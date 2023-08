Guía VAVEL Premier League 23/24: Newcastle United, a hacer historia

La vida en Newcastle upon Tyne ha cambiado. Y no hablo de la pandemia, el Brexit o la guerra entre Rusia y Ucrania, sino del espectáculo futbolístico que ofrecen los muchachos de Eddie Howe a sus aficionados cada dos domingos en St James' Park. Lejos quedan ya los oscuros tiempos de Mike Ashley a los mandos del club e incluso el momento en que Howe tomó las riendas de la plantilla allá por noviembre de 2021, cuando el equipo marchaba último.

La temporada pasada, las urracas firmaron un curso excelente, terminando cuartos en la clasificación, lo que les permitió adquirir un billete para participar en la próxima edición de la UEFA Champions League, veinte años después y por tercera vez en su historia. El equipo del nordeste de Inglaterra desarrolló un fútbol intenso y valiente que enamoró a sus aficionados y sorprendió a Inglaterra entera.

Con la compra del club por parte del fondo soberano saudí, se preveía que los "magpies" pelearían por puestos europeos en el corto-medio plazo, pero nadie esperaba que este año fueran a dar ya el salto al fútbol de Champions League. La inversión ha jugado su papel, es verdad, pero también hay que darle mérito a Eddie Howe y su staff. Como ya se demostró en los primeros años del jeque Mansour en el Manchester City, el dinero no lo es todo; también se requiere una buena planificación deportiva. El Newcastle aprendió la lección y no cayó en el mismo error, motivo por el cual el proyecto ha quemado etapas tan pronto, permitiendo al club asomar la cabeza en el panorama europeo e internacional. Esta Premier League será clave para determinar cuales son las aspiraciones reales de un club que deberá aprender a compaginar 4 competiciones distintas, con la máxima exigencia.

El Newcastle United comenzaba la temporada pasada con unas expectativas iniciales muy diferentes respecto a las de años anteriores, lejos del descenso y con el objetivo de entrar en Europa. Se veía un equipo con ambición, que, tal y como dice aquella famosa frase del "Cholo" Simeone, iba "partido a partido". Las victorias se sucedían y el equipo acabó la primera vuelta con tan solo una derrota, contra el Liverpool, en Anfield, que se dice pronto.

Las urracas gozaron de su mejor momento de forma en el período previo al parón por el Mundial de Qatar, entre octubre y noviembre, cosechando 8 victorias y un único empate en Old Trafford ante los "red devils". Destacó con creces la actuación de Miguel Almirón, quien transformaba en gol todo balón que le llegara a los pies. El paraguayo vio portería hasta en 6 ocasiones durante el mes de octubre, que le sirvieron para colocar a su equipo en el tercer puesto de la tabla y ser galardonado como Jugador del Mes, acompañado de Eddie Howe, el Entrenador del Mes.

La vuelta a la competición tras el compromiso mundialista supuso para el conjunto de Tyneside una continuación de lo que venía haciendo semanas atrás. El equipo sufrió una tímida bajada de rendimiento durante el mes de febrero, provocada en cierta medida por tener la vista puesta en la final de la Carabao Cup, donde el Manchester United fue mejor y privó a los magpies de levantar su primer título a nivel nacional desde 1955. Aunque, si todo sigue su cauce, el equipo del norte de Inglaterra no debería preocuparse por tocar metal pronto.

Finalmente, el Newcastle logró aguantar el ritmo de la competición y acabó cuarto, tan solo por detrás de Manchester City, Arsenal y Manchester United. El equipo puso fin al curso 22/23 con un total de 71 puntos, igualando así la cifra que consiguieron en la temporada 2001/02, cuando el club, entonces liderado por Sir Bobby Robson, también clasificó a la Liga de Campeones.

Todavía resta un mes de mercado de fichajes y aún se puede realizar alguna que otra operación más, pero en el pasado mes de julio ya aterrizaron nuevas caras a St James's Park.

El fichaje más sonado, es, posiblemente, el de Sandro Tonali, que llega procedente del AC Milan por una cifra cercana a los 70 millones de euros. El centrocampista de 23 años encaja a la perfección en el perfil de "Gattuso" que demandaba Eddie Howe en la medular, con una gran capacidad para presionar y abarcar mucho terreno, sin dejar de lado su buena salida de balón y creación de juego. Con el italiano, el técnico inglés dispone de un futbolista que puede jugar tanto de pivote como de interior, y que, además, permite liberar a Bruno Guimarães de su implicación defensiva y que se acerque a más al último tercio del campo.

🗣 "It will be an intense and amazing season."



Sandro Tonali speaks to NUFC TV for the first time since completing his move from AC Milan. pic.twitter.com/oIuHsQGl0M