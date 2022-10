El City sigue dando la hora en la Champions

El Manchester City marcha primero en el grupo G con puntaje ideal tras dos victorias al hilo, por su parte, el Copenhague marcha tercero con un punto y no tiene más margen de error en la Champions 22/23. Los ‘Citizens’ golearon 6-3 al Manchester United en la Premier League con triplete de Haaland. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan entonados para la jornada europea.

Desarrollo del partido

El conjunto danés tomó el protagonismo desde el arranque, Manchester City no dio tregua en un minuto. Los ‘Citizens’ apostaron por el juego asociado, Grealish encaró. El conjunto inglés ejerció una presión alta. Mahrez se asoció con Cancelo. El Copenhague no puede salir del asedio táctico, Álvarez no pudo rematar con comodidad. Saque de esquina para el conjunto inglés.

El dominio del City a través del juego asociado fue abrumador, Mahrez encaró. Cancelo remató y el balón salió desviado. Pep Guardiola estaba pensativo en el banquillo en cinco minutos. La tónica de la primera parte no cambió. Grealish intentó salir jugando limpio.

Haaland abrió la cuenta, 1-0, el futbolista noruego atraviesa un gran momento con 27 tantos en la Champions. Tremendo mazazo para el conjunto danés. Los ‘Citizens’ se encaminaban a su tercera victoria al hilo en la Champions. En simultáneo, Sevilla pierde 1-0 ante el Borussia Dortmund. El travesaño le negó el segundo tanto al conjunto inglés. En 13 minutos de juego, el conjunto danés estaba en aprietos en el marco de la tercera jornada del grupo G. Pep Guardiola dio indicaciones.

El Copenhague nunca supo cómo reponerse ante semejante traspié en 16 minutos, el City nos deleitó con un monólogo de lujo, los daneses sufrieron mucho con el cambio de ritmo. Mahrez se asoció con Cancelo, Grealish encaró. El conjunto inglés por poco aumenta la ventaja a través de Gundogan. En 23 minutos de juego, Copenhague fue superado en todas las líneas. El partido fue bastante intenso, Laporte se asoció con Grealish, Haaland estuvo cerca de anotar un doblete.

En 26 minutos, el City insistió con todos los medios a través de las bandas. El Copenhague siempre quedó expuesto defensivamente en 31 minutos. El noruego anotó un doblete, 2-0 superándolo a Rivaldo y Luis Suárez. Los ‘Citizens’ golpearon en momentos clave. Los daneses con solo un punto, estaban en una situación delicada. Khocholava anotó el tercer tanto en propia meta, 3-0. Tras 45 minutos disputados, no hubo tiempo añadido.

Segunda parte

El City volvió más decidido en 46 minutos. Laporte se asoció con Gundogan, el Copenhague sufrió mucho y no pudo salir del asedio táctico del conjunto inglés. Grealish encaró. Gundogan remató y no pudo batir la portería rival. Pep Guardiola estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos en la jornada europea.

En 49 minutos de juego, El City tuvo el 72% de la posesión del balón, remató 23 veces en total. Saque de esquina para los ‘Citizens’. En 51 minutos, el conjunto danés tuvo una jornada el olvido con muchas complicaciones y quedaba en una situación delicada de cara al tramo decisivo de la fase de grupos de la Champions. En 53 minutos, la tónica se mantuvo, el dominio del conjunto inglés fue abrumador. El Borussia Dortmund gana 3-1 al Sevilla en simultáneo.

Penalti para el City, Mahrez anotó el cuarto tanto, 4-0. En 54 minutos, partido liquidado. Un auténtico festín de los ‘Citizens’. Copenhague caminaba al borde de la cornisa con cuatro tantos. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, el City sigue dando la hora en la máxima justa continental europea.

Ambos equipos volverán a enfrentarse la próxima semana en el marco de la cuarta jornada, Julián Álvarez anotó el quinto tanto, 5-0 en 76 minutos. El Sevilla pierde 4-1 ante Borussia Dortmund. Tras 90 minutos disputados, se adicionó un minuto.