MLS Player Combine 2017. Conocemos a Guillermo León

La Major League Soccer dio la lista de los futbolistas universitarios que asistirán al MLS Player Combine 2017. Se trata de jugadores que han completado su segundo o tercer año académico al mismo tiempo que jugaban para el equipo de su universidad en la NCAA Division I.

Estos se enfrentarán a diversas pruebas tanto futbolísticas como de madurez para demostrar el posible rendimiento que pudiese dar en un equipo del más alto nivel. Lo más significativo de este evento son los partidos que se disputan en el mismo, donde los jugadores podrán demostrar sus aptitudes en el terreno de juego.

Encuentro de la Combine 2016 (Imagen: univision.com)

A lo largo de esta prueba, varios sino todos los entrenadores de la Major Legue Soccer estarán atentos del desarrollo de los jóvenes jugadores. Esta es la mejor manera de conocer cómo puede rendir un futbolista dentro de cada equipo.

Otro de los españoles que ha sido invitado a esta Combine es el madrileño Guillermo León Delgado, que ha jugado las últimas temporadas para la Universidad de Delaware.

Guillermo se formó en el modesto SAD Pegaso Tres Cantos (desaparecido en 2008), hasta su segundo año de infantil cuando se incorporó a las filas del Getafe CF. Una temporada en el conjunto del sur de Madrid, donde el jugador sobresalió, llevó al Real Madrid a poner sus ojos en él.

En el equipo blanco, como cadete, solo permaneció otra temporada para volver de nuevo a los azulones. Fue en esta segunda etapa en el Getafe donde coincidió algún partido con el ex jugador de Los Angeles Galaxy, Ignacio Maganto. Tras varios años, le llegó finalmente la posibilidad de continuar su carrera en el soccer estadounidense, gracias a la Universidad de Delaware en 2013.

A lo largo de su pertenencia a los Blue Hens ha logrado ser uno de los goleadores más prolíficos de su categoría, logrando 37 goles en 59 partidos disputados a lo largo de tres temporadas. Esto le ha llevado a ser el segundo máximo goleador histórico de la Universidad. En este periodo ha llegado a acumular una gran cantidad de galardones y reconocimientos, siendo el de ‘Rookie del Año’ en 2013 el más importante.

Guillermó en un encuentro con los Sounders (Imagen: bluehens.com)

Todos estos logros le llevaron a jugar para los Seattle Sounders FC U-23 en los dos últimos años, participando en la Premier Development League (PDL).

El jugador atendió a VAVEL para contar su experiencia en el fútbol universitario y sus expectativas de cara a un posible futuro en la MLS.

Pregunta: ¿Cómo le surgió la oportunidad de cambiar de España por Estados Unidos?

Después de terminar mi carrera en la cantera del Getafe CF decidí que quería seguir jugando al fútbol, pero también continuar con mis estudios universitarios. Una de las mejores maneras de compaginar ambas cosas era ir a Estados Unidos a jugar en la NCAA.

P: Jugó en la cantera de Getafe y Real Madrid, ¿fue difícil decisión cambiar un posible futuro en el fútbol español por el soccer estadounidense?

La decisión fue dura, pero fue la más apropiada. La vida futbolística en España es muy complicada e impredecible. Por ello decidí apostar por lo seguro y conseguir mí carrera universitaria. Al mismo tiempo pude pelear por un futuro profesional en Estados Unidos asique fue una buena elección.

P: ¿Qué significa para usted su selección para la Prueba Anual MLS adidas 2017?

Estar invitado al Combine es muy importante para mí. Delaware es una universidad humilde y el combine me da la oportunidad de competir con gente de universidades más reconocidas y así demostrar de lo que soy capaz.

P: En el Getafe coincidió con Ignacio Maganto, ex jugador del Galaxy que también pasó por este Combine, ¿ha hablado con él por si le puede dar algún consejo de cara a esta prueba?

Nacho y yo somos buenos amigos y hablamos con regularidad. No hemos hablado mucho de ello al respecto. Él me comentó que fuera yo mismo y que no me pusiera nervioso.

P: ¿Se ve con posibilidades de ser seleccionado en el SuperDraft 2017?

Creo que tengo una pequeña posibilidad de ser drafteado, pero tengo que demostrar en el Combine de lo que soy capaz.

herosports.com

P: ¿Qué diferencia ve entre el fútbol de España y el soccer de Estados Unidos?

El fútbol de España es mucho más tranquilo y los jugadores tienen más calidad. En Estados Unidos el físico prima y la velocidad de los partidos es muy rápida.

P: Para entender un poco más el nivel del futbol universitario estadounidense, ¿a qué nivel lo pondría con respecto a España?

El futbol universitario está compuesto de gente muy joven. Si lo tuviera que comparar diría que estaría un peldaño por debajo de la Tercera División española.

P: ¿Cómo resumiría sus años con los Delaware Blue Hens y que experiencia saca?

En Delaware he tenido una experiencia increíble. He competido en el deporte que es mi vida y además he conseguido un graduado de prestigio mundial. Aparte de eso he conocido otras culturas y echo muchos amigos que nunca voy a olvidar.

P: ¿Ha aprendido algo diferente en el soccer estadounidense?

El soccer de Estados Unidos no es mucho más complicado que el español. No destacaría haber aprendido nada diferente.

P: De su experiencia tanto futbolística como académica, ¿animaría a más jóvenes españoles a dar el paso de llegar a Estados Unidos?

Animo a cualquiera a que se atreva a embarcarse en la aventura de venir a Estados Unidos. Hay muchos jóvenes en España que deben de darse cuenta que el futbol es una lotería, pero la educación es un futuro. Y Estados Unidos de la paridad de no sólo conseguir un graduado, asegurando así un futuro, sino de seguir jugando al fútbol. Es una experiencia increíble que más gente debería probar.