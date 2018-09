Liverpool vs PSG: dos grandes favoritos para la final del Metropolitano

Es indiscutible que el grupo C es uno de los más dificiiles de predecir con clara determinación en esta edición de Champions League, asumiendo la calidad de sus componentes, pero si desde luego hay que señalar que uno es el Liverpool de Jurgen Klopp, el DT Alemán y sus jugadores son los actuales subcampeones de Europa y tienen toda las armas para pasar de ronda y soñar con un pase a la final, aunque en frente está un rival muy fuerte y que no se dará fácilmente por vencido, ya que por regla general es muy incómodo, ese es el PSG del también alemán Thomas Tuchel, uno de los clubes con mayor crecimiento en los últimos años en el continente y con una plantilla repleta de estrellas del fútbol a nivel mundial.

Están entre los favoritos, pero ¿por qué?

Varios especialistas ingleses aseguran que el Liverpool está entre los favoritos para alzar el tan tan esperado trofeo del Wanda Metropolitano, sin lugar a dudas hay muchas razones de peso para creer al conjunto de Anfield como favorito para el galardón. Su actual subcampeonato es una gran carta de presentación en ka actual Champions. Klopp y sus futbolistas van de cara de la Premier después de 5 fechas competitivas y con puntuaje espectacular, un juego equilibrado y veloz, que se combina con unas jugadas además de una excelente efectividad ofensiva que les han permitido marcar hasta 11 goles convertidos, sin dejar de mencionar que en 5 jornadas han dando diferentes ejemplos de gran defensa permitiendo únicamente dos goles.

Empezar en casa, donde este club jamás camina solo será una motivación añadida, Anfield Road será participe una vez más de otra de las grandes noches europeas, la anterior campaña este equipo como local logró anotar un total de 19 goles como local en todo el campeonato, parte importante de ello fue su tridente de ataque. Mo Salah, Roberto Firmino y el senegalés Saido Manes pasarán a ser un impresionante dolor de cabeza para las defensas rivales y parte destacada de las opciones del club, aunque Roberto Firmino es duda para el encuentro, porque se retiró del campo por molestias en un ojo recientemente. Soccer players como Thiago Silva y Marquinhos tienen que mostrar lo mejor de sí al enfrentar delanteros tan móviles y difíciles de controlar, sus actuaciones influirán de manera evidente en el resultado final del match.

El PSG lo toma o lo deja

El presidente del club parisino ha conseguido realizar un equipo muy deseado para muchos, que se conforma también con uno de los mejores frentes ofensivos de toda la competición europea. Y eso lo pueden decir pocos. Desde que llegó Nasser Al-Khelaifi en 2011, la expansión de la institución ha sido incuestionable, en estos momentos, es uno de los grandes animadores del campeonato siempre mostrando un juego visible y de ataque constante. Aún así, no debemos olvidar que mucho capital no siempre garantiza títulos, al menos no en la Champions. Los parisinos han estado antes ya cerca de lograr este sueño, han luchado por el trofeo en diversas ocasiones, pero no han logrado el objetivo, aunque este tiene que ser el año, un jugador tan pretendido como Neymar no aguantará mucho más tiempo sin ganar el título más esperado de Europa.

PSG tiene un tridente maravilloso / UEFA

La llegada de Tuchel al banquillo de la entidad francesa tras la derrota de Unai Emery, que en dos temporadas ni siquiera pudo progresar más allá de los octavos de final, se estima que se podrían superar, aunque sin dudas la presión es total, pero las ganas del estratega teutón son fuertes, y espera superar a su antecesor y devolver la confianza a la directiva que confió en él para marcar el rumbo al conjunto parisino. Thomas en su única experiencia en el torneo europeo alcanzó avanzar hasta cuartos de final con el Borussia Dortmund en la temporada 2016-2017, donde de forma llamativa cayó eliminado ante el Monaco de Kylian Mbappé, el francés es actualmente una de las piezas angulares del PSG. El equipo tiene que demostrar su mejor juego, y pienso personalmente que lo intentará por todos los medios, ya que la ambición para soñar al menos con un puesto en la final es muy grande, y es en resumidas cuentas el mayor objetivo, pero reitero que les sobra ganas y fuerza a las competiciones domesticas con similar encuadre.

Ficha Técnica:

Partido confirmado para la primera jornada de UEFA Champions League.

Fecha y hora: Martes, 18 de septiembre del 2018 a las 21:00 horas.

Estadio: Anfield Road.

Árbitro: el encargado de moderar este gran duelo futbolístico será el turco Cüneyt Çakır, que dispone de más de 140 partidos en la competición europea.

Posibles onces para el encuentro:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane.

PSG: Areola; Meunier, Silva, Marquinhos, Bernat; Verratti, Diarra, Rabiot; Mbappe, Cavani, Neymar.