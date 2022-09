Previa Arabia Saudita vs Estados Unidos: el último ensayo mundialista acapara los reflectores

Estados Unidos perdió 2-0 ante Japón en Dusseldorf y Arabia Saudita empató sin goles ante Ecuador en Murcia, ambas selecciones llegan con los deberes pendiente para el amistoso FIFA del martes 27 de septiembre. El combinado saudí ha clasificado a seis Mundiales al hilo desde 1994, solo se ausentaron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En Rusia 2018, los halcones verdes no superaron la fase de grupos.

En la zona asiática, Arabia Saudita fue tres veces campeona continental en 1984, 1988 y 1996. En la Copa Árabe de la FIFA Qatar 2021 que sirvió como un ensayo de prueba, tampoco superó la fase de grupos, finalizó tercera en el grupo C. Ambas selecciones se han enfrentado seis veces desde 1992, el conjunto saudí ganó 3-0 en la primera edición de la Copa Rey Fahd en Riad, más tarde renombrada como la abolida Copa FIFA Confederaciones. En 1993, se produjo una victoria estadounidense por 2-0 en Riad.

El 25 de mayo de 1994, Estados Unidos ganó 2-1 a Arabia Saudita en un amistoso internacional semanas antes del Mundial de aquel año. Dicho encuentro estuvo demorado por una tormenta eléctrica. El 19 de octubre de 1994, Arabia Saudita saldó su revancha deportiva y se impuso 2-1.

En el partido por el tercer puesto de la Copa FIFA Confederaciones México 1999, Estados Unidos ganó 2-0 a Arabia Saudita en Guadalajara. El combinado saudí tiene seis amistosos en total pactados entre octubre y noviembre, para llegar en óptimas condiciones a Qatar 2022. Solo una podrá reencontrarse con la victoria en el último ensayo mundialista en plena fecha FIFA. Faltan 55 días para la vigesimosegunda edición, cada una tiene distintas prioridades.

