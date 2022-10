Previa Sevilla FC vs Borussia Dortmund: horas claves en Sevilla

Semana de Champions League y semana clave en la cumbre del Sevilla FC. Muchos rumores son los que rodean al conjunto español en las últimas horas. Julen Lopetegui en la puerta de salida, pero lo importante es el encuentro frente al Borussia Dortmund, donde el técnico español, que ha dado muchas alegrías al Sevilla FC, estará en el banquillo.

Situación de ambos conjuntos

El conjunto hispalense se presenta en este duelo en baja forma. La pasada jornada en LaLiga perdieron 0-2 frente al Atlético de Madrid. Ocupan las 17º posición en la tabla clasificatoria y con solo una victoria en siete partidos en su casillero. En Champions League, empataron a cero frente al Copenhague antes del parón de selecciones. Las sensaciones no son las mejores en el conjunto del Sánchez Pizjuan.

El conjunto alemán, quizás llega algo mejor a pesar de haber perdido la jornada anterior. Fue frente al Colonia en la Bundesliga por 3-2. Ocupan la cuarta posición, a dos puntos del líder, el Union de Berlín. En competición europea no vio los tres puntos en la jornada dos tras perder frente al Manchester City por 2-1. Las piezas del puzzle están más encajadas en Dortmund.

Antecedentes

Ambos conjuntos ya se vieron las caras en los octavos de final de la Champions League 20220/21. El resultado global fue de 5-4 a favor del conjunto alemán. El partido de ida se celebró en el Ramón Sánchez Pizjuan con un resultado de 2-3 favorable al Borussia Dortmund. Los goles por parte de los sevillistas fueron de Suso y Luuk De Jong y por parte de los alemanes anotaron Mahoud y doblete de Erling Braut Haaland.

El partido de vuelta se celebró en el Signal Iduna Park con empate a dos, insuficiente para el conjunto español. Los goles de Erling Braut Haaland de nuevo con doblete y otro doblete de En-Nesyri.

Gudelj y Haaland dándose la mano al finalizar el encuentro / Foto: UEFA

Declaraciones

Julen Lopetegui,, con su futuro en el aire, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Tenemos la cabeza puesta en un partido grande, ilusionante ante un rival importante. Nos hemos ganado el derecho de jugarlo y pelearlo y en busca de los tres puntos. El grupo está concentrado, con el foco en lo único que es importante, que es jugar un partido de Champions y en dar una alegría a nuestra afición, que se la merece''.

Prosiguió: ''Yo estoy en la misma línea que los jugadores. Ilusionado y responsabilizado en hacer mi principal responsabilidad que es la de hacer convencer, entrenar y preparar mentalmente a un grupo excelente de jugadores y de encontrar las soluciones a momentos de dificultad. Eso hemos hecho en los 169 partidos atrás, y nada va a cambiar en el 170, prepararnos con energía, ilusión y en dar lo mejor de nosotros mismos. Eso vamos a hacer, sin ninguna duda''.

Por último, habló del rival: ''Es un rival excelente, son más completos que cuando estaba Haaland. Juegan bien a pesar de los resultados adversos. Son los mejores de Alemania junto al Bayern. Lo importante es lo que se encuentren mañana, que seamos capaces de responder a la excelencia, llevar nuestros recursos al límite para llevarnos el partido''. No quiso opinar mucho sobre la situación que está viviendo en los últimos días.

Gudelj, jugador de la plantilla sevillista, también atendió a los medios: ''Hay muchas ganas, es un partido muy importante y la siguiente final es contra un equipo muy bueno, que sabe bien lo que hace y vamos a tener que estar preparadísimos y con muchas ganas ante nuestra afición. Jugamos en casa y necesitamos darle a la gente lo que merece, pero también lo que necesitamos nosotros''.

Ha hablado sobre su estado de forma: ''Estoy muy bien, también físicamente. Siempre he dicho que estaré ahí cuando se me necesite y ha llegado un momento en el que me necesita en muchos partidos. Como él dice, cuando suena el despertador hay que estar preparado y yo lo intento estar siempre". En cuanto a la situación del equipo, reconoce que "fuera del fútbol no escuchamos ni leemos nada. Estamos enfocados en el partido y no es el primer periodo difícil que afrontamos. Hemos salido siempre fuertes y estoy seguro de que volveremos a hacerlo otra vez. A mí no me llega nada de fuera, jugamos cada dos o tres días, analizamos el siguiente partido y es así''.

Árbitros

Maurizio Mariani será el encargado de dirigir el encuentro. En la sala VAR le acompañará Marco Di Bello.

Maurizio Mariani, colegiado del encuentro / Foto: ElDesmarque Sevilla

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el miércoles 6 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro se disputará a las 21:00 horas. El escenario de este partido es el Ramón Sánchez Pizjuan y se podrá disfrutar a través de Movistar Liga de Campeones y VAVELcom.

Posibles onces

Sevilla: Bono; Jesús Navas, José Ángel Carmona, Nianzou, Alex Telles; Gudelj, Joan Jordán, Rakitic; Isco, Dolberg y Lamela.

Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Bellingham, Salih Özcan; Adeyemi, Brandt, Malen; y Modeste.