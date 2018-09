Guía VAVEL Serie A 2018/19: Udinese Calcio, la temporada perfecta para el ansiado resurgir

El club “blanquinegro” fue fundado en 1896 y juega en la máxima categoría del balompié italiano, la Serie A, desde hace 24 temporadas consecutivas. El reconocido club de Udine no es exactamente el tipo de club que cuenta con un palmarés tan voluminoso como sí pueden presumir de tenerlo sus rivales. Cabe destacar que desde hace 18 años no ganan ningún titulo oficial, el último trofeo en añadirse a sus vitrinas fue la Copa Intertoto de la UEFA. Dicha competición internacional fue organizada por la UEFA​ para los distintos clubes europeos que no se habían clasificado nunca para alguna de las principales competiciones de la UEFA. El torneo se creó en 1962 como “Copa de Fútbol Internacional” ó “International Football Cup”.

Entre los títulos más importantes de los cuales el Udinese Calcio puede presumir de haberlos ganado, encontramos: Un Scudetto de la Serie A (1954/55), una Copa Italia de Serie C y una Copa anglo-italiana (1978), una Copa Mitropa (1980) y una Copa Intertoto de la UEFA (2000). Además, cuentan con un subcampeonato de la Copa Italia en 1922.

El Udinese Calcio buscará este año reivindicarse y no repetir los errores de la campaña pasada, donde empezaron con un récord muy negativo de la mano de Luigi Delneri, lo que conllevó a finalizar en la posición número 14 en la tabla de 20 equipos de la Serie A. En la temporada que se avecina intentarán conseguir, aunque sea, un título que les permita soñar a todos aquellos aficionados que, jornada tras jornada, acuden al Estadio Friuli a ver a su equipo en acción.

La llegada del joven y nuevo técnico, Julio Velázquez, nacido en los años 80´s, totalmente irreconocible en Italia y para muchos poco experimentado, ilusiona y también intriga a casi todos los simpatizantes de los “blanquinegros”. El joven ex Alcorcón intentará brindar sus conocimientos e incorporar piezas claves para conseguir el buen funcionamiento del equipo.

Los distintos traspasos y préstamos que han aterrizado en Italia, con destino Udine, en el último mercado de transferencias, buscarán darle un buen lavado de cara al equipo. Entre los nombres que resaltan de las nuevas incorporaciones que acoplará el equipo a su nómina de esta temporada están Darwin Machís y Juan Musso. El primero, un atacante de primer nivel, ágil, rápido y muy trabajador. El ariete venezolano viene de hacer una temporada de ensueño con el Granada CF en la 2da división española. El segundo, un portero joven de Buenos Aires, Argentina, que sacará la casta por el equipo cuando estos lo necesiten. Su destino anterior estaba situado en el Racing Club de Avellaneda.

Observando al detalle la plantilla completa que tiene disponible Velázquez, podemos entrever que alineará a sus jugadores de la siguiente forma: Juan Musso; Pezzella, Wague, Nuytinck, Larsen; Fofana, Mandragora; Machis, Barak, De Paul; Lasagna (4-2-3-1). Un sistema 4-2-3-1 del técnico español que intentará aprovechar la rapidez de los jugadores por banda y la destreza y capacidad técnica de un jugador referencial como Rodrigo De Paul que será el conector hacia la delantera liderada únicamente por Kevin Lasagna, goleador referencial del cuadro de Udine, el cual la pasada campaña marcó 12 goles en la Serie A y dos en la Coppa Italia, terminando así como máximo goleador del equipo.

La juventud llevará el mando del equipo. Un director técnico de 36 años de edad y una plantilla de edad promedio de 24.5 años buscarán sorprender en esta edición del Scudetto a propios y extraños. La gran apuesta está en el ataque, quieren hacerlo de forma fulminante con la rapidez de las bandas y la capacidad de definición de su delantero centro titular. Esperemos ver, en esta temporada, la mejor versión posible de unos jugadores con hambre de gloria, con hambre de Serie A.