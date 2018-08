En Frankfurt desean mantener a Rebić

Google Plus

El viernes por la mañana, Adi Hütter trabajó intensamente con el equipo en el área táctica. En un campo más pequeño, tenía dos equipos compitiendo entre sí una y otra vez, además practicaban la estrategia ofensiva. Con frecuencia intervino, corrigió y explicó la táctica. Después del entrenamiento, el director deportivo Bruno Hübner atendió a los medios.

Rápidamente fue cuestionado respecto a la situación de su goleador, el delantero croata Ante Rebić, ya que en los últimos días, ha surgido el rumor que lo colocaría en Sevilla, ante esto Hübner respondió: "Creo que Ante está deseando regresar al Eintracht Frankfurt, pero, por supuesto, todavía tenemos que discutir sobre cómo lidiar con la situación cuando una oferta llegue". "Haremos todo lo posible para garantizar que Ante se quede con nosotros", enfatiza Hübner, "sin duda hará la diferencia".

Frederik Rönnow

Respecto a la situación de Frederik Rönnow, arquero que recientemente firmo con las águilas procedente del Brøndby de Dinamarca, y quien recientemente sufrió de dolencias en la rodilla lo cual le ha impedido entrenar completamente con el equipo, el Director Deportivo declaro: "En realidad, pudo completar el entrenamiento, creo que es una medida de precaución pura de Manfred Petz, (entrenador de porteros) y no quiere arriesgar nada", dice Hübner. No es absolutamente necesario que Rönnow juegue en el partido amistoso ante el SPAL Ferrara el sábado. Satisfecho, el director deportivo declara: "Pensamos que tomaría más tiempo, Frederik puede hacer el 90 % de los ejercicios, pero nuestro entrenador de porteros no quiere arriesgar nada en el diez por ciento restante".

Marco Fabián

Hasta ahora, el mexicano ha dejado una buena impresión. No sería una sorpresa si estuviera en el once inicial contra el SPAL en lugar de Francisco Geraldes. El futuro del mediocampista ofensivo aún no está claro. Dado que el contrato de Fabián expira el 30 de junio de 2019, el Eintracht tendría que renovar su contrato o venderlo para evitar que al final de la temporada pueda irse como agente libre. Fabián llego al Eintracht en calidad de transferencia definitiva, y ahora podría discutirse un posible cambio. Pero el director deportivo también declara: "En este momento, ha dejado una buena impresión, el entrenador está muy satisfecho con él y creo que Marco ve una oportunidad". Una cosa está clara: si Fabián logra demostrar su calidad, será un gran activo para el Eintracht y podría convertirse en un jugador indispensable para el club.