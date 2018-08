Análisis Manchester City 2018/19: evolución para ir a por todo de nuevo

Google Plus

Una plantilla de ensueño, consagrada la pasada temporada y con hambre para afrontar la que viene. Pep Guardiola, 'Txiki' Begiristain y el jeque han conformado una plantilla de muchas garantías con mezcla de jugadores jóvenes con otros más hechos, y eso en todas las líneas, y parece ser la fórmula del éxito.

La portería está bien cubierta

El Manchester City de Pep Guardiola no tendrá problemas en la portería. A falta de la salida de Joe Hart, el conjunto cityzen cuenta con dos porteros de grandísimos nivel más otro canterano de futuro. El portero del filial es Grimshaw, portero de 20 años de nacionalidad inglesa. Pero el plato fuerte lo forman Ederson y Claudio Bravo. La pareja de sudamericanos pone en aprietos al técnico catalán en la decisión de elegir titular. El chileno está a un gran nivel en su madurez futbolística y puede conseguir el puesto en un descuido de Ederson. Por su parte el brasileño es a priori el titular tras sus dos grandes temporadas en Lisboa y en Manchester.

Los dos porteros del Manchester City. Foto: Getty Images 1

Una defensa millonaria

Una de las defensas más caras de la historia, por no decir la que más, estará a las órdenes de Pep Guardiola para conseguir evitar los goles de los rivales ya sean Salah y Mané, o Lukaku y Alexis. El Manchester City tendrá un conjunto defensivo de lujo para hacer equipo con Ederson o Bravo y proteger el arco cityzen. Y no son pocos los nombres.

Otamendi celebra un gol junto a Fernandinho. Foto: Getty Images

En el lateral derecho se encuentran Kyle Walker, que acaba de ser cuarto en el Mundial con Inglaterra, y Danilo, que también estuvo en el Mundial aunque ahora llegue lesionado al inicio de liga. Dos laterales de mucho nivel y con ADN Premier League, que serán de mucha utilidad sin duda para Pep. En la izquierda la cosa varía más. Mendy parte como claro titular, y tendrá de competencia a falsos laterales izquierdos como Delph, Zinchenko o incluso Fernandinho como hicieran la pasada campaña. El centro de la zaga está muy bien protegido. A falta de las más que posibles salidas de Mangala, Denayer y el recién fichado Sandler para aligerar la zona, Kompany, Stones, Otamendi y Laporte son los centrales elegidos por Pep para esta temporada. Otamendi es el único fijo en la zaga, y los otros tres lucharán por un codiciado puesto, aunque todos tendrán minutos de sobra debido a la carga de partidos.

Magia y lujo en la medular

La magia creativa

La parte central de la medular es el diamante del City de Guardiola. Toda la magia se crea aquí y el funcionamiento del estilo de Pep se basa en este centro del campo. Fernandinho, De Bruyne y Silva son los hombres de Pep, los que mejor entienden su fútbol y los que lo plasman a la perfección sobre el césped. Después están Gundogan, Delph, Zinchenko y la joven perla Foden que hacen una plantilla larga y con variantes. Los cuatro suplentes lo tienen muy complicado para quitarles el sitio a los tres fantásticos, pero para las rotaciones son los hombres perfectos por polivalencia, rendimiento y calidad. Douglas Luiz también sigue en el equipo, pero parece que se irá cedido.

De Bruyne ante el united. Foto: Getty Images

Los puñales de banda

La incorporación de Mahrez y el ascenso de Brahim dan un plus a las bandas del Manchester City. Sterling y Sané siguen siendo los velocistas, y parece ser que lucharán entre ellos por un puesto en el once. Por otro lado se encuentran los extremos más técnicos que son Bernardo, Mahrez y Brahim. Entre ellos saldrá el otro extremo del once, si nada se tuerce. El argelino tiene el perfil de Bernardo pero con más llegada y con más regate en el pico del área. Brahim esperará su oportunidad para demostrar su enorme calidad e inteligencia en el campo. También sigue en la plantilla Roberts, pero su salida parece inminente.

Mahrez regatea en la International Champions Cup. Foto: Getty Images

Los pistoleros del lado Skyblue de Manchester

La pólvora está servida en Manchester. Y no necesitan más que dos pistoleros para repartirla a diestro y siniestro por Inglaterra. Agüero y Gabriel Jesús serán los puntas del equipo de Pep Guardiola, con la bala en la recámara de Nmecha, el joven inglés del filial.

Agüero celebra un gol ante el Napoli. Foto: Getty Images

El punta argentino volverá a ser la pieza clave en el ataque cityzen, aportando su cuota mínima de goles habitual. Su juego entre líneas y sus movimientos en el área para romper defensas son legendarios ya en Manchester, pero el relevo brasileño le viene bien también. El joven internacional absoluto con Brasil es pieza importante también pese a su temprana edad. Su dinamismo ofensivo, olfato goleador, y velocidad en las transiciones se antojan vitales para cambiar ritmos de partido y dar descanso al Kun.

Un genio en el banquillo

Una de las maravillas de la pasada temporada fue la manera de jugar del Manchester City, obra del genio Pep Guardiola. Su fútbol es vistoso, efectivo, complejo y académico. El juego de posición adaptado a la Premier ha sido uno de los descubrimientos en Inglaterra, ya que ha logrado adaptar su juego de posición a la liga más clásica de la Tierra. Tras el éxito, deberá reinventarse para volver a ganar la liga, y el fondo de armario le ayudará a competir también en el resto de competiciones.

Guardiola maldice una acción. Foto: Getty Images

El once titular no está claro

La alineación ideal del Manchester City es una incógnita esta temporada, dentro de cosas lógicas claro. La llegada de Mahrez y la recuperación de Mendy parece que puede colocarles en el once, pero habría que ver quienes salen y con qué formación decide jugar más veces Pep. A priori lo normal es que salga con el 4-3-3 habitual con un centro del campo inamovible más que en rotaciones. Las posibles variantes vienen en punta, en los extremos y en los centrales. Tampoco hay que descartar que en momentos concretos de la temporada, sea por malos resultados o por lesiones utilice la línea de tres centrales.