Entrevista a Miguel Almirón: "Es un honor trabajar con Martino"

El éxito en la Major League Soccer está al alcance de muy pocos equipos. Decenas de proyectos se han iniciado en la competición estadounidense, y muy pocos han llegado a lo más alto. Sin embargo, muy pocos han logrado tener un gran impacto desde su primera temporada y Atlanta United FC es un claro ejemplo de ello.

Con un ambicioso proyecto han conseguido en poco más de un año, convertirse en uno de los más claros candidatos a proclamarse campeón de la MLS Cup. Una exitosa estructura deportiva, unida a una afición totalmente entregada a su equipo, han sido los factores más importantes que han permitido al equipo tener un impacto inmediato en la competición.

Este proyecto deportivo formado por Atlanta United tiene en su base, un claro ‘sabor latino’. Con uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol sudamericano como es Gerardo Tata Martino, han conseguido aunar un grupo de jóvenes talentos del fútbol latinoamericano, que han visto en la MLS una posibilidad para crecer como futbolistas y catapultar sus carreras.

Jugadores como los argentinos Leandro González-Pírez y Ezequiel Barco (una de las mayores promesas de la albiceleste), el nacionalizado argentino-paraguayo Héctor Villalba o el goleador venezolano Josef Martínez, son algunos de los ejemplos más representativos del equipo. Sin embargo, todos ellos se encuentran bajo la batuta de uno de los mejores futbolistas del continente Sudamericano, Miguel Almirón.

‘Miggy’, como es conocido por la afición de Atlanta United, fue uno de los tres primeros Designated Player del equipo y su impacto en la competición fue inmediato. Y después de un año se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición, capaz él solo de ganar partidos. Todo ello le ha llevado ha colocarse como uno de los candidatos para ganar el Landon Donovan MLS MVP 2018.

Cerro Porteño lo formó y en Lanús 'explotó'

Producto de Cerro Porteño, fue descartado por Club Ncional de Paraguay debido a su físico. Tras destacar en las categorías inferiores, jugó un par de años en el primer equipo de Cerro desde donde salió con destino a C.A. Lanús. En la liga argentina, su crecimiento fue mayor a cada temporada que transcurría. En ese momento su carrera despegó, convirtiéndose en uno de los mayores peligros del equipo y el jugador con mayor proyección de Paraguay.

Fueron dos temporadas y media las que jugó con el conjunto ‘Granate’, sin que sus cifras fuesen muy llamativas. Fue realmente en su juego y aportación al equipo lo que llamó la atención el Tata Martino para llevarlo a Atlanta.

Miguel Almirón es un centrocampista ofensivo que puede jugar como mediapunta o en cualquiera de las dos bandas como extremo. Aunque en ocasiones se le vea partiendo desde la banda izquierda, es por el carril central donde causa mayor peligro. Posee una amplia zancada y con una conducción muy estética, que con balón es muy difícil detenerlo. Su visión de juego le permite ser en ocasiones un gran asistente, aunque en el conjunto ’emelesero’ ha destapado una faceta desconocida para él, la de goleador. En apenas 40 partidos ha conseguido anotar 15 goles, concediendo 18 asistencias.

VAVEL tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con el futbolista paraguayo, contentando algunas de las preguntas más significas de su estancia en Atlanta United FC.

Pregunta. En esta temporada está consiguiendo tener muy buenas actuaciones en el equipo, pero ¿esta es la mejor versión de Miguel Almirón, o lo mejor está todavía por llegar?

Respuesta. Yo me estoy sintiendo muy bien, creo que estoy ayudando al equipo, al igual que ellos me ayudan a mí. Gracias a los compañeros estoy rindiendo a un gran nivel y creo que me falta aún mucho. Estoy trabajando día a día para poder mejorar en cada partido.

P. En este tiempo han creado un ataque demoledor con jugadores de alto nivel como Josef Martínez, Ezequiel Barco, Héctor Villalba, demostrando un gran entendimiento, ¿compartir raíces latinas podría ser una de las claves de este entendimiento que se demuestra semana tras semanas?

R. Sí, creo que compartir cancha con jugadores así se hace un poco más fácil, Son futbolistas muy buenos, con experiencia, y que habiendo jugado en equipos de alto nivel creo que se hace más sencillo. Aunque también nos ayuda mucho el grupo que tenemos, que es aún más importante.

P. En este ámbito, muchos clubes de la MLS están siguiendo la filosofía de Atlanta al contratar jóvenes futbolistas latinoamericanos con una gran proyección, ¿cree que esta filosofía puede ayudar a ambas partes a crecer?

R. Si, por supuesto. Ambas partes ayudan la una a la otra a crecer, sobre todo creando una competición aún mejor.

P. En la MLS, Altanta United tiene un estilo muy dinámico y ofensivo, ¿qué es lo que os hace ser tan diferentes y cuál es la idea de juego que el Tata Martino propone?

R. La propuesta el Tata es que seamos dinámicos a la hora de presionar y atacar. Creo que es una filosofía muy buena que el técnico está proponiendo. Una idea buena que el grupo a poco está adquiriendo.

P. Hablando de Martino, el preparador argentino fue quién le llamó para que se incorporase el pasado año a la franquicia en expansión, ¿qué fue lo que le convenció para llegar a un proyecto tan ambicioso?

R. Cuando el Tata me llamó no dudé en decirle que sí. La familia sabía lo que representa el Tata, la experiencia que tiene, los equipos a los que dirigió, lo que ganó y creo que eso fue lo que me convenció para poder llegar a Atlanta. Es para mí un honor poder trabajar con Martino.

P. ¿En qué ha mejorado Miguel Almirón jugador con Tata Martino?

R. Uno de los aspectos que mejoré fue en la faceta goleadora, gracias sobre todo a una mayor aparición en las inmediaciones del área. El Tata me dijo que estuviese lo más cerca posible.

P. En poco más de un año la ciudad de Atlanta ha demostrado ser una auténtica fanática de este deporte, sorprendiendo con una sólida base de aficionados, y llenando cada semana el estadio. ¿Qué son para usted estos fans de Atlanta?

R. Para el grupo en sí, los aficionados son muy importantes. Desde un comienzo dije que estábamos muy agradecidos con la gente por cómo nos apoya, por cómo nos apoyaron en un comienzo. Creo que eso es muy importante y siempre les voy a estar agradecidos.

P. Antes de jugar en Cerro, fue a una prueba con Club Nacional de Asunción con 14 años y fue descartado por su delgadez, ¿qué aprendió de ese rechazo que le haya servido para el jugador que ahora es?

R. Fue una experiencia que ya olvidé. Creo que por algo pasan las cosas. Después de no ser aceptado por Nacional fui a Cerro, que es el club del que soy hincha y gracias a Dios pude formarme en las categorías inferiores y debutar con el primer equipo.

P. Su selección nacional quedó fuera de la Copa del Mundo que se celebrará este verano, ¿cómo afrontan el próximo período que se abre en el combinado albirrojo a partir del mes de agosto?

R. En la selección estamos teniendo un proceso muy bueno con jugadores jóvenes que están apareciendo, y eso creo que es muy importante. Creo que la selección se está preparando muy bien.