Y hasta que la muerte los separe

Cuando ves casos como el de Glenn Murray te empiezas a preguntar si de verdad es tan importante la edad en esto del fútbol. Evidentemente todo son ciclos y la sangre que corre por los terrenos de juego debe ir renovándose , pero ¿cuánto de importante llega a ser esto en el fútbol?.

El delantero inglés tiene 35 años y está jugando a un ritmo de 25. Totalmente relevante y de gran importancia en los Seagulls. 6 goles de 13 que ha marcado el equipo tienen el nombre y sello de Glenn Murray, casi la mitad del total. Con estos goles consiguieron victorias como contra el Manchester United, West Ham y Wolves. Los goles del delantero que ha deambulado por 11 equipos en Inglaterra (segunda etapa en el Brighton), con sus goles ha generado unos 11 puntos, siendo 14 los que llevan en total, y que permiten al conjunto de Chris Hughton estar en la parte segura de la tabla, 6 por encima del descenso. Completamente decisivo.

El anuncio se ha hecho en las redes sociales del club, en Twitter se le hizo un vídeo donde habló ligeramente de la situación actual del equipo y de su renovación, donde se destaca una frase: "Está yendo mejor de lo que nunca hubiera imaginado.", y aquí entiendes el gran estado de forma de Murray y los Seagulls. Nadie lo habría definido mejor que el delantero inglés. Mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Plantando cara e incluso llegando a tumbar a algún grande, el Brighton se está haciendo un equipo con el que hay que tener mucho cuidado.

Habrá un año más de Glenn Murray de 35 años y las comparaciones son obvias. Aritz Aduriz sufrió por algo parecido, tras muchos años de aquí para allá, consiguió asentarse como un referente en el fútbol español ya pasada la treintena. Y tal y como le paso al vasco, Murray también ha oído los cantos de sirenas de la selección. Si ningún jugador más joven está jugando al nivel al que está jugando el delantero del Brighton, ¿Por qué no llevarle?. Quizás solo por ser quien es, o quizás porque la juventud le llegó muy tarde.

Pero la figura de este jugador no se extiende únicamente a este año, el pasado mes de octubre llegó a la cifra de 100 goles para el Brighton. Cifra que lo catapulta al Olimpo seagull. Siendo el máximo goleador de la historia del equipo inglés, como no iban a querer más del veterano más joven de la Premier. Así es, joven. Juega de espaldas, llega bien al área y además es un delantero listo, astuto. Y sobretodo, esto le encanta, como si tuviera 25 y no 35. El fútbol le encanta, Brighton le encanta, aún es un apasionado. Válgase la redundancia y el prejuicio, un británico de los de toda la vida.

Ya con la edad que tiene y el fútbol que esta mostrando, parece que Murray morirá en el Brighton. Entendiendo la muerte como el fin de su carrera profesional. Por ello club y jugador se sienten muy unidos, hasta que la muerte los separe.