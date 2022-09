Previa Países Bajos vs Bélgica: a todo o nada por la clasificación

Países Bajos ganó 2-0 a Polonia en la penúltima jornada del grupo A4, los tulipanes quedaron cerca de asegurar su clasificación a la fase final de la tercera edición, la misma no pudo concretarse oficialmente porque Bélgica superó 2-1 a Gales en simultáneo. La selección neerlandesa se la juega a todo nada el domingo 25 de septiembre ante los diablos rojos belgas en la última jornada. La selección galesa, con la derrota de ahora, está seriamente comprometida y puede perder la categoría ante los polacos. En este grupo todas ya piensan en Qatar 2022.

Faltan 57 días para la vigesimosegunda edición, cada una llega con distintas prioridades. Países Bajos utilizó el 3-4-2-1 como esquema táctico, tres defensas, cuatro mediocampistas, dos extremos y centrodelantero. Los tulipanes dependen de sí mismos para asegurar oficialmente su clasificación a la fase final que se celebrará en junio de 2023.

Países Bajos vs. Bélgica el auténtico partidazo de la jornada 6

Países Bajos buscará sella su clasificación a la fase final ante Bélgica en la última jornada del grupo A4 el domingo 25 de septiembre. Ambas selecciones se han enfrentado 24 veces, los tulipanes acumulan 10 victorias, 9 empates y 5 derrotas. El 3 de junio del corriente, la selección neerlandesa se impuso 4-1 ante los diablos rojos belgas. El auténtico partidazo de la jornada que define a la ganadora de dicha zona.

Países Bajos, el segundo equipo más goleador detrás de Turquía

La selección neerlandesa es el segundo equipo con más goles, con 13 tantos detrás de Turquía, en su retorno al plano internacional tras haberse ausentado en la UEFA Euro Francia 2016 y Copa del Mundo FIFA Rusia 2018. Países Bajos buscará resurgir y quiere estar entre las mejores a dos meses de Qatar 2022.

En la vigesimosegunda justa mundialista jugará en el grupo A junto a la anfritiona, Qatar, Ecuador y Senegal. Las dos primeras de cada zona avanzan a los octavos de final. Los tulipanes marchan en el ranking de remates totales a puerta empatados con Georgia, ambos con 74. Van Gaal ya cuenta con su once definido pensando en el Mundial, su última gran experiencia como seleccionador neerlandés. Por ahora, en cada jornada de la UEFA Nations League ha acertado en los planteamientos y cambios realizados.

Los tulipanes se mantienen invictos en el 2022

Países Bajos, desde la fecha FIFA de marzo hasta la fecha, no ha perdido, acumula cinco victorias y dos empates tras siete partidos disputados. Los tulipanes apuntan alto en el Mundial de Qatar 2022, un equipo dinámico, cuya principal virtud es la transición de defensa a a ataque y viceversa.

Berghuis, de Roon, Taylor y Weghorst fueron las cuatro sustituciones que realizó Van Gaal, dos por lesión y las otras netamente tácticas, el equipo necesitaba refrescarse y los mismos le dieron peso ofensivo en el penúltimo partido del grupo A4. Timber y Dumfries fueron las puntuaciones más altas, ambos con 7.3 según SofaScore.

Depay, duda para el partido ante Bélgica

El internacional neerlandés se retiró lesionado del partido ante Polonia, Van Gaal duda mucho que pueda contar con él para crucial partido de la última jornada, el cuál define la clasificación a la fase final: "Lo de Memphis no augura nada bueno".

Países Bajos se las juega a todo o nada, Bélgica tampoco dará tregua teniendo las mismas posibilidades a tres puntos de distancia del primer puesto en el grupo A4. Polonia ya no tiene opciones y Gales con una pálida campaña, apenas sumó un punto de 15 en disputa.

🇳🇱 Cody Gakpo has 8 goals in his last 7 games for club & country 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/0W7LHS3yI5

Estadio

El Johan Cruyff Arena, ubicado en Ámsterdam, la casa del Ajax y de la selección de los Países Bajos, acogerá dicho encuentro válido por la última jornada del grupo A4. Dicho recinto deportivo cuenta con capacidad para 58,865 espectadores.

Árbitro

Anthony Taylor, el experimentado colegiado inglés, impartirá justicia en el partido válido por la última jornada del grupo A4. El último partido que dirigió se produjo el 17 de septiembre en la Premier League, Wolverhampton 0-3 Manchester City.

Posibles onces inciales

Países Bajos: Pasveer, Timber, van Dijk, Aké, Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind, Gakpo, Bergwijn, Jansen.

Bélgica: Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard , Batshuayi.