Previa Manchester City-Liverpool: partido con sabor a Premier

Los dos equipos están preparando el inicio de temporada, por lo que no se verán los mejores onces titulares comparados con los habituales, pero está claro que los dos equipos quieren la victoria, además de que los jugadores nuevos o no habituales en el once inicial intentarán sorprender al entrenador jugando contra un rival de su misma liga, y de la zona alta de la tabla.

En el mercado de fichajes, el Manchester City de Pep Guardiola se hizo con Riyad Mahrez, que hasta ahora era jugador del Leicester City, y ya ha debutado en esta competición, disputando 73 minutos en el partido ante el Borussia Dortmund, donde los citizens perdieron por 1-0 gracias al tanto de Mario Götze de penalti. A esta incorporación le sumamos la de Joe Hart, que lleva dos temporadas seguidas yéndose cedido al Torino y al West Ham respectivamente.

Mientras tanto, el Liverpool ha sido y es uno de los equipos que más está aprovechando el mercado de fichajes. Con la llegada de Alisson hace unos días parece que Karius volverá al banquillo o buscará una salida para disputar minutos en otro club. El centro del campo es una posición que han mejorado muy bien con los fichajes de Fabinho y Naby Keita. Para el ataque, han recuperado a los cedidos Sturridge y Origi, entre otros, que se unen a Xherdan Shaquiri, fichado del Stoke City.

En busca de otro título

Es conocido lo que hizo el Manchester City la temporada pasada, dominio casi total sobre los demás equipos de la liga y campeones con una amplía diferencia, llegando a los 100 puntos. Por ello, intentarán repetir esta hazaña sumándole una mejor actuación en Europa, ya que fueron eliminados en las eliminatorias por el Liverpool, que llegó a la final del torneo.

Mahrez en su primer partido como jugador del City. Foto: Manchester City.

No ha habido más fichajes aparte de Riyad Mahrez y la vuelta de Joe Hart de su cesión, pero Pep Guardiola ya ha demostrado lo que puede hacer con esta plantilla. Jugadores que han jugado y ganado juntos, que ahora mismo apiran a todo. En la International Champions Cup han empezado con derrota ante el Borussia Dortmund, mismo equipo con el que ha perdido el Liverpool.

Aspirante a ganar

Jürgen Klopp y su Liverpool consiguieron hacer soñar a los aficionados con el trío de ataque Mané-Firmino-Salah que deslumbró a toda Europa consiguiendo llegar a una final de Champions League, dejando al Manchester City por el camino. En la Premier no pudo hacer mucho más de lo que hizo, ya que, aunque fue capaz de ganar al City, nadie pudo quitarles la primera posición.

Naby Keita, uno de los nuevos fichajes. Foto: Liverpool FC.

Todos saben las posiciones que el Liverpool tenía que mejorar, empezando por la portería. Karius ya no daba seguridad y, tras las críticas, incluyendo de sus propios aficionados, todavía está peor, por ello se fichó a Alisson. Otra posición es el medio campo, que ya está terminado con las dos caras nuevas. Lo que faltaba para el ataque era un jugador que pudiese suplir a alguno de arriba, y esa parece que será la función de Shaqiri.

Historial de encuentros

Manchester City y Liverpool se han enfrentado en un total de 210 ocasiones, siendo la primera en 1893 en un encuentro de League Two. En total de los encuentros que han disputado estos dos equipos hay 104 victorias de los de Liverpool, 54 de los de Manchester y 52 empates. En los últimos cinco partidos han habido tres victorias del Liverpool, en los tres últimos partidos, una victoria del City y un empate.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos, en la vuelta de una eliminatoria de Champions League, el Manchester City estaba obligado a remontar un 3-0 en contra, pero el Liverpool consiguió volver a ganar en el Etihad Stadium por 1-2.

Estadísticas de los equipos

A este duelo, el Manchester City llega con el primer partido perdido por la mínima, gracias al tanto de Mario Götze en el 28´, por lo tanto, llevan un gol en contra y ninguno a favor. Por otra parte, el Liverpool lleva tres goles en contra y uno a favor después de la derrota por 3-1 ante el Borussia Dortmund.

Declaraciones de los técnicos

En la rueda de prensa previa al choque de mañana, Jürgen Klopp ha declarado que tienen que asegurarse de "no sobrecargar a los jugadores". Ha dicho que sus partidos "son entrenamientos" hasta que empiecen los partidos de liga. También ha comentado que empezará a dar un poco más de minutos, que subirá hasta 60, aunque "45 y 45 es perfecto".



Por parte del Manchester City, Pep Guardiola ha hablado sobre Hart y ha dicho que "nadie puede dudar de su calidad como portero" y al final de la pretemporada decidirán si se queda o se va. Además, acerca de perder el primer partido, ha dicho que esto "solo prepara al equipo".

Posibles alineaciones