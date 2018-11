El Mónaco tocado y hundido en la Champions League

AS Mónaco

AS Mónaco : Benaglio; Sidibé, Glik, Jemerson, Barreca; Tielemans, Ait Bennasser, Chadli; Sylla, Falcao, Diop

El AS Mónaco perdido ante un partidazo de el Brujas

El Mónaco hundido de manera demencial ante el Brujas. Y encima en su casa, cayó goleado 4-0, una humillación, que agradó la distanció de esta manera clara sus opciones de clasificarse a los octavos de final de la Champions League. El equipo de Falcao se posicionó último con solo un punto y el club belga añadió 4 unidades y aún así se emociona.

Ambos clubes, en complejidades en la Champions League, llegaban a este match-soccer con sensaciones opuestas: el equipo monegasco, entrenado desde el pasado octubre por Henry, venía de perder su último partido liguero en casa contra el Reims (0-1), lo que le sitúa penúltimo en Francia.

Por oposición, el club belga logró el último fin de semana un destacado punto en el feudo del máximo cabecilla, el Genk (1-1), lo que le ofrece alargar la puja por el dominio de la liga belga.

El AS Mónaco perdió la oportunidad en la primer tiempo de juego

Desde los primeros minutos de tiempo de juego en la primera parte, el equipo del principado ya mostró fallas destacadas en defensa y muchos nervios en el ataque, lo que le permitió no obstante ser un equipo inicialmente solvente y dominador claro en el terreno de juego. Pero el Brujas fue efectivo de manera evidente y no desperdició los errores, porque de bien temprano eliminó el juego anterior. Antes de los 15', Vanaken apareció para adelantar el marcador con un gran doblete.

Al 23', Wesley hizo el trabajo más difícil y sentenció de forma contundente el juego. El 3-0 condicionó ya claramente al local, que no tuvo ni siquiera una reacción pese a tener verdadera actitud de ataque. Es por ello precisamente que ya se pronunciaba una derrota notoria del AS Mónaco. El capitán colombiano del Mónaco, Radamel Falcao fue titular, jugó 60 minutos y solo tuvo una opción evidente iniciando el partido.

El jugador Falcao fue pitado al ser relevado por el joven francés Gobe Gouano (17 años), dejando en evidencia en el campo ser el fiel espejo de la tristeza monegasca y, pese a que se mostró participativo, no pudo marcar y pasar a ser goleador como quería hacer en está edición de la Champions League.

El Brujas más cerca de confirmar su tercer puesto en la Liga de Campeones

Después de la decisión decisiva de Henry de sacar a Falcao (por Gobe Gouano), el defensa Kamil Glik dejó la cancha minutos, tras sufrir una molestia muscular, mientras jugaba en el campo. Diop y Sylla sostuvieron un quiero marcar pero no puedo, porque nunca estuvieron efectivos realmente en el juego y el trabajo por las bandas de Barreca y Sidibé fue insuficiente. El Brujas sacó un gran resultado de está gran derrota del AS Mónaco, y además de visitante, por ello espera confirmar el tercer puesto para pasar definitivamente a la Europa League.

El poco público local no tardó demasiado mostrar su rechazo contra su equipo con aplausos irónicos o con pitidos generalizados. Ya en la segunda parte Vormer, al filo del final (m.85), quiso incrementar una goleada que no hace sino ser el icono de la crisis total en la cual está ya inmerso el AS Mónaco.

El conjunto de Thierry Henry, hace dos años fue semifinalista de este torneo europeo, sin embargo, ahora se encuentra prácticamente eliminado. El empate entre el Atlético Madrid y el Dortmund supondría el goodbye a Europa del AS Mónaco.

En cualquier caso, con la tremenda victoria del Brujas, el equipo deja al borde de la eliminación al AS Mónaco, equipo que tendrá serios problemas para remontar, porque necesitará prácticamente un milagro para conseguirlo. Aunque nada es imposible.