Horarios y dónde ver por TV la 32ª jornada de la Serie A 2018

El tiempo apremia, llegó abril y parece que fue ayer cuando se daba comienzo a una nueva apasionante temporada de Serie A, cosa que hasta la fecha está siendo.

Una buena noticia para el espectador y aficionado al fútbol es la gran cantidad de partidos que se ofertan en las fechas actuales, rozando la cifra de casi los siete días de la semana, pero lo que es para el fanático al fútbol una delicia, para los jugadores y cuerpo técnico de los equipos es un quebradero de cabeza debido al cansancio que se suma al ya acumulado tras los ocho meses de frenética competición.

La liga italiana quema una nueva jornada y ya es la número 32 en lo que va de temporada. Debido a que quedan siete restantes, contando esta, para el final de la campaña 2017/18, los equipos no deben descuidarse, ya que un resbalón en las presentes instancias pueden valer perfectamente la pérdida del objetivo fijado a principio de temporada como ganar la competición, conseguir entrar en una de las dos competiciones que organiza la UEFA o salvarse de la debacle del descenso de categoría. En la jornada actual hay de nuevo diez partido.

Sábado 14 de abril

Para la jornada sabatina están como teloneros el Cagliari Calcio, equipo con varias bajas e inmerso en la pelea por la salvación, ante un Udinese que lleva de capa caída varias jornadas y que en los últimos cinco encuentros no ha conseguido sumar ningún punto (15:00/BeIN Sports).

A las seis de la tarde hay dos partidos interesantes como son el Chievo, equipo también metido en la pelea por el no descenso ante un Torino que quiere quemar al máximo sus opciones de jugar la UEFA Europa League del año que viene. También el partido que enfrenta al Genoa, equipo que prácticamente no se juega nada y que tiene un montón de bajas ante un Crotone, también bajo mínimos y que está luchando por salir de la zona complicada de la clasificación. Ambos partidos no son televisados en España, pero pueden verse gracias a los canales italianos de Sky Italia, Premium Mediaset y Serie A TIM TV.

A las 20:45 viene el plato fuerte de la jornada de sábado. Una Atalanta obligada a ganar para dar alcance a la séptima plaza liguera recibe en su feudo a todo un Inter de Milán que lucha por robarle la cuarta plaza a la Roma (20:45/BeIN Sports).

Domingo 15 de abril

En la matinal del domingo, un partido entre la Fiorentina, equipo que más puntos ha sacado en los últimos cinco encuentros de Serie A, ante una SPAL inmersa en la lucha por no entrar en la zona roja de la clasificación (12:30/BeIN Sports).

A las 3 de la tarde llega el grueso de la jornada con tres partidos. El único televisado en España gracias al canal de BeIN Sports es el Milan, equipo que viene de tropezar en San Siro ante el Sassuolo, que enfrenta al segundo clasificado que es el Napoli. Los partidos entre Bologna y Hellas Verona y entre Sassuolo y Benevento no pueden verse en la televisión de España, pero sí en Italia por los canales de Premium Mediaset, SKY Italia y Serie A TIM TV.

El líder, la Juventus juega a las 6 de la tarde y recibe a la Sampdoria, equipo que fue capaz de vencer al conjunto turinés en el Luigi Ferraris y que pretenderá hacer lo mismo este domingo para entrar en zona europea (18:00/BeIN Sports).

Lo mejor siempre se suele dejar para el final y así ocurre en la actual jornada, ya que a las 20:45 se juega todo un derbi de Roma entre una Lazio, que es tercera clasificada, ante una Roma que viene de apear al FC Barcelona de la Champions League (20:45/BeinSports).