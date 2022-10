Guinea se retiró de la organización de la Copa Africana de Naciones 2025

Guinea originalmente iba a organizar la Copa Africana de Naciones 2025, se retiró de la organización debido al retraso en la construcción de la infraestructura. La Confederación Africana de Fútbol nombrará a una nueva anfitriona para la justa continental más adelante. Senegal es la actual campeona y dicho escenario sobre cambio de anfitrionas ha sido una constante en la zona africana por diversos motivos.

Tampoco podemos olvidarnos del Campeonato Africano de Naciones que se jugará del 13 de enero al 4 de febrero de 2023, 18 equipos competirán en el torneo final, todos con jugadores de sus respectivas ligas locales. La selección argelina integra el grupo A, Libia, Etiopia y Mozambique son los escollos a batir.

República Democrática del Congo lidera el grupo B, Uganda, Costa de Marfil y Senegal son sus respectivos rivales. Marruecos completa el grupo C junto a Sudán, Ghana y Madagascar. Mali el D con Angola y Mauritania. Camerún cierra el grupo E con Congo y Níger. África mantiene su deuda pendiente en los Mundiales y pensando en Qatar 2022, el quinteto compuesto por Camerún, Ghana, Senegal, Marruecos y Túnez. Las últimas tres sí estuvieron presentes en Rusia 2018, aunque no superaron la fase de grupos.

Camerún tiene un examen exigente en el grupo G con Brasil, Serbia y Suiza. Ghana en el G con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Senegal en el A con Qatar, Ecuador y Países Bajos. Marruecos en el F con Canadá, Croacia y Bélgica. Túnez en el D con Francia, Dinamarca y Australia.

El quinteto africano mundialista anhela sacarse la espina clavada en el último Mundial con 32 selecciones. Faltan 49 días para la vigesimosegunda edición, la FIFA lamentó profundamente la tragedia que ocurrió durante un partido de fútbol en Indonesia.

CAF is saddened by the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.

