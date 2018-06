La 'Vela' más encendida que nunca; México venció a Corea

Google Plus

Un diferente partido se encontró la selección mexicana a comparación del choque ante Alemania, ya que los asiáticos se replegaron en sector defensivo esperando al Tricolor con el propósito de generar contragolpes, los cuales llegaron a poner en aprietos a la defensa mexicana.

Los primeros 10 minutos del encuentro fue de mucho análisis, México tuvo la pelota, pero sin tener profundidad ni por el centro ni por las bandas, aunque los mayores acercamientos ocurrieron con jugadas de táctica fija que despejaron los tigres asiáticos. Fue hasta el minuto 11 de tiro libre directo cuando ocurrió el primer aviso del partido, ya que Hernández ganó la pelota a primer poste, aunque el remate pasó desviado. Un minuto más tarde, Chan metió el desborde por el sector izquierdo y Lee cuando se preparaba para pegarle de volea se vio sorprendido ante la llegada de Lozano que evitó el contacto.

La insistencia de los surcoreanos continuó cuando Son ganó la partida en el frente de ataque y metió triple disparo que la defensa azteca tuvo que revolverse para despejar. Inmediatamente después en el tiro de esquina, Yeung cabeceó dentro del área y Guillermo Ochoa salvó a una mano. México no tardó en contestar y en servicio de Herrera hacia Layún, este metió el centro a segundo poste, no obstante, el ‘Chicharito’ no alcanzó a cerrar a segundo poste.

Se encendió la vela

Llegó el minuto 23 y Hernández se botó hacia el lado izquierdo para recibir la esférica, observó el movimiento de Guardado quien puso el servicio al área, pero el defensor coreano metió la mano, por lo que el árbitro no dudó en sancionar la infracción. Carlos Vela agarró la pelota y la empalmó engañando al portero Cho tirándosela hacia su lado izquierdo para colocar el primer gol del partido.

México siguió al acecho y en extraordinaria conducción de Vela llegó hasta el área y dejó la pelota a Layún, quien remató de primera intención, aunque Cho logró desviarla para evitar el segundo. Corea al verse abajo en el marcador tuvo que adelantar líneas y tuvo un par de acercamientos. Primero al 31 con el disparo de Son de tiro libre que se fue muy por encima de la portería y, el minuto 39 en otro contragolpe cuando Son condujo demasiado larga la pelota y Ochoa salió con ambas manos a despejar el balón.

La primera etapa cerró con la primera aproximación de Hirving Lozano que, después de quitarse a tres adversarios, remató dentro del área, aunque lo hizo de forma descompuesta.

El Tricolor comenzó con la posesión de la pelota en los segundos 45 minutos y tuvo dos avisos con disparos de larga distancia de Lozano y Hernández que pasaron muy por arriba de la portería. Los surcoreanos reaccionaron al 57’ con potente disparo de Yeoung que Ochoa atajó a dos tiempos. Tres minutos después, Lozano recibió la pelota completamente sólo, aunque le defensiva coreana apretó y tapó su disparo. Vela de nueva cuenta se acercó con una larga conducción y pegándole con la parte interna del pie izquierdo la pelota no bajó a tiempo al marco.

Siempre 'Chicharito'

A pesar de que el contragolpe fue la principal virtud de Corea del Sur, México mediante Héctor Herrera recuperó la pelota y se la dejó a Lozano para conducir la pelota y, cuando se aproximaba para ingresar al área, filtró para Hernández, quien realizó el recorte ante la barrida defensiva y le pegó ante el achique del guardameta metiéndola al fondo de las redes para aumentar la ventaja dos por cero.

Corea intentó responder y lo hizo con el disparo de Chon que controló Ochoa sin dar rebotes. Mientras que al 75’ Rafa Márquez se equivocó en la devolución a su guardameta y se generó una serie de rebotes dentro del área que Ochoa resolvió quedándose con la pelota.

En los últimos suspiros del partido, Son sacó un estupendo remate de media distancia para marcar el de la honra, colocando el marcador dos por uno.

México cerrará la fase de grupos contra Suecia y los coreanos harán lo propio contra Alemania.