que marca el calendario. Paddy Lowe es optimista: "Hemos estado mostrando un mejor rendimiento durante las últimas dos carreras y esperamos que este patrón continúe en este fin de semana de carrera. Nuestra ambición, como siempre, es obtener puntos con los dos pilotos y creemos que este es un objetivo realista”.

La calidad de sus pilotos ya está demostrada, pero necesitan que el Williams dé más de sí. La escudería inglesa ya tiene la mente puesta en la temporada que viene. Cuentan con un motor Mercedes, el mejor de la parrilla. Solo falta un último empujón para volver a estar entre los más grandes.