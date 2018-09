Klopp: "Necesitamos un buen resultado y para eso tenemos más jugadores"

La temporada sigue en buen nivel para el Liverpool. Klopp quiere enlazar un cuarto partido ganando en su visita al King Power Stadium. Para hablar de cómo se encuentra su equipo y cuál es su impresión tras conocerse el grupo que tendrá que superar en Champions League.

“La profundidad de nuestra plantilla es buena, pero necesitamos que siga siéndolo”, comenzó el entrenador al hablar sobre la longitud y los rivales de esta campaña. El alemán ha comentado que este arranque ha sido distinto porque ha repetido once tres jornadas consecutivas: “Eso no pasará muy a menudo en el futuro. Probablemente no sea posible”. Esa, según apunta el entrenador del Liverpool, es una de las razones por las que la plantilla se ha reforzado tanto este verano: “No lo hicimos por el mes de agosto. En este momento, todo está absolutamente bien, pero tendremos que demostrarlo en el campo”.

El sábado se medirán al Leicester, uno de los rivales más difíciles para el conjunto de Anfield en las últimas temporadas: “Necesitamos un buen resultado mañana y en los demás partidos. Y para eso necesitamos más jugadores”. Además, después del encuentro ante el Brighton, donde el Liverpool sufrió un poco, puede que llegue el día de buscar un nuevo once inicial: “Hemos tenido tres sesiones intensas, estoy bastante abierto a cualquiera que me demuestre lo desesperado que está por jugar”. Aunque no ha querido cerrar la puerta a repetir equipo: “Hay una pequeña ventaja para los que ganaron el pasado sábado. Pero estoy abierto y eso no hace que los que fueron titulares tengan una semana menos dura”.

Klopp ha dejado claro que, pese a que los mismos once han jugado la mayor parte de los minutos, esto no cerrará ninguna puerta a los demás futbolistas de su plantilla: “Hay muchas posibilidades a lo largo de la semana. Es más complicado cuando juegas tres veces por semana, porque no tienes mucho entrenamiento”. Ha destacado la calidad de los entrenamientos como uno de los factores determinantes a la hora de elegir los titulares: “Con toda la plantilla en forma y disponible, tienes 21 o 22 jugadores y si están bien, aunque no hayan jugado, la calidad es muy alta. Si podemos mantenerlo toda la temporada, será una grandísima ayuda”.

En el próximo encuentro se medirán a un equipo en reconstrucción pero siempre peligroso. El Leicester ha ganado los dos últimos encuentros de Premier League y quieren mantener este nivel: “Vamos a jugar por tres puntos, no por 12. Sería fantástico sumar 12 antes del parón internacional. Intentaremos todo y necesitamos estar listos para una gran batalla”. El entrenador del Liverpool ha destacado que, por ahora, solo quieren pensar en ganar este partido y estar centrados ya que durante el parón internacional habrá jugadores que lleguen muy fatigados: “Los brasileños tienen que ir a EEUU en la semana antes de que juguemos contra el Tottenham. Queremos ganar ese partido, pero no podemos estar seguros de lo que pasará entonces”.

Una de las ventajas que se encontrará el equipo Red en Leicester es la ausencia de Vardy, que ha sido un quebradero de cabeza siempre que se ha medido al equipo de Klopp: “Ha creado muchos problemas a cada equipo con su estilo. Siempre va al espacio, a la espalda, por encima del hombro de los centrales. Eso le hace diferente a los demás delanteros de la Premier. Pero no jugará y eso cambiará algunas cosas para ellos”. En su lugar, lo más normal es que sea Iheanacho el que le reemplace: “Es un muy buen delantero, algo diferente, pero muy muy bueno. Cambiaron su estilo un poco, así que son un gran equipo”.

El técnico del Liverpool ha alabado la labor de Puel en el King Power Stadium, reclutando jugadores de gran calidad: “Maddison, Pereira y Gray son su línea ofensiva y no hay muchos equipos en la Premier con una línea mejor, además de su delantero, pongan a quien pongan. La preparación para este partido ha sido algo especial porque hacen buen fútbol”. Klopp ha querido señalar que los Foxes están llenos de confianza tras sus últimos resultados: “Están en un buen momento e intentaremos de todo para sacar un marcador positivo. Si jugamos bien, es posible que merezcamos ganar y su no, será difícil. Tenemos que dar el máximo”.

Una de las noticias de la semana en Anfield ha sido la incorporación de Thomas Gronnemark como entrenador de saque para los porteros. Jürgen Klopp ha comentado que, la información y labor de este nuevo miembro, está utilizada tanto en el primer equipo como en los guardametas de la Academia: “No puedes tener suficientes especialistas a tu alrededor. Tienes que tener siempre al que tome la decisión de cuándo usar todos estos trabajadores. Tenemos los preparadores físicos, departamento médico, nutrición y ahora de saques”. Klopp habló de los efectos que está teniendo el trabajo de Gronnemark: “A los chicos les gusta. Cuando tienes a alguien que sabe lo que está diciendo, siempre ayuda a que mejores”.

Los porteros, que serán los grandes beneficiados de esta incorporación, también han sido un tema de reflexión en rueda de prensa. El titular, Alisson, está dejando su sello en el fútbol del Liverpool: “Es un gran portero, tanto como lo bien que hemos defendido. No está sufriendo 20 tiros por partido, y espero que siga así. En ocasiones, necesita estar en el sitio y en eso es muy bueno. No tengo queja”. Joe Gomez es uno de los encargados de que no lleguen los disparos hasta el meta brasileño, y también ha sido elogiado por su trabajo: “Es muy importante por las lesiones de Dejan y Joel, y está jugando muy bien. Espero que pueda seguir así. Ahora irá con Inglaterra y seguro que jugará uno o dos partidos”.

El que no está contento es Mignolet. El belga dejó claro que no quiere ser segundo portero en Liverpool, pero tras la salida de Karius, parece que abandonar el club no será una opción por parte de Klopp: “No se irá hoy, por supuesto que no. En general, no tiene sentido discutir las cuestiones de un jugador en público. Es mejor hablar con él. Si estuviera contento siendo segundo portero entonces no le conocería. Es un gran profesional y un gran portero, muy bien pagado, por cierto”. Finalmente ha comentado que, si el jugador tiene algún problema, debería acudir a hablar con él antes que con un medio de comunicación,.

Pero lo más destacado de esta semana para el Liverpool es el desarrollo del sorteo de grupos de la Champions League: “Ahí no es importante lo que pasó la temporada pasada. No nos ayudó en partidos específicos. No jugaremos contra el PSG pensando que estamos clasificados porque el año anterior ganamos al City y la Roma. Tenemos que prepararlo de la mejor forma posible”. Sin embargo, el entrenador del Liverpool ha querido remarcar que primero tendrán algunos partidos más de Premier: “Juguemos la liga y entonces estaremos preparados para la Champions”.