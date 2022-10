Previa Manchester City vs Manchester United: por la conquista de la ciudad

Vuelve el fútbol, vuelve la Premier League tras el parón de selecciones. La jornada del domingo la abre un partidazo como es el derbi de Manchester. Un derbi que llega en el mejor momento de ambos conjuntos, que se marcharon al parón de selecciones dejando muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Sobre todo el Manchester United, que comenzó a remar hacía arriba para salir del agujero en el que entró en las primera jornadas.

Situaciones de ambos conjuntos

El conjunto Blue viene de ganar antes del parón por 0-3 al Wolves en el Molineux Stadium. Los goles de Jack Grealish, Erling Braut Haaland y Phil Foden dieron la victoria al conjunto de Pep Guardiola. Actualmente, ocupan la segunda posición de la tabla clasificatoria y la próxima semana recibirán de nuevo en el Etihad Stadium al Southampton.

Para ver el último resultado de los Red Devils hay que irse tres jornadas atrás, ya que el partido de la semana pasada frente al Leeds no se disputó. El Derbi de las Rosas siempre es un encuentro de máxima rivalidad que requiere una mayor actuación policial. Analizando que el número de efectivos eran escasos por el funeral de la reina Isabel II, el partido fue aplazado. Tampoco jugaron la anterior semana frente al Crystal Palace, ya que esta fue suspendida por el fallecimiento de la reina.

El Manchester United no llega con mucho rodaje, pero si en un buen estado de forma. En su último encuentro vencieron 3-1 a un Arsenal que era imparable. Actualmente, son quintos en la tabla clasificatoria y la próxima semana visitarán Goodison Park para medirse al Everton.

Crisitiano Ronaldo y Stones finalizando un duelo aéreo / Foto: Premier League

Antecedente

El derbi de Manchester es todo un clásico en la Premier League. La temporada pasada se vieron las caras en la jornada 11 en Old Trafford con victoria visitante por 0-2 gracias a los goles de Eric Bailly en propia puerta y Bernardo Silva. El partido de vuelta se disputó en la jornada 28 en el Etihad Stadium, de nuevo con victoria Blue y con goleada por 4-1. Dobletes de Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez y por parte del Manchester United anotó Jadon Sanchon.

Repasando los encuentros en los diez últimos años en Premier League, el Manchester City se ha llevado diez victorias, el Manchester United siete y tres duelos han acabado con reparto de puntos. Seguro que será un duelo bonito de ver.

Bernardo Silva en un intento de remate ante la mirada de Luke Shaw / Foto: Premier League

Declaraciones

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. Comenzó hablando del rival: ''La calidad que tienen es indudable desde hace muchos años. Vienen de un muy buen resultado ante el Southampton fuera, que no es fácil y el Arsenal en casa. Buen impulso para ellos''.

También habló acerca del derbi en sí y de su plan: ''Es una gran rivalidad en la ciudad y trataré de averiguar qué van a hacer y qué podemos hacer para vencerlos''.

Por último, habló acerca de varios jugadores de la plantilla. Entre ellos Stones, Laporte y Kalvin Phillips: ''Stones está lesionado y volverá cuando esté listo. No serán 4, 5, 6 semanas, serán menos. No sé cuándo volverá, pero creo que tal vez en 10 días esté disponible. Laporte está entrenando muy bien. Lo está haciendo solo, pero ayer y hoy se ha sentido bien. La operación de Kalvin Phillips fue realmente buena. Él está mejorando. Tomó la decisión correcta, de lo contrario no podría seguir adelante''.

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, también atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Nuestro enfoque es primero mirarnos a nosotros mismos. El objetivo para el domingo no es otro que ganar. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y tenemos que dejar de lado nuestra forma de jugar, nuestras reglas, nuestros principios, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y, por supuesto, haremos un buen plan de juego y luego se trata de la ejecución, y tenemos para hacerlo. Sabemos que si queremos obtener un resultado, tenemos que hacerlo bien al cien por cien".

Habló también acerca del derbi en sí: ''He jugado muchos derbis y sé qué son. Con los rivales, lo que hacen unos con otros y es el partido más importante en la ciudad de Manchester para el aficionado. Esto me entusiasma. Quieres participar en estos partidos porque dan buena vibra y dan mucha energía. Haces todo para ganarlo''.

Por último mencionó las bajas que tenía: ''Anthony Martial y Marcus Rashford han sido apartados recientemente por una lesión, mientras que Harry Maguire es duda después del parón de selecciones con Inglaterra. Nuestro portero Martin Dubravka se vio obligado a retirarse del equipo de Eslovaquia durante el descanso, mientras que los defensas Brandon Williams y Axel Tuanzebe han estado fuera toda la temporada''.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Michael Oliver y en el la sala VAR le acompañará Paul Tierney.

Michael Oliver, colegiado del encuentro / Foto: UEFA

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el domingo 2 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 9 de la Premier League. El encuentro se disputará a las 15:00 horas. El escenario de este partido es el Etihad Stadium y se podrá disfrutar a través de DAZN y VAVELcom.

Posibles onces

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland y Grealish.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lisandro Martínez,, Malacia; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Antony, Cristiano Ronaldo y Sancho.