Pep Guardiola: "Me enseñaron como de equivocado estaba con lo de Harry Kane team "

Pep Guardiola y su Manchester City quieren seguir haciendo historia en Inglaterra. En un lugar donde prima el fútbol frenético, vertical y rápido, ha llegado el catalán a imponer sus ideales del fútbol de posesión efectiva. Por ahora no le va nada mal, en la pasada campaña se llevó la Carabao Cup y la Premier League en una temporada histórica por los registros que manejo el equipo. Si quiere mantener el éxito y marcar una época como con el Barça, debe ganar partidos como el del lunes 29 de octubre, contra el Tottenham de Mauricio Pochetino.

Y es ante el técnico argentino que Guardiola se deshace en elogios: "Hizo un gran trabajo en el Espanyol, en el Southampton y especialmente aquí en el Tottenham. Tengo mucho respeto por el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera.", inlcuso el ex de Bayern y Barça se la jugó y se aventuro un poco, pero sin mojarse acerca del futuro del técnico: "Ha sido relacionado muchas veces con el Real Madrid, pero eso no es una pregunta que yo pueda responder. Creo que Mr. Levy no es un hombre con el que sea fácil negociar.".

El entrenador del actual campeón inglés sabe perfectamente de la importancia que tienen los detalles que no pertenecen directamente en el juego, la concentración, la motivación y las supersticiones. Por eso sabe bien la dificultad que tiene el Tottenham jugando en Wembley en lugar de su auténtico hogar: White Hart Lane. De hecho la primera derrota de Pep como técnico cityzen se dio en este escenario: "En White Hart Lane fue completamente diferente a Wembley. Se sienten más cómodos en su hogar.", y fue ahí donde dice que se dio cuenta de "los buenos que eran, lo fuertes que eran, como presionaban arriba, las cosas bien que hacían.".

"Me enseñaron como de equivocado estaba", fue lo que dijo Guardiola cuando fue preguntado por unas declaraciones de la temporada pasada donde llamó a los Spurs el "Harry Kane Team", palabras que llegaron a ser tomadas como insulto. Por declaraciones como esta y las ya mencionadas es obvio el respeto que el entrenador tiene por el equipo del norte de Londres, a los quienes considera una amenaza real.

En cuanto a su equipo, dijo que ya podría contar con Kyle Walker y podría regresar a John Stones a su posición natural como defensa central, no sin antes dedicarle unas palabras: "John Stones no juega en esa posición, pero sabe perfectamente que hacer en cada momento, y con eso es suficiente". También dijo que el joven defensa inglés "lo había hecho increíble en estos dos últimos partidos", pero ahora con Walker recuperado de unos problemas musculares quien "obviamente es mejor que Stones en esa posición", el joven defensa inglés podrá volver a su posición natural sin ningún problema.

Durante toda la rueda de prensa insistió mucho en la idea de la mentalidad, de ser fuertes mentalmente para poder ser capaces de levantar el título de nuevo, tal y como hicieron la temporada pasada, como cuando en la misma semana jugaron "contra Liverpool y Manchester United en unas condiciones mentales débiles, pero reaccionamos y volvimos más fuertes".

Los chicos de Pep quieren repetir una hazaña de gran magnitud como es volver a levantar la Premier League y eso pasa por conquistar Wembley.