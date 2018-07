Rusia - Croacia: puntuaciones Croacia, cuartos de final, Mundial Rusia 2018

Google Plus

Croacia continúa abonada al sufrimiento. Después de acudir a la tanda de penaltis en el duelo de octavos ante Dinamarca, ha vuelto a verse obligada a jugar la prórroga y a llegar a los penaltis. Ha logrado el pase gracias a que Subasic ha vuelto a ser el héroe de Croacia y se enfrentará a Ingleterra en las semifinales.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Zlatko Dalic

7|El seleccionador croata no ha estado acertado con la inclusión de Kramaric en el once, aunque ha sido el que ha empatado el encuentro, y debió haber apostado por otro delantero que acompañase a Mandzukic. Ha realizado bien los cambios aunque alguno de ellos, como el de Kovacic o el de Pivaric, no ha dado el resultado esperado. Ha corrido muchos riesgos dejando jugar a Subasic pero la tanda de penaltis del héroe croata ha terminado dándole la razón.

Subasic

9|Gigante. El portero de Croacia ha cuajado un buen partido. Sus intervenciones fueron providenciales, especialmente en la prórroga y los penaltis, pese a dolerse de unas molestias musculares antes de que terminasen los 90 minutos. Volvió a ser el héroe en la tanda de penaltis y nada pudo hacer en los goles de Rusia.

Vrsaljko

7|Desfondado. El lateral no ha dejado de subir la banda y ha tratado de dar opción de pase por fuera para crear superioridad. Ha puesto algunos buenos centros y no ha sido superado con facilidad. Ha terminado siendo sustituido antes de los diez minutos de la prórroga.

Lovren

7| Solvente. Ha comenzado el partido estando muy atento y se ha anticipado en muchas ocasiones a los atacantes de Rusia. Ha tratado de dar salida al equipo pero en una ocasión ha tenido una pérdida que ha generado una ocasión clara para los rusos. Buen partido en general.

Vida

8|Formidable. Ha comenzado el partido formando una dupla implacable con Lovren. Ha estado atento y ha conseguido anticiparse por abajo en varias ocasiones. Ha ocupado el lateral derecho tras la sustitución de Vrsaljko y ha aportado profundidad y energía. Ha marcado el segundo gol de Croacia en la primera parte de la prórroga y ha marcado también desde los once metros.

Strinic

6|Escaso. Ha realizado un buen encuentro y en los momentos iniciales se ha mostrad mucho por la banda izquierda y ha tratado de combinar en ataque con sus compañeros. Ha terminado siendo sustituido por Pivaric como venía siendo habitual por lo que no ha podido aportar mucho al encuentro.

Rakitic

8|Arquitecto. Clave en la iniciación del juego. El centrocampista del Barcelona ha vuelto a realizar un buen encuentro y ha sido especialmente importante en la creación del juego, como venía siéndolo en todo el Mundial. Ha aportado un primer excelente y ha conducido cuando debía hacerlo. Con los cambios ha podido desplegarse algo más en ataque pero le ha faltado algo más de conexión con Modric.

Modric

8|Líder. Ha estado algo desaparecido durante la primera parte pero poco a poco ha ido tirando del carro croata. El del Real Madrid ha combinado y se ha ofrecido siempre ha sus compañeros. Ha corrido y ha realizado esfuerzos defensivos y ha tratado de aportar algo de su magia al encuentro, aunque sus pases filtrados, por lo general, no han conseguido derrumbar el muro ruso. En la prórroga ha seguido intentándolo y su coraje y entrega han contagiado a sus compañeros.

Rebic

7|Intermitente. Ha ido de más a menos en el encuentro. Ha comenzado haciendo gala de su potencia física y de su habilidad para cuerpear. No ha podido correr ni realizar transiciones rápidas debido a que Rusia estaba muy encerrada. Ha tenido algún destello más pero ha estado irregular.

Kramaric

6|Apagado. Ha estado prácticamente fuera del partido en todo momento. En escasas ocasiones ha sabido combinar con sus compañeros y no ha podido aportar su característica llegada. Ha anotado un buen gol en la única jugada en la que dispuso de espacios.

Perisic

4|Desaparecido. No ha dado el nivel ni ha aparecido. El jugador del Inter de Milán ha defraudado con su actuación de hoy. El extremo no ha podido ser vertical ni ha desbordado a los defensas rusos. Ha tenido una ocasión que se ha estrellado en la madera y ha sido el primer sustituido.

Mandzukic

5|Desbordado. El delantero se ha visto muy solo. Ha podido poner algo de pausa y se ha asociado bien en la primera parte pero poco a poco se ha ido desgastando y no le han dado el relevo que tanto necesitaba. Ha terminado fundido.

Brozovic

7|Astuto. El centrocampista ha entrado para dar frescura al equipo y ha sido clave para que Rakitic y Modric tuvieran un socio más y pudieran también prodigarse en ataque. Ha tenido alguna conducción especialmente buena pero con la entrada de Kovacic se han solapado en algunos momentos.

Pivaric

5|Ausente. No ha aportado la frescura que se esperaba de él y aunque ha terminado el partido sin ningún tipo de problema no se ha prodigado nada en ataque.

Kovacic

6|De puntillas. Su entrada al terreno de juego no ha sido lo determinante que se esperaba. El centrocampista del Madrid no ha arriesgado y le ha faltado algo de decisión a la hora de dar el último pase. No ha tenido apenas espacio para hacer una de sus características conducciones pero su presencia ha hecho recular a los jugadores de Rusia.

Corluka

4|Intrascendente. Ha entrado por Vrsaljko y ha cambiado su posición con Vida. No ha tenido apenas trabajo pero ha conseguido molestar en el córner en el que ha marcado su compañero Vida.