El camino a Qatar 2022: Vanuatu se retira por un brote de COVID-19

La Clasificación de Oceanía para el Mundial de Qatar 2022 continúa siendo golpeada por la COVID-19, Vanuatu se retira tras nuevos casos en su delegación, todos sus partidos se consideran suspendidos hasta que se expida la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Islas Cook tampoco puede completar sus partidos del grupo A porque también tiene casos en su delegación. El único partido que sí se jugará es el Islas Salomón vs. Tahití. El grupo B se mantendrá su programación originalmente prevista.

La Confederación Oceánica brindará nuevos alcances más adelante, el 30 de marzo se conocerá la selección que jugará la repesca intercontinental ante Panamá o Costa Rica en la fecha FIFA de junio. Tras tantas idas y vueltas, la COVID-19 continúa causando estragos en el proceso clasificatorio. El camino al Mundial de Qatar 2022 entra en la recta final.

George Bello fue convocado en reemplazo del lesionado Sergiño Dest en la selección de los Estados Unidos para la última jornada triple ante México en el Estadio Azteca, Panamá en Orlando y Costa Rica en San José. La selección de las barras y las estrellas está cada vez más cerca de volver a la cita mundialista. Entre el 24 y 31 de marzo, la selecta lista de equipos clasificados aumentará, salvo el partido entre Escocia y Ucrania que se jugará en junio por motivos de fuerza mayor.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó dos medidas cautelares de la Unión Rusa de Fútbol, en consecuencia, no podrá competir a nivel FIFA y UEFA hasta nuevo aviso. Los recursos legales para destrabar el caso complejo se agotan, aunque el procedimiento habitual sigue en curso puede tardar entre seis meses a un año.

