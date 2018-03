Leo Jardim: "No soy inferior a nadie"

La polémica sobre si el entrenador del equipo del principado estaba a gusto o no en el club ha sido despejada en una rueda de prensa ante los medios de comunicación por el portugués Leo Jardim, quien ha afirmado soy "discreto", pero estoy "feliz" en este club francés. Además, lo ha hecho con mucha claridad y expresando su no a una oferta buenísima que llegaba de China, asegura que todavía tiene mucho que hacer en Europa, porque aspira al más alto nivel europeo de fútbol. Cabe recordar que el contrato de Jardim en el Mónaco dura hasta el año 2020.

Tiene una experiencia ciertamente diferente a la de un ex jugador profesional, pero la verdad que agradan muchos sus formas... El mismo ha admitido que "era un jugador académico y amateur. Pero he sido entrenador profesional durante 22 temporadas, número uno durante 15 años y casi 600 partidos. Mi personalidad, mi filosofía, mi gestión de los hombres no han cambiado en ningún sentido destacado. Nuestros equipos anotan mucho, con muchos goleadores. El objetivo es colectivo. El ADN de mi juego proviene de mi propia mirada hacia el fútbol y José Muñiz, de la cual fui asistente de Camacha (su primer club, ed). Mourinho y su cultura ganadora también han sido importantes para mi."

Sobre su comunicación ha querido expresar que forma parte de su personalidad, preguntando a los presentes en la conferencia si están de acuerdo. "No es necesario, como algunos, de teatro en el campo, o discursos incoherentes que son insoportables para mí. Tenemos que lidiar con situaciones. Siempre he probado a mí mismo. De Camacha, conviértete en mi laboratorio. Por ejemplo, después de unas pocas pruebas con un campeón de distancia media que se cansaba rápidamente mientras entrenaba con nosotros, entendí la especificidad de los esfuerzos del globo."

Jardim asegura que "En 2016, hice un gran trabajo y fui criticado injustamente." Pero sobre su personal ha dicho que sus diputados están investidos en su papel. "Si se les ofreciera un puesto número uno en Portugal, nadie se iría, en mi opinión. Tener otras formas de abordar un problema me ayuda a pensar. Después, yo decido. Y ellos respaldan esta decisión. Está misma se convierte en la del personal. El presidente Dmitry Rybolovlev nos ha extendido hasta 2020. Muestra su apoyo, incluso si no es público. Internamente, él siempre me mostró su confianza y lo agradezco. Incluso en 2016, a la altura de los rumores, siempre he estado callado."

Ante unas posibles críticas del presidente ruso en el futuro ha descartado que esto pueda ocurrir, porque "las ventas están vinculadas, pero el equipo sigue siendo competitivo ... Es la estrategia. Soy parte de eso Soy apasionado. Ciertamente, ganar el título te hace más feliz. Pero estoy muy satisfecho con cada temporada aquí. Un análisis detallado de la fuerza de trabajo incluso diría que en 2016 hice un gran trabajo y fui criticado injustamente."

Leo Jardim: "Sigo siendo el hombre que era"

El técnico del principado ha insistido mucho en que "sigo siendo el hombre que era." A parte ha diferencia ser parte gratin, ya que su "estado, reconocimiento, títulos, salario han cambiado. Pero no es mi forma de ser. Sigo siendo el hombre que era. Salario, el resultado del trabajo, no es todo. Rechacé una gran propuesta de China este verano porque sigo siendo ambicioso y aspiro al más alto nivel europeo. Cada uno su metodología, sus cualidades. Pero nunca pienso que alguien sea mejor que yo."

Un futuro previsible para el mister del AS Mónaco, tras la polémica de su permanencia en el equipo

Respecto a preguntas de varios periodistas sobre sus posibilidades para crecer en su carrera profesional, ha querido dejar muy claro: "El club me ofrece buenas condiciones salariales y deportivas. Algunos clubes más grandes existen. Pero por el momento, a los 43 años, estoy feliz aquí, en plena madurez, con el objetivo de superar el hito de los 1,000 partidos de carrera dirigidos. Para comprar una imagen, tienes que tomar otro entrenador que yo. Para las habilidades y cualidades, puedo tener oportunidades. No me siento inferior a nadie ".