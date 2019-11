Las ocho finales del Manchester United

Luego de ser disputadas treinta fechas se esperá un cierre vibrante y drámatico de la liga inglesa. Tanto la lucha por entrar en Europa como la de la permanencia están muy parejas y cualquier cosa puede suceder hasta el último instante. Pese a la ventaja de seis puntos del Chelsea sobre el Manchester City y el tener un partido pendiente en el que podría ampliar la ventaja a nueve puntos, los blues aún no tienen nada seguro y no podrán bajar la guardia si quieren ser campeones.

Unos puestos más abajo están los cuadros que pelean por ingresar a los torneos europeos en la temporada que viene, entre ellos el Manchester United. Si partimos de la base de que el Chelsea tendría por los menos asegurado el cupo en la Champions League, quedarían tres cupos para este certamen y dos para la Europa League. Tras su bajón, se podría decir que el West Ham estaría fuera de la lucha en la que estuvo durante gran parte de la campaña. Por lo tanto, habrían seis equipos peleando por cinco puestos, lo que implica que uno se quedará sin ir a Europa.

Las cuentas de los red devils

El conjunto dirigido por Louis van Gaal tiene por delante ocho finales y dependiendo de su desempeño en ellas podrá alcanzar o no sus objetivos. Actualmente el United tiene 59 unidades, a dos puntos de su vecino el Manchester City, segundo en la tabla de posiciones. Según Van Gaal el principal objetivo de esta temporada es terminar segundos y tras la victoria en Anfield frente al Liverpool declaró que "aún es posible" cumplir esta meta. Ocho partidos, 24 puntos en juego y dos puestos por escalar son los números en la cabeza de los aficionados del conjunto mancuniano

La escalada a la segunda casilla no será fácil, no podrá dejar muchos puntos en el camino y tendrá que aprovechar al máximo cualquier tropiezo del City y del Arsenal. Cada partido será una final, pero entre esas ocho finales se destacan tres: frente el Manchester City, el Chelsea y el Arsenal. Dos de estos compromisos serán en casa, por lo que los tres puntos se convierten en más que necesarios. Mientras tanto, en su visita al Chelsea, aunque seguramente los diablos rojos saldrán a ganar el partido, un empate no vendría nada mal.

Aston Villa: obligación de ganar a un rival urgido de puntos

La primera final del Manchester United será en Old Trafford ante un Aston Villa que aunque ha ido levantando el nivel tras la llegada de Tim Sherwood al banquillo, necesitará puntuar en su visita al Teatro de los Sueños para no complicarse con el tema del descenso. Los villanos son decimosextos y están a tres puntos de la zona roja. Llegan con esa gran necesidad de seguir alejándose de los puestos de abajo para comenzar a asegurar su permanencia.

Por su parte, el cuadro local llega en una gran forma obteniendo buenos resultados y dejando una buena imagen. Además del mencionado triunfo clave ante el Liverpool, los red devils derrotaron a otro rival directo como el Tottenham y llevan una racha de cuatro partidos seguidos ganando en. Más allá de los últimos triunfos y de los números, el Manchester United ha demostrado una mejoría en su juego y eso es lo que le da mayor tranquilidad a sus aficionados. Llega en un muy buen momento y está obligado a ganar, más aún sabiendo que en la misma jornada se enfrentan el Arsenal y el Liverpool, por lo que solo uno sumará de a tres o cada uno se llevará un punto.

Manchester City: derbi decisivo en casa

En la fecha trigésimo segunda se disputará quizás el partido más importante y más decisivo tanto para el Manchester United como para el City de los ocho que restan. Incluso, se podría decir en el caso del United que es el de mayor importancia en la temporada. Además de ser un derbi mancuniano, de la rivalidad y de todo lo que implica un partido como este, se estará jugando más que el honor y puede ser un encuentro que defina muchas cosas para el final de la temporada.

Los red devils no se pueden dar el lujo de perder un solo punto ante el rival de patio, y mucho menos en casa. Una victoria significaría probablemente (dependiendo del resultado en la jornada anterior) superar al Manchester City. Sin embargo, el no ganar en casa haría que los citizens ampliaran su ventaja y se afianzaran en la segunda casilla, complicando de gran manera el cometido final de los dirigidos por Van Gaal. Será un partido a muerte, y ni hablar del triunfo de los citizens en el Etihad en la primera vuelta, el United buscará revancha en su casa.

Chelsea: arrañar algún punto en la vista al líder

No habrá mucho descanso para los diablos rojos tras el derbi de Mánchester, seis diás después tendrán otro partido de máxima exigencia. El líder y gran favorito a quedarse con el título no le pondrá las cosas nada fácil al Manchester United. Será un partido en el cual el principal próposito del conjunto visitante será dejar una buena imagen y pelearle a un fuerte equipo de Mourinho.

Si bien la afición del United no se va a conformar con solo un buen partido de su equipo, cabe recordar el difícil oponente que tendrá en frente. El Chelsea en catorce compromisos en Stamford Bridge no ha perdido uno sólo, ganando once. Un punto no vendría nada mal para las aspiraciones de los red devils.

Everton: tres puntos importantes para seguir en la lucha

Tras los dos partidos consecutivos ante los actuales equipos mejor posicionados de la Premier League, llegarán tres partidos más cómodos. El primero de ellos de visita ante el Everton. Si bien los toffees pueden no estar a la altura del Chelsea y del Manchester City y esta temporada no han sido protagonistas en la liga, pueden causarle problemas al United y las precauciones nunca están de más.

Será otro partido en el que la necesidad de ganar aumenta ante la posibilidad de un tropiezo en la misma jornada de un rival directo. El Arsenal recibirá al Chelsea, y aunque tiene con qué vencer a los blues en casa, el Manchester United debe ganar su partido para sacar provecho en caso de que los gunners no sumen de a tres. Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad de los red devils de ganar en el Goodison Park, en los cinco juegos anteriores ganó solamente uno, perdiendo tres y empatando uno. Independientemente de cómo llegue el Everton, no será un camino de rosas y el United no la tendrá facil para sumar esos tres puntos importantísimos.

West Bromwich: evitar los excesos de confianza

Para la quinta final los red devils regresarán a Old Trafford para recibir a un West Brom que al igual que el Aston Villa y el Hull City no puede descuidarse porque tiene cerca los puestos del descenso. El Manchester United llega como claro favorito a quedarse con el partido, pero la confiaza desmedida podría hacer que los baggies den la sorpresa.

El último compromiso entre estos dos equipos terminó con una igualdad a dos goles, en la que el neerlandés Daley Blind salvó los muebles para el Manchester United a tres del final con un golazo para llevarse por lo menos un punto de The Hawthorns.

Crystal Palace: una visita complicada a un equipo sin mucho en juego

Con un nuevo entrenador (Alan Pardew), el Crystal Palace ha visto una gran mejora en su juego, acompañada de buenos resultados que le han ayudado ha ir escalando en la tabla. Actualmente las águilas son decimoprimeras con 36 puntos, están muy lejos de la zona roja (once puntos) pero tampoco pueden aspirar a meterse en la pelea por Europa. Siendo así, es muy poco lo que tendrá en juego el Crystal Palace y aunque puede que afloje también el hecho de jugar con menos presión puede ser un gran dolor de cabeza para sus rivales.

A pesar de su posición cómoda en la mitad de la tabla, los eagles no podrán tomar una siesta, ni mucho menos. El calendario del Crystal Palace marca a estos últimos ochos encuentros como los más complicados, enfrentando a cuatro equipos del top 5. Serán doce puntos en juego de los cuales lo ideal sería sumar por lo menos la mitad. Entre esos cuatro difíciles partidos está el compromiso en casa ante el United. Las águilas, que complicaron más de lo esperado al cuadro de Van Gaal en Old Trafford, irán por lo menos a buscar un empate en su casa cuando reciban a los diablos rojos.

Arsenal: vengarse de la eliminación de la FA Cup

La penúltima jornada traerá consigo el tercer compromiso clave. Una nueva visita de los gunners a Old Trafford, dos meses después de eliminar en ese mismo estadio al conjunto mancuniano de la FA Cup. El Arsenal se quitó la carga de nueve años sin ganar en el Teatro de los Sueños y buscará repetir la hazaña en la Premier League. Aunque el último enfrentamiento se lo llevaron los londinenses, el anterior a ese, disputado en el Emirates Stadium, finalizó 1-2 con triunfo visitante.

Además del deseo de venganza del United, es un juego de vital importancia debido a que una victoria ante el Manchester City y otra en este partido ante el Arsenal implicaría (dependiendo lógicamente de los demás resultados) poder alcanzar el objetivo del segundo lugar. Será un encuentro muy interesante y también de gran importancia para ambos bandos. Cuando el árbitro pite el final del encuentro quedará solo un encuentro para que acabe la Premier League, no habrá mucho tiempo para arrepentirse ni para mejorar.

Hull City: un cierre de temporada con broche de oro

El último partido será ante un Hull City que seguramente llegará necesitado y con la presión del descenso. Para cerrar el año el Manchester United deberá ganar sí o sí en su visita a un rival inferior como los tigers. De lo contrario podría estar echando a la basura el trabajo en las siete finales anteriores. Es otro compromiso en el que los red devils llegan obligados a ganar por su condición de equipo grande, y en el que los tres puntos significarían ponerle la guinda al pastel.

Así se jugará cada final